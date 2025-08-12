Figyelmeztetést kaptak az iPhone-felhasználók: így tehetik tönkre a telefont a forró nyári napokon

A rekkenő hőség nemcsak minket, hanem az elektronikus eszközeinket is megviselheti. Bizonyára már sokan tapasztalták ilyenkor a meleg hatására megjelenő hőmérsékleti figyelmeztetéseket, amelyek felugró ablakban jelennek meg a telefonunkon.

Így óvd meg a telefonodat forróság idején / Fotó: TetianaKtv / Shutterstock

Az Apple elmondta, az iPhone-okat olyan környezetre tervezték, amely 0°C és 34°C között van. Így tehát, amikor a telefon hőmérséklete eléri valamelyik küszöbértéket, az eszköz problémát jelez, és adott esetben egészen addig nem lehet használni, amíg kellően le nem hűl. Akadnak, akik ezt úgy próbálják megoldani, hogy beteszik a hűtőszekrénybe a mobilt, ami viszont komoly károkat tehet a készülékben. James Brown, a Protect Your Bubble biztosítótársaság igazgatója osztott meg néhány olyan alternatívát, amelyek ennél jóval biztonságosabbak.

A telefonunkat nagyon ritkán tesszük el a kezünk ügyéből, hőhullám idején viszont az eszközök könnyedén felforrósodhatnak, ami hatással lehet az akkumulátor élettartamára, és a készülék ideiglenes kikapcsolását is okozhatja

- magyarázta el James, majd hozzátette, amennyiben berakjuk a mobilt a hűtőbe, azután kivesszük és ismét meleg levegő éri a hideg készüléket, az páralecsapódást okoz a telefon belsejében, ami rövidzárlathoz vagy korrózióhoz vezethet. A hideg hőmérséklet csökkenti az akkumulátor teljesítményét, lelassítja a kémiai reakciókat, és átmeneti vagy akár végleges kapacitásvesztést is okozhat. Bizonyos esetekben a szélsőséges hideg az akkumulátor leállását vagy szabálytalan működését is okozhatja. Mindent összevetve tehát: nem éri meg a kockázatot.

Hogyan hűtsd le akkor a telefonodat forróság idején?

Szerencsére, számos biztonságosabb módszer létezik a készülék lehűtésére.

Az első és legfontosabb lépés az, hogy soha ne hagyjuk a telefont az autóban a forró nyári napokon, egy második lehetőség pedig a vastag tokok eltávolítása, amelyek télikabátként szolgálhatnak az eszközeink számára.

Amennyiben beltérben tartózkodunk, akkor egy hűvös konyhapultra vagy egy ventilátor elé érdemes helyezni a telefont, amíg a figyelmeztető üzenet el nem tűnik. Ha pedig a szabadban, akkor a túlmelegedés megelőzésének egyik legegyszerűbb módja az, hogy árnyékban tartjuk a mobilt, és csökkentjük a képernyő előtt töltött időt.

A nagy teljesítményű játékok vagy a videók hosszabb ideig történő lejátszása még a legújabb okostelefonoknál is túlmelegedést okozhat

- mondta James.

Ha a szabadban vagy, és megnéznél valamit a telefonodon, akkor keress egy árnyékos helyet, és vedd lejjebb a képernyő fényerejét

- tette hozzá.