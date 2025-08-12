AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Figyelmeztetést kaptak az iPhone-felhasználók: így tehetik tönkre a telefont a forró nyári napokon

telefon
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 17:00
túlmelegedéslehűtésakkumulátorteljesítménykészülékhőség
Mutatjuk, mit ne tegyél, ha meg akarod óvni a készüléket!
Bors
A szerző cikkei

A rekkenő hőség nemcsak minket, hanem az elektronikus eszközeinket is megviselheti. Bizonyára már sokan tapasztalták ilyenkor a meleg hatására megjelenő hőmérsékleti figyelmeztetéseket, amelyek felugró ablakban jelennek meg a telefonunkon.

ghostingolás, ghostolás, csalódottság, randi, nő, telefon
Így óvd meg a telefonodat forróság idején / Fotó: TetianaKtv /  Shutterstock 

Az Apple elmondta, az iPhone-okat olyan környezetre tervezték, amely 0°C és 34°C között van. Így tehát, amikor a telefon hőmérséklete eléri valamelyik küszöbértéket, az eszköz problémát jelez, és adott esetben egészen addig nem lehet használni, amíg kellően le nem hűl. Akadnak, akik ezt úgy próbálják megoldani, hogy beteszik a hűtőszekrénybe a mobilt, ami viszont komoly károkat tehet a készülékben. James Brown, a Protect Your Bubble biztosítótársaság igazgatója osztott meg néhány olyan alternatívát, amelyek ennél jóval biztonságosabbak. 

A telefonunkat nagyon ritkán tesszük el a kezünk ügyéből, hőhullám idején viszont az eszközök könnyedén felforrósodhatnak, ami hatással lehet az akkumulátor élettartamára, és a készülék ideiglenes kikapcsolását is okozhatja

- magyarázta el James, majd hozzátette, amennyiben berakjuk a mobilt a hűtőbe, azután kivesszük és ismét meleg levegő éri a hideg készüléket, az páralecsapódást okoz a telefon belsejében, ami rövidzárlathoz vagy korrózióhoz vezethet. A hideg hőmérséklet csökkenti az akkumulátor teljesítményét, lelassítja a kémiai reakciókat, és átmeneti vagy akár végleges kapacitásvesztést is okozhat. Bizonyos esetekben a szélsőséges hideg az akkumulátor leállását vagy szabálytalan működését is okozhatja. Mindent összevetve tehát: nem éri meg a kockázatot.

Hogyan hűtsd le akkor a telefonodat forróság idején? 

Szerencsére, számos biztonságosabb módszer létezik a készülék lehűtésére.

Az első és legfontosabb lépés az, hogy soha ne hagyjuk a telefont az autóban a forró nyári napokon, egy második lehetőség pedig a vastag tokok eltávolítása, amelyek télikabátként szolgálhatnak az eszközeink számára.

Amennyiben beltérben tartózkodunk, akkor egy hűvös konyhapultra vagy egy ventilátor elé érdemes helyezni a telefont, amíg a figyelmeztető üzenet el nem tűnik. Ha pedig a szabadban, akkor a túlmelegedés megelőzésének egyik legegyszerűbb módja az, hogy árnyékban tartjuk a mobilt, és csökkentjük a képernyő előtt töltött időt.

A nagy teljesítményű játékok vagy a videók hosszabb ideig történő lejátszása még a legújabb okostelefonoknál is túlmelegedést okozhat

- mondta James.

Ha a szabadban vagy, és megnéznél valamit a telefonodon, akkor keress egy árnyékos helyet, és vedd lejjebb a képernyő fényerejét

- tette hozzá.

Amennyiben a telefonod továbbra is forrónak érződik, még az alkalmazások bezárása után is, próbáld meg bekapcsolni a beépített energiatakarékos módot.

Ez leállítja a háttértevékenységeket, csökkenti a fényerőt és gyorsabb képernyőzárolást aktivál, amelyek mindegyike segíthet a túlmelegedés csökkentésében

- mondta el a szakértő, a Unilad beszámolója szerint. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu