Védd meg a telefonod egyszerűen a víztől

1. Közkedvelt lehetőség

A legnépszerűbb megoldás minden bizonnyal a zárható szájú műanyag vízálló telefontok. Előnye, hogy ezen keresztül használhatjuk az érintőképernyőt, mivel általában az eleje átlátszó. Ha ezt választjuk, rendszeresen ellenőrizzük a vízhatlanságot nedvszívó papír segítségével. Vízi sportoknál tegyük a ruhánk alá - írja a Fanny magazin.

Fotó: Unsplash

2. Fotózásra is alkalmas

Vehetünk olyan vízálló tokot is, amelyben fotózásra is képes a mobilunk. Ezek általában teljesen áttetszőek, és akár arra is alkalmasak, hogy a víz alatt kattintgassunk, videózzunk. Az ilyen kiegészítők vízállósági fokozattal rendelkeznek, ezt az IP jelölés mutatja.

3. Részleges védelem

Léteznek olyan képernyővédő fóliák is, melyek vízlepergető vagy víztaszító, azaz hidrofób réteggel vannak ellátva. Habár ez nem védi meg az egész telefont, a felfröccsenő víz ellen remekül védekezhetünk egy ilyen praktikával. Előnyük, hogy könnyen felrakhatók.

4. Miniatűr segítség

Beszerezhetünk apró szilikon dugókat is, melyeket a telefon különféle portjaiba, például a töltőbe, fülhallgatóba érdemes behelyezni. Az elsősorban porvédő funkcióval rendelkező kiegészítő akár a strandon is jól jöhet. Így ha bármilyen nedvesség veszélyezteti a mobilt, nem kell félnünk attól, hogy az érzékeny részekhez eljut.

5. Vegyük a hátunkra

Ha vizes programot szerveztünk, például vitorlázunk, SUP-ozunk vagy vízibiciklizünk, a telefonunkat beletehetjük egy nagyobb vízhatlan, roll-up záródással ellátott, azaz felülről összetekerhető és összecsatolható táskába is. Ebbe az egész család értékei, de még a ruháink is beleférnek.

6. Magunkon viselhető

Elérhetők a boltokban kisebb vízálló tasakok is, melyek egy övtáska méretéhez és kialakításához hasonlítanak. Ezekbe a mobiltelefonunk mellett a pénztárcánk és a kulcsaink is elférnek, amiket megóvhatunk a vízfröccsenéstől, köszönhetően a zárómechanizmusuknak.

7. Kisebb kiszerelés

Hasznosak a különféle „dry bag” elnevezésű kiegészítők is, vagyis a kisebb és könnyű vízálló tasakok, táskák, melyek többféle űrtartalommal és színben is beszerezhetők. A szintén roll-up záródású kellék nemcsak vízálló, de légzáró is.