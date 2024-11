A mosógéppel jó érzés mosni... egészen addig, amíg le nem jár a mosás és ki kell teríteni a ruhákat száradni. Ilyenkor a legtöbb embernél eltűnik a jókedv. Akkor még jobban el fog tűnni, ha jobban átvizsgáljuk a háztartási gépünket.

Sokak viszolyogtak a videó láttán a mosógépükhöz nyúlni Fotó: Pexels/Ekaterina Belinskaya (Képünk illusztráció)

A mosógépek titkai

Egy Jessie Marie nevű tiktoker rávilágított arra, hogy mi rejlik a mosódob egyik részében. Miután a népszerű médiaplatformon látta, hogy valaki szétszedi a mosógépét, Jessie bátran követte a felhasználót. A mosódob alján a tiktoker meghúzott egy műanyag fogantyút, ami úgy tűnt, hogy könnyen kivehető. Jessie akkor jött rá, hogy azt a darabot le lehet csatolni.

Miután eltávolította a mosógépből az alkatrészt, azt láthatták a nézők, hogy végtelen mennyiségű kosz és piszok tartózkodott a fogantyú alatt, amitől az embereknek leesett az álla - írja a The Mirror.

Bár a videó több ezer komment megírására késztette az embereket, a TikTok-felhasználók bevallották, hogy nem fogják egyhamar kipróbálni ezt a lifehacket, mert egyszerűen túl undorító számukra. Volt, aki úgy érvelt, hogyha nem látja, hogy ott lenne bármi is, akkor az nem is létezik. De volt olyan is, aki kompletten kihajítaná a mosógépét, ha meglátná a koszt. A felfedezés ne tántorítson el senkit attól, hogy használja a mosógépét!