Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Erna, Beatrix névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Akkor és most galéria: ezeket a szakmákat már a mobiltelefon helyettesíti

szakma
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 14:15
mobiltelefonretro
A technológia fejlődése nemcsak kényelmesebbé tette a mindennapjainkat, hanem radikálisan meg is változtatta azokat – olyannyira, hogy néhány korábban nélkülözhetetlen szakma szinte teljesen eltűnt. Ma már egyetlen mobiltelefon képes elvégezni több ember munkáját, legyen szó időmérésről, tájékozódásról, vagy akár emlékeztetőkről. Mutatunk 4 olyan szakmát, amit mára gyakorlatilag kiváltott a zsebedben lapuló okoseszköz.
Bors
A szerző cikkei

Napjainkban sok olyan munka van, ahol az embereket már különféle modern berendezések, technológiák helyettesítik. A következő felsorolásban olyan munkákat gyűjtöttünk össze, amelyek mára szükségtelenné váltak a mobiltelefonok megjelenése miatt. 

zsebnaptár, dátumok, mobiltelefon
Számos régi szakma tűnt el a modernizáció, a mobiltelefonok, és a technológiai fejlődés következtében. Ilyenek például a drótos tót, vándorablakos, kötélverő, zománcfoldozó, köszörűs, kopogtató.
Fotó: Ekaterina_Minaeva /  Shutterstock 

Ezeket a szakmákat mára a mobiltelefonok helyettesítik 

1. Ébresztőórás – Aki kopogással keltett

Az ébresztőket eredetileg Angliában és Írországban fogadták fel az ipari forradalom végétől az 1920-as évekig.  A XX. század első felében sok más nagyvárosban és ipari központban is külön „ébresztőembert” alkalmaztak, aki hajnalban végigjárta a házakat, és kopogással vagy füttyel ébresztette a dolgozókat. Ma már egyetlen mozdulattal beállítjuk a telefonon az ébresztőt – sőt, szundi gomb is van hozzá.

2. Térkép árus / térképrajzoló

Régen nem indult el senki kirándulni vagy hosszabb útra részletes, papíralapú térkép nélkül. Ma már egyetlen GPS-app elég, hogy másodpercek alatt megtaláld az útvonalat, vagy kikerüld a dugót. A hagyományos térképek ideje lejárt – legalábbis a hétköznapokban. 

3. Telefonközpontos

A telefonközpontosok fontos szerepet játszottak a hívások kézi összekapcsolásában. Ma már az érintőképernyőn egyetlen érintés elég, hogy bárkit elérj, bárhol a világon. A kapcsolás automatikus, és egy mesterséges intelligencia is segíthet, ha kell.

4. Zsebnaptár-készítő / emlékeztető szolgáltatók

Régebben sokan használtak zsebnaptárat vagy jegyzetfüzetet, sőt, léteztek olyan szolgáltatások, amelyek telefonon vagy levélben emlékeztettek valakit fontos dátumokra. Ma ezt egy okostelefon minden appja alapból tudja – szinkronizálva, akár hanggal is. 

telefonközpont, régi szakma, mobiltelefon
zsebnaptár, régi jegyzetelés, helyettesítés
térkép, turista, utazás, GPS
térkép, régi szakma, térkép rajzolás
kopogtatók, régi munka, szakma, iparvárosok
Galéria: Akkor és most galéria: ezeket a szakmákat már a mobiltelefon helyettesíti
1/5
A telefonközpont olyan berendezés, amely szükség szerint összekapcsolja a telefonkészülékeket vagy más telefonközpontból érkező hívásokat is kapcsol.

 

Ebből a videóból a régi mesterségeket ismerheted meg egy kicsit közelebbről:

 

Ezek a témák is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu