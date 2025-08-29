Akkor és most galéria: ezeket a szakmákat már a mobiltelefon helyettesíti

Napjainkban sok olyan munka van, ahol az embereket már különféle modern berendezések, technológiák helyettesítik. A következő felsorolásban olyan munkákat gyűjtöttünk össze, amelyek mára szükségtelenné váltak a mobiltelefonok megjelenése miatt.

Számos régi szakma tűnt el a modernizáció, a mobiltelefonok, és a technológiai fejlődés következtében. Ilyenek például a drótos tót, vándorablakos, kötélverő, zománcfoldozó, köszörűs, kopogtató.

Fotó: Ekaterina_Minaeva / Shutterstock

Ezeket a szakmákat mára a mobiltelefonok helyettesítik

1. Ébresztőórás – Aki kopogással keltett

Az ébresztőket eredetileg Angliában és Írországban fogadták fel az ipari forradalom végétől az 1920-as évekig. A XX. század első felében sok más nagyvárosban és ipari központban is külön „ébresztőembert” alkalmaztak, aki hajnalban végigjárta a házakat, és kopogással vagy füttyel ébresztette a dolgozókat. Ma már egyetlen mozdulattal beállítjuk a telefonon az ébresztőt – sőt, szundi gomb is van hozzá.

2. Térkép árus / térképrajzoló

Régen nem indult el senki kirándulni vagy hosszabb útra részletes, papíralapú térkép nélkül. Ma már egyetlen GPS-app elég, hogy másodpercek alatt megtaláld az útvonalat, vagy kikerüld a dugót. A hagyományos térképek ideje lejárt – legalábbis a hétköznapokban.

3. Telefonközpontos

A telefonközpontosok fontos szerepet játszottak a hívások kézi összekapcsolásában. Ma már az érintőképernyőn egyetlen érintés elég, hogy bárkit elérj, bárhol a világon. A kapcsolás automatikus, és egy mesterséges intelligencia is segíthet, ha kell.

4. Zsebnaptár-készítő / emlékeztető szolgáltatók

Régebben sokan használtak zsebnaptárat vagy jegyzetfüzetet, sőt, léteztek olyan szolgáltatások, amelyek telefonon vagy levélben emlékeztettek valakit fontos dátumokra. Ma ezt egy okostelefon minden appja alapból tudja – szinkronizálva, akár hanggal is.