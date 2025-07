A '90-es évek nyarai voltak a legjobbak – éld át újra!

Miért voltak olyan jók a '90-es évek nyarai?

Mert kint voltunk reggeltől estig. Addig, amíg anya ki nem kiáltott, hogy „gyere már be, mert sötét van!” Nem volt mobil, nem volt internet, így csinálnunk kellett valamit, hogy ne unatkozzunk. És csináltunk is. Bicikliztünk mindenhova. Ha unatkoztunk, körbejártuk a környéket, hátha találunk valakit, akivel lehet játszani. Mindig kitaláltunk valamit – hol egyikünknél játszottunk a hátsó kertben, hol a másikunk anyukájánál ittunk limonádét, hol meg a focipályán vagánykodtunk. Jó lenne, ha ezekből az élményekből a mi gyerekeink is tapasztalhatnának...

Így hozd vissza ezt a varázst a mai gyerekeknek

Fagyiból soha nem elég – Persze nem Leo jégkrém, de egy pálcikás jégkrémet elnyalogatni egy forró napon mindig beválik. Locsoló + hátsó udvar = boldogság – Kenj rájuk fényvédőt, és engedd ki őket a kertbe. Indulhat a locsolkodás! Régi filmek – Nézzétek együtt a Karate kölyköt, a Végtelen történetet vagy a Micsoda srác ez a lány! Pizsibuli – Szervezz pizsamás bulit! De igazit! Pokrócokból építsetek várat, és a nappaliban aludjon az egész bagázs. Igen-nap – Egy teljes nap, amikor szinte mindenre igent mondasz. Unalmas nap – Kapcsold ki mindent, és hagyd, hogy történjen valami. A legjobb dolgok így születnek. Biciklizés a környéken – Addig, amíg találnak valakit játszani. Strand – Igen, a zsúfolt, zajos helyi strand is jó. Homokozó = boldogság – És igen, a piszkos láb is része a dolognak. Utcabál – Szervezzetek egy kis közösségi programot. Kint ülni a járdán már fél siker. Olvasás a füvön – Pokróc, könyv, kész. Virágszedés – Készítsetek csokrot a környék vadvirágaiból. Persze csak ha nem természetvédelmi területen van. Laza szülőség – Engedjétek el kicsit a tökéletesség kényszerét. Csak élvezzétek a nyári napot! Palackposta – Írjatok levelet egymásnak vagy a jövőbeli éneteknek, és dugjátok egy befőttesüvegbe a kert végébe. Házi vetélkedő – Találjatok ki kvízeket, ügyességi játékokat, akadálypályát. Mint régen, amikor magunknak voltunk a Játék Határok Nélkül. Matricák és cserebere – Indítsatok gyűjtést! Matricaalbum, fociskártya vagy bármi, amit „dupla-csere” alapon lehet csinálni. Papírszínház vagy bábjáték – Készítsetek bábszínházat kartonból és filctollal, aztán adjatok elő egy mesét. Zsebrádiózás vagy kazettás mesehallgatás – Este, egy pokrócon fekve hallgatni egy régi mesejátékot: gyerekkor a fülnek.

Nosztalgiateszt: Hány pontot érsz a '90-es nyár teszten?

Pipáld ki, ami igaz rád, aztán számold meg a pontjaidat!

(Minden igaz állítás 1 pontot ér.)