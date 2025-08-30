7 szempont, ami alapján laptopot választhatunk a gyerekeknek

Az első és legfontosabb dolog, amit érdemes megfogalmazni, amikor laptopot keresünk a gyermekünk részére, hogy mire fogja használni. Nem mindegy ugyanis, hogy egy laptop gyerekeknek inkább játékra és tanulásra szolgál, vagy alsó tagozatos feladatok ellátása, felsősök komolyabb projektjei, illetve középiskolások önálló munkavégzése áll majd a középpontban.
Lényeges szempont az is, hogy milyen fajta szórakozást preferál a diák, hiszen a tanulás mellett valószínűleg a barátokkal való kapcsolattartásra, videózásra, mese-, film- vagy sorozatnézésre, játékra és internetezésre is igénybe veszi majd a gépet. Emiatt megfelelő technológiai háttér is szükséges.
Egy gyereklaptop 3 éves kortól is elérhető, de általános iskolás, főleg alsó tagozatos gyerek esetén bőven elég az alapfelszereltség, így egy középkategóriás laptop is jó választás lehet, és nem feltétlenül kell nagy méretet sem választani. Egy kisebb, kompaktabb és könnyebb gép ráadásul egyszerűbben is szállítható, és otthon sem foglal sok helyet.
A középiskolás korosztálynak már érdemes komolyabb modellekben gondolkozni, hiszen könnyen lehet, hogy az ekkor megvásárolt eszköz még az egyetemen is végigkíséri őket. Ugyanez igaz akkor is, ha a kamasz hobbija kapcsolódik a számítástechnikához, illetve a digitális technológiához.
Ha a gyermek szabadidejében játékok írásával, programozással, fotó- vagy videószerkesztéssel, zenekészítéssel foglalkozna, jól jöhet egy erősebb processzor és videókártya is.
Fontos részlet a képernyő is, ezért nem mindegy, milyen modell mellett tesszük le a voksunkat. Nem árt, ha be lehet állítani rajta szemkímélő üzemmódot, amivel megóvhatjuk a kicsik látását, és biztosíthatjuk, hogy kényelmesebb legyen a laptoppal végzett munka. Kérdés még, hogy matt vagy tükröződő a monitor felülete, ezt a személyes igényeknek megfelelően válasszuk ki.
Amikor laptop vásárlására kerül a sor, az egyik legnagyobb kérdés az, hogy érdemes-e új készüléket választani, vagy egy jó állapotú használt gép is megteszi. Mindkét opciónak megvannak az előnyei és hátrányai.
Végül a legkevésbé elhanyagolható tényező, az ár. A határ a csillagos ég, abban a tekintetben, hogy alapmodellt vagy prémium kategóriás gépet választunk. Az összegek alaphangon kb. 100-150 ezer forinttól indulnak, de egy jobb és hosszú távon is használható eszközre minimum 200 ezer forintot kell szánni.
Sokan a használt piacot részesítik előnyben, és ez remek út, hiszen az ilyen üzletekben is lehet kincseket találni, és még garanciát is kaphatunk. Gyakran árusítanak ugyanis ki olyan laptop modelleket, melyeket nagyobb multinacionális cégek csupán rövid ideig használtak, ebből kifolyólag szinte tökéletes állapotban vannak.
Még ha hordozható számítógépről is van szó, a kényelem és az egyéni igények függvényében hasznos kiegészítőket is beszerezhetünk, melyek megkönnyíthetik a használatot, támogathatják a helyes testtartást, és persze a kellemesebb időtöltést. A kiegészítők tekintetében szintén érdemes körültekintőnek lenni, és nem az első szembejövő terméket megvenni, ha azt szeretnénk, hogy akár évekig is kiszolgálják a gyermeket.
Billentyűzetet nemcsak asztali géphez, de laptophoz is csatlakoztathatunk vezetékes vagy Bluetooth-os formában. Mindez a kényelmet szolgálja: a laptopot emelvényre tehetjük, így az szemmagasságba kerül, és nem kell görnyednie a tanulónak. A plusz klaviatúránál fontosak lehetnek a billentyűk magasságai és a lenyomhatóság, de az is, hogy mennyire hangos vagy halk az eszköz. Jó, ha fröccsenésálló, van rajta háttérvilágítás és magyar, ékezetes betűkiosztás is.
Sokan nem szeretik a touch pad használatát, mert lassítja őket, vagy éppen megfájdítja a csuklót. Egy vezetékes vagy vezeték nélküli egér viszont tökéletes választás lehet, főleg, ha a fiatal kézformájához is illik. Vehetünk USB-s vevővel ellátott, de Bluetooth technológiával csatlakoztatható modellt is, és itt is elérhető a halk kivitel, amivel garantáltan nem zavarnak senkit a fiatalok a kattintgatások közepette.
Az egérpad nem csak a játékosoknak hasznos: a sima, egyenletes felület növeli az egér pontosságát, miközben kíméli a csuklót és még a bőrnek is finom érzetet ad. A gumírozott hátlap megakadályozza a csúszkálást az asztalon, így egy nagyobb méretű egérpadra akár a laptopot is ráteheti a gyerkőc. Ha sokat gépel és egerezik, célszerű lehet csuklótámasszal ellátott típust választani, hogy ne fájduljon meg a keze.
Egy jó webkamerára gyakran már iskoláskorban is szükség lehet, gondoljunk csak a digitális oktatásra, az online megtartott különórákra vagy a barátokkal való csevegésre. Ha a laptop beépített kamerája gyenge és homályos képet ad, be lehet szerezni egy külön eszközt, ami sokat javíthat a hívások minőségén. Ehhez legalább 1080p felbontás ajánlott, de ha online előadásokat vagy prezentációkat kell tartani, a 60 fps és az autofókusz is sokat számít. Válasszunk olyan webkamerát, amin van elhúzható fedés a magánszféra megőrzése érdekében.
Akár videós tananyagról, akár online oktatásról vagy különóráról van szó, elengedhetetlen, hogy a tanuló jól halljon. A laptopok hangszórója sokszor halk és tompa, ezért egy külső hangszóró nagy segítség lehet. Különösen, ha a gyermek szeret zenét hallgatni, mesét vagy filmeket nézni. Utóbbihoz jól jöhet egy sztereó rendszer. A leginkább jövedelmező választás a hordozható hangszóró, ami nemcsak kompakt, de számtalan egyéb helyzetben is hasznos lehet.
