7 szempont, ami alapján laptopot választhatunk a gyerekeknek

Az első és legfontosabb dolog, amit érdemes megfogalmazni, amikor laptopot keresünk a gyermekünk részére, hogy mire fogja használni. Nem mindegy ugyanis, hogy egy laptop gyerekeknek inkább játékra és tanulásra szolgál, vagy alsó tagozatos feladatok ellátása, felsősök komolyabb projektjei, illetve középiskolások önálló munkavégzése áll majd a középpontban.

Laptop gyerekeknek: a választásnál nemcsak a tanulási, hanem a szórakozási szempontokat is érdemes figyelembe venni.

Fotó: Irina WS

Fontos kérdések gyereklaptop választás előtt, melyek segítenek a döntésben

Lényeges szempont az is, hogy milyen fajta szórakozást preferál a diák, hiszen a tanulás mellett valószínűleg a barátokkal való kapcsolattartásra, videózásra, mese-, film- vagy sorozatnézésre, játékra és internetezésre is igénybe veszi majd a gépet. Emiatt megfelelő technológiai háttér is szükséges.

Melyik korosztálynak milyen méretű laptop ajánlott?

Egy gyereklaptop 3 éves kortól is elérhető, de általános iskolás, főleg alsó tagozatos gyerek esetén bőven elég az alapfelszereltség, így egy középkategóriás laptop is jó választás lehet, és nem feltétlenül kell nagy méretet sem választani. Egy kisebb, kompaktabb és könnyebb gép ráadásul egyszerűbben is szállítható, és otthon sem foglal sok helyet.

Milyen időtávra vásároljunk laptopot?

A középiskolás korosztálynak már érdemes komolyabb modellekben gondolkozni, hiszen könnyen lehet, hogy az ekkor megvásárolt eszköz még az egyetemen is végigkíséri őket. Ugyanez igaz akkor is, ha a kamasz hobbija kapcsolódik a számítástechnikához, illetve a digitális technológiához.

Milyen teljesítményt igényelnek a különböző felhasználási módok?

Ha a gyermek szabadidejében játékok írásával, programozással, fotó- vagy videószerkesztéssel, zenekészítéssel foglalkozna, jól jöhet egy erősebb processzor és videókártya is.

Miért fontos a képernyő és a szemvédelem?

Fontos részlet a képernyő is, ezért nem mindegy, milyen modell mellett tesszük le a voksunkat. Nem árt, ha be lehet állítani rajta szemkímélő üzemmódot, amivel megóvhatjuk a kicsik látását, és biztosíthatjuk, hogy kényelmesebb legyen a laptoppal végzett munka. Kérdés még, hogy matt vagy tükröződő a monitor felülete, ezt a személyes igényeknek megfelelően válasszuk ki.