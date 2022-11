Az 5 legnagyobb hiba, ami a legszebb lakást is elrontja

Lakásfelújításkor, átalakításkor a legnagyobb hiba talán, hogy sokan csak kivitelezéskor döbbenünk rá, mennyivel könnyebb dolgunk is lett volna, ha minden apró részletet előre megtervezünk, elkerülve ezzel a leggyakoribb otthonszépítő bakikat. Aggodalomra azonban semmi ok, hisz ha bármi nem úgy alakult, ahogy azt elsőre szerettük volna, még nem késő újratervezni. A Lakáskultúra legújabb cikkéből most kiderül, mely kiegészítőknek, bútoroknak és díszítő elemeknek nincs helye az otthonunkban.

Rikító, színes fények

Vannak otthonunknak bizonyos részei, ahol a dizájn és a praktikum egyszerre játszik fontos szerepet. Egy modern, jól megválasztott belső világítással a nappaliban, a hálószobában, a konyhában és a gyerekszobában egy érintéssel látványos, ugyanakkor meghitt hatást érhetünk el. De még a legízlésesebben berendezett otthont is képes tönkre tenni a helytelenül kiépített világítás. A színváltós lila, zöld, sárga fények játéka rideg, barátságtalanná és élhetetlenné varázsolja a belső tereket.

Bizonyított tény, hogy a színek hatással vannak érzelmeinkre Fotó: ninoon

Bőrképek bűvöletében

Ki ne rajongott volna a nyolcvanas években oly népszerű bőrképek iránt? Akadt köztük visszafogott napraforgókat ábrázoló alkotás, a képzelettől elrugaszkodott domború falikép és néhány női akt is. Valamilyen módon a természetet voltak hivatottak a lakásba vinni, a maguk érdekes stílusukban. Persze néhány régiség akár szebbé is varázsolhatja otthonunkat, de ha már ragaszkodunk a bekeretezett alkotásokhoz, bőrképek helyett vegyünk inkább néhány minőségi posztert a falra.

Mintás vécédeszka

Az ízléstelen lakberendezés valahol a neon fénycsövek és a különböző mintákkal díszített vécéülőkéknél kezdődik. Néhány lakberendezési áruházban a mai napig szembejönnek velünk a rikító színű, plüss ülőkék, melyek bár elviselhetővé teszik a hideg mellékhelyiségben töltött időt, komoly stílus „kisiklást” tükröznek. A legtöbb, amit tehetünk, ha a mosdóban is az egyszerűségre törekszünk, semleges színeket és letisztult mintákat használva. A deszkán úszkáló hableányokat és csillámos tengeri csikókat inkább hagyjuk békén.

A legegyszerűbb teret is elronthatjuk rossz kiegészítőkkel Fotó: Tony Dunn

Babzsák fotel

Mindenkinek él a fejében a tökéletes álomotthon, amiben nem igazán fér bele egy ormótlan, sok helyet foglaló babzsák. Bár a gyerekszoba tökéletes partner egy ilyen ülőalkalmatosság, az idő múlásával többnyire porfogóként végzi, hiszen hosszú távon kényelmetlen, nehéz felállni belőle és semmilyen dekoratív megjelenéssel nem bír. Válasszunk helyette inkább puffot vagy kényelmes füles fotelt. Az ilyen darabok sokkal szebbek, kényelmesebbek, kevesebb helyet foglalnak el a térből és nem mellesleg, egy jól megválasztott darab évekre a társunk marad.

Fényfüzérek mindenhol

Az ünnepek közeledtével előszeretettel díszítjük fel otthonunkat LED-es fényfüzérekkel, amivel nincs is semmi baj. A gond ott kezdődik, ha túlzásba visszük és az Istagramon látott influenszerekhez hasonlóan mi is faltól-falig körbetekerünk mindent a kis világító testekkel: tükröt, könyves polcot, ruhás szekrényt, ágytámlát és minden mozdítható virágot. Fotón talán jól néznek ki, de funkciójukat tekintve inkább giccsesek. A fényfüzérek remekül mutatnak kültéren, a teraszon, egy elegánsabb eseményen – például esküvőn –, és karácsonykor a karácsonyfán, na meg az ünnepi asztalon, de lehetőség szerint azért ne essünk át a ló túloldalára.