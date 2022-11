Hálószoba-felújítás fillérekből: 5 tipp, ha nem akarsz sokat költeni

A hálószoba felújítás már négy egyszerű lépéssel könnyen kivitelezhető. Persze nem kell egyből a nagy költségvetésű átalakításokra gondolni, néha elég néhány kisebb átalakítás az álomotthon eléréséhez. Ráadásul, ha elég kreatívak vagyunk, még akkor sem kell vagyonokat költeni a lakás frissítésére, ha már hosszú-hosszú ideje nem változtattunk az enteriőrön - tudtuk meg a Lakáskultúra legújabb cikkéből. Válaszd ki a számodra legjobb ötletet, és próbáld ki valamelyiket!

Festés

Egy festéssel remekül fel lehet frissíteni bármelyik helyiséget – egyrészt ezzel ki is takarítjuk az egész szobát, másrészt egy új szín feldobja a teret, és teljesen új külsőt nyújt a helyiségnek. Ha az adott szoba falszíne évek óta változatlan, akkor most eljött az ideje, hogy ecsetet ragadjunk, és átpingáljuk az egészet. Az új szín legyen inkább semleges, világos árnyalat, például bézs, zsálya, menta vagy a fehér valamilyen változata. A leglátványosabb változást azonban úgy érhetjük el, ha fejest ugrunk az élénk színekbe, és otthonunkat feldobjuk pár látványosabb kiegészítővel. Pazar megoldás a király-, vagy a pávakék, de smaragd zöldben, sőt feketében is lehet gondolkodni.

A hálószoba felújítás fő célja a pihentető alvás és a feltöltődés Fotó: pixabay.com

Bútorok

Előfordul, hogy imádott bútoraink – amiket még nagymamánktól örököltünk – az évek során teljesen idejét múlttá és ódivatúvá váltak. Ha nem szeretnénk lecserélni, csak éppen a színe nem illik a modern térbe, úgy gond nélkül átfesthetjük. Ha természetes fa, vagy fehér színt választunk, a tradicionálishoz közelítő lakberendezési stílusban gondolkodjunk: így a kiegészítőket sem kell teljesen lecserélni. Amennyiben azonban teljesen felfrissítenénk a teret, a bútorainkat átfesthetjük bármilyen élénk színre, amihez érdemes letisztult kiegészítőket és elegáns textileket választani. Fontos, hogy az újonnan vásárolt darabok harmonizáljanak egymással.

Textilek

A díszpárnák, a dekoratív párnahuzatok és a függönyök lecserélése talán az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy megváltoztassuk a szoba hangulatát. A legtöbben sajnos nem fektetnek erre túl nagy hangsúlyt, holott méretéből adódóan a függöny az, ami azonnal magára vonzza a tekinteteket – pláne, ha színes és mintás. Amennyiben lecseréljük a sötétítőt, ügyeljünk rá, hogy ne poliészterből készültet válasszunk, ha pedig mintás az új darab, akkor passzoljon az elképzelt lakberendezési stílushoz. Egy szürke lenfüggöny például jól illik egy skandináv stílusú szobába, ha azonban boho irányba újítjuk a dizájnt, akkor nem tesz hozzá semmit a látványhoz. Függönyvásárlás előtt vegyük számításba, hogy a nagy mintájú függönyöket nagyobb, az apró mintájú függönyöket a kisebb szobába válasszuk, és ahol csak lehet, érdemes padlóig érő függönyt varratni.

Otthonunk már néhány egyszerű ötlettel új külsőt kaphat Fotó: pixabay.com

Kiegészítők

A szoba modernizálásának a leghatékonyabb eszköze, ha lecseréljük a régi kiegészítőket. Nézzünk szét alaposan a lakásban és a réginek tűnő lámpákat, vázákat, képeket, egyéb csecsebecséket szedjük össze és tüntessük el. Így persze elsőre üresnek tűnhet a szoba, de még mindig jobb, mint ha ódivatú virágminták és tengerpari pálmafák keverednének az újonnan vásárolt, modern fali képekkel, szobrokkal, puffokkal. Az átalakítás során válasszunk inkább kevesebb, de egyedi és minőségi darabokat, amivel elkerülhetjük szobánk zsúfolt és korszerűtlen látszatát.