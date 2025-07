Vidd be te is az otthonodba Gustav Klimt stílusát, amitől jóval puccosabbnak fog tűnni

Ha valaha is láttad Gustav Klimt leghíresebb festményét, amely nem más, mint a „A csók” című aranyba öltöztetett szerelmes pár, akkor már sejtheted, mitől olyan különleges a munkássága. A művészettörténészek több tényezőre is visszavezetik a sikere titkát: egyfelől az emberábrázolásának egyediségére, valamint a szerelem témájának központi reprezentálására. A művész – aki ma 163 éve született – mindezt a szecesszió varázslatos köntösébe csomagolva, a befogadó számára emészthető módon valósította meg. Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy a stílusa mostanra a lakberendezés területét is meghódította.

Gustav Klimt arany-fekete színekkel operáló stílusa máig hódít a lakberendezési trendek között

Fotó: Maxim Apryatin / Shutterstock

Arany, érzékiség, és művészi luxus – így alakították Gustave Klimt művei a lakberendezési trendeket

Ki volt Gustav Klimt – és miért imádják még mindig?

Gustav Klimt (1862–1918) osztrák festő volt, aki a bécsi modernizmus egyik legismertebb és legmegosztóbb alakjává vált. Művészete érzékiséget, nőiességet, és aranyfényű álomvilágot közvetített. Portréi, mitológiai jelenetei és szimbolikus képei gyakran keverték a luxust, erotikát és a spiritualitást – ez az összhatás még ma is ellenállhatatlan.

Klimt festészete nem csupán ábrázolás volt, hanem díszítő művészet is: sokszor aranyfüsttel, mozaikszerű mintákkal és merész színhasználattal dolgozott, amitől képei szinte ékszerként ragyognak.

Hogyan ihlette meg a 21.századi lakberendezést?

A mai enteriőrtrendek újra felfedezték Klimt stílusát, amely a következőkben nyilvánul meg a legszembetűnőbben:

sötét, mély tónusú falak előtt ragyogó arany motívumok;

a festményei érzéki világát életre keltő fényes textíliák, például bársony vagy blokát;

a Klimt-féle vizuális örökséget idéző arany-fekete kombinációk, stilizált virág- vagy indamotívumok.

Mindezen kívül különleges tapéták, párnahuzatok, faliképek és bútorok is készülnek Klimt-inspirálta mintákkal. Ezek nemcsak stílusosak, hanem egyfajta művészi állásfoglalásként is funkcionálnak.

Hogyan vidd be az otthonodba Klimt világát?

Ha szereted az érzéki design és a klasszikus luxus egyvelegét, mutatunk néhány egyszerű tippet, amellyel te is megvalósíthatod álmaid Klimt ihlette otthonát:

arany és bronz kiegészítők (gyertyatartók, tükörkeretek, vázák);

Klimt-mintás poszter vagy textil egy kanapé fölött;

bársonyos kárpitok mélybordó, smaragd, vagy éjkék árnyalatokban;

szecessziós motívumokkal díszített tapéta egy hangsúlyfalon;

egyedi, Klimt által ihletett női portré nyomat a hálóban vagy gardróbban.

Gustav Klimt ma is él – nemcsak a múzeumok falain, hanem a nappalinkban, a hálószobánkban, vagy akár egy bátor tapétaválasztásban. Művészete nem csupán egy korszak lenyomata, hanem időtlen inspirációs forrás is, amely megmutatja, hogy az arany nem minden esetben giccses.

