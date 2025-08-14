Áll a bál: veszélyes újítás érkezett az Instagramra, ebből még baj lesz!

Ahhoz, hogy egy oldal, egy program vagy egy közösségi felület folyamatosan izgalmas tudjon maradni a felhasználói számára, időnként meg kell újulnia. Nincs ezzel semmi baj, sőt! Ugyanakkor nem árt figyelni, milyen új funkciók jelennek meg: azok ugyanis nem feltétlenül mindig szolgálják a biztonságunkat, sőt, akár komoly bajt is okozhatnak. Többek szerint az Instagram új, térkép-funkciója (Instagram Map) is ilyen.

Jól járunk az Instagram új funkciójával? Fotó: Unsplash

Mi az az Instagram Map, és mi vele a baj?

Nem csak a felhasználók egy része aggódik a képmegosztó térképes funkciója miatt, de az online biztonságtechnikában otthonosan mozgó ESET szakemberei is, kiemelve: a közösségi médiában eleve hajlamosak vagyunk túl sok információt megosztani magunkról, pláne a fiatalok, a tinik, ez pedig egy újabb lehetőség, hogy még több privát adatot adjunk ki a külvilág számára. “Noha az Instagram Map egyértelmű lehetőséget kínál tartalmak felfedezésére és a barátokkal való találkozásra, kitárja az ajtót még erőszakosabban ránk kényszerített, túlzott információmegosztásra, ami egy mókás funkciónak álcázza magát” – magyarázta az ESET-től Jake Moore.

De kezdjük az elején! Mi is az Instagram Map? Gyakorlatilag egy helymeghatározó, amit ha bekapcsolunk, megmutatja ismerőseink egy kiválasztott körének, hol tartózkodunk - emellett a 24 óráig elérhető sztoriainkat, ha használjuk a funkciót, egy térképen is megjeleníti, épp ott, ahol az adott sztorink készült. Ráadásul ahányszor belépünk az Instára (vagy ha nem lépünk ki, csak háttérben futtatjuk, akkor amikor “előtérbe hozzuk”), frissíti a helyadatainkat. Ugyan nem ad folyamatos jelentést a helyzetünkről, de így is adhat lehetsőséget visszaélésekre, főleg a neten óvatlanabb és sérülékenyebb tizenéves korosztálynál.

Fontos tudni, hogy szerencsére nem láthatja mindenki a helyadatainkat, csak azok a követőink, akiket mi is visszakövetünk, illetve azok, akiket egy szűkebb csoportba beveszünk, és kifejezetten megosztjuk velük – emellett a funkció alap esetben ki van kapcsolva, azaz nekünk kell aktiválni. Tegyük hozzá: elvileg. A Forbes cikke szerint ugyanis többen jelezték: a Map a megjelenését követően azonnal aktív lett náluk. Ez ugyanakkor fejlesztési hiba, remélhetően később javítják.