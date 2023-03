Felháborító: Újabb aljas módszerrel támadnak a bankkártyás csalók

Hogyan kerüljük el, hogy átverjenek minket?

Mindig figyeljünk a legapróbb részletekre is. Ha már egy picit is gyanús valaki, akkor inkább álljunk el az egyességtől. Már több Facebook csoport is alakult a csalók kiszűrésére, ezekben érdemes körül néznünk, hogy nem-e került az adott eladó vagy vevő valamilyen feketelistára. Soha ne adjunk ki bankkártya adatokat senkinek és ha van rá lehetőség, személyesen vegyük vagy adjuk át a csomagokat.