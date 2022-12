Négy jel: ha ezeket tapasztalod az OTP-től, adathalász csalás áldozata lehetsz!

Ismét aranykorukat élik a csalás különféle formái: mint az köztudott, egyes adathalászok a Revolut nevében írnak SMS-eket, ezek száma is megnőtt az utóbbi időszakban. A csalók a Revolut nevében próbálják meg rávenni az embereket, hogy megnyissanak egy linket, amelyen keresztül az illető eljut a csaló oldalra, ott pedig megadja az adatait. Ám nem ez az egyetlen csalási kísérlet az utóbbi időben: sokan kapnak az OTP nevében adathalász hívásokat.

Az adathalászok a bankszámlánkat vették célba Fotó: Pixabay

- Az OTP nevében CSALÓK garázdálkodnak! Mindenki legyen körültekintő az adatai megadásával kapcsolatban! - figyelmeztetett egy nő közösségi oldalán.

- Az OTP nevében csalók hívogatnak. Vigyázzon mindenki! - osztotta meg egy férfi.

- Vigyázzatok ezzel a telefonszámmal, OTP nevében hívnak..... és ha leleplezed a csalást, a hangnem hagy némi kívánnivalót - mesélte egy anyuka.

- A mai napon engem is hívtak az OTP nevében (valamilyen Ákosként mutatkozott be), szerencsére az első másodpercben kapcsoltam, úgyhogy összesen 44 mp-es volt a beszélgetésem az „OTP-s ügyintézővel”. Ami rögtön elárulja őket, hogy nem kér tőled semmilyen azonosítást. Arról tájékoztatott, hogy 2 db utalás történt XY nevű személynek X ezer Ft-os összeggel, tudok-e róla. Mikor mondtam, hogy az utalás biztos nem történt meg a számlámról, ugyanis nincs is rajta pénz, a telefon túlvégéről flegma stílusban a válasz: „maga akkor elég szegény lehet” és cinikus, erőltetett röhögés. Közben megkérdeztem újra a nevét, és elkezdett káromkodni majd rám nyomta a telefont - elevenítette fel egy nő.

A legtöbb kommentelő szerint az állítólagos ügyintéző egy utalás törlése miatt kéri az adatokat. Úgy tudjuk, az utóbbi időre ez a csalási módszer jellemző.

Mely adatokat akarják a leggyakrabban megszerezni a csalók?

Az adathalász kísérletek, csalások célja, hogy az elkövetők az OTP Bankra vagy más vállalatra hivatkozva olyan adatokat csaljanak ki gyanútlan személyektől, amelyeket felhasználva hozzáférhetnek a csalás elszenvedőjének pénzéhez. Így a leggyakrabban kért adatok:

A számla vagy bankkártya birtokosának személyes adatai (név, születési hely, idő stb.)

(név, születési hely, idő stb.) Internetbanki belépéshez szükséges azonosító

szükséges azonosító Biztonsági kód, jelszó

Bankkártya adatok (bankkártya száma, lejárati dátuma, háromjegyű CVC-kódja, PIN-kódja).

A csalók az adatokkal könnyen jelentős anyagi károkat is okozhatnak áldozatuknak.

Mik a gyanús jelek?

A csalás elkövetői egyre változatosabb és egyre nehezebben felismerhető módszereket találnak ki, ezért nagyon fontos a legapróbb gyanús jelek felismerése és a körültekintő viselkedés. A telefonon történő csalások esetén az elkövetők egy bank vagy szervezet dolgozójának adják ki magukat, és egy hamis történetet kitalálva (például azt, hogy gyanús tranzakciót észleltek az áldozat bankszámláján) próbálnak adatokat kicsalni. Ismerd fel a gyanús jeleket!