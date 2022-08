Munka vagy stresszoldó tevékenység? A takarítás is csökkenti a szorongást

Hiszed vagy sem, de amíg a takarítás folyamata komoly stresszoldó tevékenység, kisimítja az idegeket, ellazítja az izmokat, addig a rendetlenség hozzájárulhat a növekvő szorongáshoz, feszültséghez, a csökkent összpontosításhoz és végül a depresszióhoz. A Kaliforniai Egyetem kutatása szerint a takarítás 43 százalékkal csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések-, valamint 30%-kal az agyvérzés kockázatát. A tanulmány emellett azt is állítja, hogy a házimunka 62%-kal csökkenti annak az esélyét, hogy valaki szívbetegségbe haljon bele. Ha további indokra is szükséged van ahhoz, hogy megragadd a felmosó nyelét és a porszívó csövét, akkor hallgass az amerikai Szorongás és Depresszió Egyesületre, és mielőbb ugorj fejest a takarításba.

1. Erősíti a kontrollérzetet

Ha nem uralod az életed, uralja majd helyetted más. Talán ezért is okoz egyfajta örömöt a házimunka, ugyanis a káosz felszámolása azt az érzetet kelti, hogy uralod a környezetedet. Manapság az életünk tele van bizonytalansággal – az egészségünktől kezdve az anyagi gondokig –, de a takarítás nem tartozik ezek közé. A szándék cselekvéssé alakul és már egy gyors rendrakástól jobban érezheted magadat. A rutin – az élet minden területén – segít uralni a stresszt és a szorongást. A takarítás jó lehetőség a mindfulness gyakorlására, így ne munkaként tekints rá, sokkal inkább örömteli tevékenységként.

Munkaként vagy kikapcsolódásként is tekinthetünk a takarításra Fotó: Shutterstock

Tedd szokásoddá a napi, heti takarítást, a hétvégi nagymosást, egyszóval a házimunkával végzett időt! Nem kell naponta órákat töltened vele, elég, ha 10-15 percet rászánsz. Például reggel indulás előtt hagyj időt a beágyazásra, az előző napi ruhák elpakolására, vagy hazaérve bedobhatsz egy adag mosást a gépbe, vagy bepakolhatod a mosogatógépet.

2. A takarítás jobbá teszi a hangulatot

Egy-egy kiadós rendrakás, szortírozás remekül oldja a szorongást, pakolászás után jó eséllyel kisebbnek látod majd a problémákat. Mindig feltölt és ellazít, ha elmerülsz egy bizonyos tevékenységben, legyen szó portörlésről vagy felmosásról. A takarítás közben javulhat a koncentrációképességed, és kizárhatod a szorongató gondolatokat; a munka végeredménye, vagyis a tiszta környezet pozitív energiával tölt fel. Egy korábbi tanulmány szerint azok az emberek, akik a mindfulness technikát alkalmazva mosogattak, az idegességük 27%-os csökkenéséről számoltak be, de emellett a szellemi inspirációjuk is 25%-kal növekedett.

Otthonod kitakarítása örömteli pillanat is lehet Fotó: Shutterstock

Ezeket a tevékenységeket „robotpilóta üzemmódban” is végezheted, vagyis például a munkahelyi feladatokhoz képest itt nincs szükség teljes koncentrációra, vagyis főzés és vasalás közben is lehet motiváló podcasteket vagy zenét hallgatni. Azzal, hogy rendet raktál, kitakarítottál, és a helyére a tetted a cuccaidat, arra motivál, hogy a jövőben már nem fogod szerteszét hagyni a dolgaidat.

3. A takarítástól sokkal produktívabbnak érzed magadat

A folyton tologatott teendők: szennyes ruhák, mosatlan edények gyakran sötét fellegekként borítják be a mindennapjainkat. A jó öreg teendő-lista ilyenkor az egyik legjobb barátunk. A to do listák struktúrát adnak a napodnak, arról nem is beszélve, mennyire kielégítő egy-egy feladat mellé behúzni a hatalmas pipát. Az Anxiety UK csapata szerint a listák írása elsőre plusz munkának tűnhet, főleg, ha minden tennivalót felírsz, ám mégis arra biztatunk, írj fel minden egyes teendőt, a kicsiktől a nagyokig, így átlátod a feladataidat és hamarabb végzel velük. A sikerélmény pedig felszabadító boldogságot teremt.

4. Segít fókuszálni

Ha szomorú, túlterhelt, esetleg egész nap rossz kedvű vagy, vedd fel a gumikesztyűt és ragadd meg a felmosó vödröt! A tiszta otthon elősegíti a tiszta gondolkodást és növeli a koncentrációt. Nem mindenki szeret takarítani, de a rendrakás mindenkinek jót tesz. Egészen más érzés belépni reggelente egy makulátlanul tiszta helyiségbe, mint egy rendetlen térbe. Amennyiben például káosz uralkodik a konyhában, úgy a reggeli elkészítése is külön figyelmet igényel, egy rendetlen dolgozószobában pedig sokkal nehezebb a munkára koncentrálni. Minél kevesebb tárgy legyen a látóteredben – akár az íróasztalodon is –, így jobban tudsz figyelni arra, amit csinálsz. A rendezett végeredményt már egy 10 perces villámrendrakással is elérheted.

A takarítás könnyebben megy zenehallgatás közben Fotó: Shutterstock

5. Egyszerűen élvezetes

Hiszed vagy sem, de már az is képes feldobni a napodat, ha rendezett az otthonod, és olyan tárgyakkal veszed körbe magadat, amelyek örömet okoznak. Nem mindenkiben veszett el egy Monica Geller, de a takarítás valóban lehet élvezetes! A vasalás és a portörlés amolyan bemelegítéssel ér fel, fél óra alatt akár 50-60 kalóriát is elégethetünk. A finom illatú, patyolattiszta otthonunk örömöt és megnyugvást jelent, ahová jó érzés hazatérni egy hosszú nap végén.