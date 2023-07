Soha ne aludj ventilátor mellett, eláruljuk, hogy miért

Nyáron elviselhetetlen lehet a forróság, amit ma már a modern technológiának köszönhetően egy gombnyomásra megszüntethetünk. Ám óvatosan érdemes bánni a ventilátorokkal, ugyanis a helytelen használata, komoly egészségügyi problémákat is okozhat.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

A Mindmegette oldala gyűjtötte össze, miért is ne használjuk a ventilátort alvás közben, és azt is milyen kockázattal jár, ha mégis megtesszük. Mint kihangsúlyozzák, a nyáron fellépő betegségek, megfázások jelentős részét okozzák a túlzott mértékben használt, vagy épp egész éjjel bekapcsolva hagyott ventilátorok.

Torokfájás

A nem jól vagy nem rendszeresen takarított ventilátor lapjain sok baktérium megtelepedhet, ami aztán működés közben a levegőbe kerül. Arról nem is beszélve, hogy az álló levegőben felkavarja a port, amiből így több jut be a légutakba, mint ventilátor nélkül. Így, ha egész éjjel be van kapcsolva, reggelre könnyen torokgyulladással, torokfájdalommal ébredhetünk.

Izomfájdalom és nyakmerevség

Ha például már eleve izomfájdalommal küzdünk, mindenképp kapcsoljuk ki éjszakára a ventilátort. A közvetlen ránk irányított hűvös levegő hatására ugyanis értelemszerűen a bőr és a szövetek is lehűlnek. Ennek hatására túlfeszülhetnek az izmok, a vérellátás rosszabb lehet, vagyis gyulladás alakulhat ki az érintett területen és fokozódhat a fájdalom.

Bőrbetegség

A ventilátor elvonja a környezetünkből a párát, ami a bőrünknek nem tesz jót. A szánk kicserepesedhet, emellett bőrpír, szemgyulladás is kialakulhat. Továbbá fokozhatja a meglévő légúti panaszokat is.

Mellhártyagyulladás

A huzamosabb ideig a mellkasunk felé irányított ventilátor megfázást, de akár még mellhártya- vagy tüdőgyulladás is okozhat. Ennek elkerülése érdekében ne állítsuk túl magas fokozatra a ventilátort, és lehetőleg ne a testünk egyetlen pontjára irányítsuk a hideg levegő áramlást.