Ezt tedd, ha a rekkenő hőség idején te sem tudsz elaludni

A kánikula tombol ezen a héten is, és a hőségriadót is meghosszabbították kedd éjfélig. A rossz éjszakai alvás elkerülhetetlen ilyen szélsőséges időjárásban, de vannak egyszerű trükkök, amelyek segíthetnek. Az alvásszakértő és az „Az alvás kis könyve” szerzője, Doktor Nerina Ramlakhan szerint van egy trükk, ami megkönnyíti számunkra az alvást egy trópusi éjszakán is.

Fotó: pexels

Az alvó doki csütörtökön felfedte az egyszerű trükköt az Express magazinnak.

"Mentol balzsamot használok a homlokomra" - árulta el Ramlakhan doktor.

Miután felkente a homlokára, az alvódoki elhelyezkedik a ventilátora előtt, amit az éjjeliszekrénye mellett tart.

Ez gyakran ráfúj a homlokára, és hűsítő érzést kelt, amikor a mentolhoz ér a homlokon. Ez megtéveszti a testet, ami azt gondolja ezáltal, hogy a testhőmérséklet egy kicsit alacsonyabb.