„Magamat építem és helyezem előtérbe” – Megszólalt a válófélben lévő Rubint Rella

Bár egy válás lelkileg nagyon meg tudja viselni mindkét felet, Rubint Rella valósággal kivirult, amióta bejelentette, hogy véget ért a házassága Novothny Soma futballistával.

Rubint Rella házassága 3 év után ért véget (Fotó: Canon Hu.)

Rubint Rella válik: ahogy arról a Bors elsők között beszámolt, Rubint Réka unokahúga május 28-án jelentette be, hogy elválik férjétől. Rella és a jelenleg Lengyelországban játszó futballista 2018 óta alkottak egy párt, eljegyzésükre 2019-ben került sor, az esküvőjük pedig közel 3 évvel ezelőtt volt az inárcsi Levendulásban. A válásról szóló cikkek alapját az a szóbeszéd szolgáltatta, hogy sem Rella, sem pedig Soma nem posztolt közös fotót a közösségi oldalán, noha korábban rendszeresen engedtek betekintést a magánéletükbe. Rella például utoljára január 3-án osztott meg egy videót a szerelméről, míg Soma tavaly május 29-én posztolt a feleségéről. Szemfüles követőik gyanúját aztán még tovább erősítette, amikor Rella több olyan sejtelmes, árulkodó bejegyzést, idézetet tett közzé az oldalán, ami valaminek a lezárására, egy új kezdetre utalt. Bár Rella korábban a Borsnak tagadta, hogy házassági válsága miatt nem hordja a jegygyűrűjét, a Reddit-népe azt is észrevette, hogy Rella már az Instagram profiljáról is eltüntette Novothny Soma nevét.

Rubint Rella a jelek szerint egy cseppet sem bánkódik

A fitneszedző tehát újra szingli, és úgy tűnik, ezerrel belevetette magát az idei nyárba. A válás bejelentését követően feltűnt Horvátországban, de kiruccant Capri szigetére is, a napokban pedig az egyik közkedvelt magyar borbirtokon ejtőzött és kortyolt. Az pedig a kevésbé sasszemű kommentelőknek is feltűnt, hogy Rellát valósággal kicserélték! Talán még soha nem nézett ki ennyire kiegyensúlyozottnak és boldognak. Ez pedig a hozzászólóknak is feltűnt!

– Neked nagyon jót tett a változás, legalábbis a kisugárzásodat illetően! Ragyogsz, szép vagy – jegyezte meg Rella egyik követője.

Ezen a bókon felbuzdulva Rubint Réka unokahúga elárulta, minek köszönhető a belső béke, ami természetesen a megjelenésén is látszik.

– Köszönöm! Magamat építem és helyezem előtérbe – fogalmazta meg a „titkot” Rubint Rella, aki ma már pontosan tudja, hogy az önmagunkba fektetett munka és hit mindig megtérül.