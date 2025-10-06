Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Űrhajósok döbbenetes bejelentésre készülnek – 50 000 éves ősi emberi civilizáció nyomaira bukkanhattak a Holdon

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 06. 06:15
Hátborzongató kijelentések hangzottak el a Holdról.

Egy meghökkentő állítás tartja lázban a világot: egy neves geológus és író szerint a Holdon valaha egy 50 000 éves emberi civilizáció élt, és az űrhajósok hamarosan bizonyítékokat is találnak erre.

Mit rejteget valójában a Hold?
Fotó: Lehoczky Péter / MTI

A szenzációs elméletet Gregg Braden amerikai geológus és író osztotta meg Joe Rogan népszerű podcastjában, ahol elárulta: szerinte az Egyesült Államok és Oroszország már évtizedekkel ezelőtt felfedezhetett valamit a Holdon, amit a nyilvánosság elől elhallgattak.

Braden szerint a hidegháború idején talált bizonyítékokat szándékosan titkosították, azonban Kína és India hamarosan mindent megváltoztathat. A két feltörekvő hatalom következő Hold-misszióit élőben közvetítik majd, így a világ szeme láttára tárulhat fel egy ősi civilizáció története.

„A Hold felszínén olyan mesterséges struktúrák vannak, amelyek egyértelműen emberi eredetűek”

 – állítja Braden. 

Szerinte a köveken felismerhető írásjelek, építészeti minták és geometriai formák arra utalnak, hogy a Holdat valaha egy fejlett emberi társadalom lakta.

A tudós úgy véli, az emberiség története sokkal régebbre nyúlik vissza, mint gondolnánk. 

„Volt egy korszak, amikor az emberiség már képes volt csillagok közé utazni. Egy civilizáció, amely a tudás és együttműködés csúcsán állt – amíg háborúk el nem pusztították”

 – mondta az interjúban.

Braden szerint a Holdon és a Marson is találhatók ősi építmények, amelyeket korábbi űrutazó emberi fajok hagytak hátra. A NASA korábbi Clementine-missziójának felvételein 90 fokos szögben futó objektumokat azonosított, amelyek szerinte nem természetes képződmények.

A geológus azt állítja, több Apollo-űrhajós is tett halálos ágyán vallomást arról, hogy a Holdon valóban látott mesterséges építményeket és fémes szerkezeteket. Egyes beszámolók szerint a NASA 1969-es küldetése alatt Neil Armstrong és Buzz Aldrin egy hatalmas „bázist” észlelt a Hold túlsó oldalán, mielőtt a kommunikációt hirtelen megszakították, írja a Daily Mail.

Braden szerint mindez összefüggésben állhat azzal, hogy az emberiség genetikai kódját valaha „megmódosították”. A tudós a 2005-ös DNS-kutatásra hivatkozott, amely kimutatta, hogy az emberi 2-es kromoszóma egy különös, mesterségesnek tűnő fúzió eredménye. 

„Ez a változás tette lehetővé, hogy az ember hirtelen intelligens, fejlett és alkotó lénnyé váljon”

 – mondta.

Bár a hivatalos tudomány jelenleg semmilyen bizonyítékot nem ismer el arra, hogy valaha emberek éltek volna a Holdon, Braden és követői abban hisznek, hogy a következő évtized űrkutatása választ adhat az emberiség legnagyobb kérdéseire: honnan jöttünk, és valóban egy elveszett világ gyermekeiként élünk-e tovább?

 

