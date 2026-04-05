Orbán Viktor a Citadellán: Ilyen sötét felhők régen közeledtek Magyarország felé

Új, nyitott közösségi térként született újjá a Gellért-hegy ikonikus erődje. A Citadella a felújítás után már nem az elzártságot, hanem a szabadságot és a közösségi élményt jelképezi. Az ünnepélyes megnyitón Orbán Viktor is felszólalt.
A miniszterelnök azzal fogadta az egybegyűlteket az ünnepélyes alkalmon: mindenkinek boldog húsvétot kívánt. Kiemelte: a feltámadással magunk mögött hagyhatjuk azt, ami rossz, esendő, mulandó. Így újul meg a citadella is.
"Elhagytuk belőle, ami rossz, esendő és szennyes, és átmentettük, ami használható, ami saját képünkre formálható" - húzta alá.
Emlékeztetett: a Citadella egykoron a város leggyűlöltebb épülete volt, hiszen azért húzták fel, hogy onnan "a rebellis Pestet ágyútűz alatt tarthassák."
Kiemelte: ahogy a Gellért-hegy, úgy maga Magyarország is törésvonalakon fekszik: ortodoxia, muzulmán világ, nyugati kereszténység. "A törésvonalon állandóan történik valami, leginkább valami veszélyes!" Épp azért lett a magyar a túlélés világbajnoka.
Birodalmak jönnek-mennek, de mi maradunk.
"Nem lettünk német tartomány, se török vilajet, se szovjet tagköztársaság" – hangsúlyozta.
Nem lehet elhallgatni ünnep idején sem, amit magunk előtt látunk.
Ilyen sötét felhők régen közeledtek Magyarország felé.
Keletről az ukrán háború, délről a közel-keleti felfordulás, nyugatról Brüsszel politikai csődje. Láttunk több válságot, migrációst, pénzügyit és energiaválságot, de külön-külön, tette hozzá a miniszterelnök. Ezeket eddig egymás után tapasztaltuk meg, azonban ami most közeleg, azt nehéz lesz kivédeni.
Egyszerre csap le egy energia- és pénzügyi válság.
Ha nincs energia, megáll a gazdaság - húzta alá a kormányfő. Ha megáll a gazdaság, minden veszélybe kerül. Nem csak az életszínvonalunk, de az elért eredmények és a tervek is.
"Égbekiáltó bűn az ukránok részéről, hogy elzárják a Barátság kőolajvezetéket, és ilyen felelőtlenség Brüsszel részéről is a szankciós politika" – mutatott rá. Felelőtlenség azt követelni, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról. "A keletről érkező olcsó energia nélkül a létfenntartás is felemészti a magyar családok minden erőforrását."
Kiemelte: Magyarországnak egyetlen célja lehet: kimaradni a háborúból és a holdkóros brüsszeli energiapolitikából. Emlékeztetett: négy éve szövetség született, melynek értelmében sikerült megvédeni a szuverenitásunkat. Ezt a szövetséget kell most, az április 12-ei választásokkor megújítani. Sőt, ki kell szélesíteni, hiszen nagyobb a veszély, így nagyobb kell, hogy legyen az összefogás.
