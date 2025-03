Furcsa hangokat rögzített az ufológus - a helyiek szerint valami nagyon nincs rendben a környéken - Videó

Egy brit ufológus azt állítja, hogy sikerült rögzítenie egy soha nem hallott lény hangját egy titkos brit kormányzati bázis közelében. Mark Christopher Lee elmondása szerint a Hertfordshire-ben található Woodcock Hill mellett tartózkodott, amikor a különös hangokat meghallotta, és úgy döntött, hogy rögzíti azokat.

Egy brit ufológus azt állítja, hogy sikerült rögzítenie egy soha nem hallott lény hangját Fotó: Marko Aliaksandr

A Daily Star számára adott beszámolójában kifejtette, hogy a helyszín a Tudományos Kutatóintézet fennhatósága alá tartozik, és kapcsolatban áll a hírhedt Porton Down kutatóközponttal. Mindkét létesítmény szigorúan titkos, ami csak tovább fokozza a gyanúját. Egyik ismerőse, aki az adott helyszínen dolgozik, emellett az MI5-nál is tevékenykedik, ami szerinte még rejtélyesebbé teszi az ott folyó munkát.

Az általa rögzített hangokat az Egyesült Államokban korábban dokumentált „Nagylábú” felvételeihez hasonlította. Úgy véli, elképzelhető, hogy egy hasonló lény Nagy-Britanniában is létezhet. Beszámolója szerint a hangokat közvetlenül az intézmény közelében hallották, de csak az utolsó szakaszát sikerült rögzíteniük, mielőtt a környék hirtelen kísértetiesen elcsendesedett.

A hangot egy ló és egy kutya keverékének írta le, és amikor lejátszotta a felvételt a gyermekeinek, ők is ezt erősítették meg. Véleménye szerint egy rendkívül nagy termetű kutya hangját hallotta, amely akár egy tehén méretével is vetekedhetett. Kiemelte azonban, hogy a visszhangzó, mély tónusú hang semmilyen ismert kutya- vagy farkasfajhoz nem hasonlítható. Felvetette, hogy kutatóként talán hajlamos lehet arra, hogy olyan jelenségeket is észleljen, amelyeket szeretne megtapasztalni, de mégis furcsának találta az élményt.

A helyiek egy másik furcsa jelenségről is beszámoltak neki: szórólapokat kaptak otthonaikba, amelyekben arra figyelmeztették őket, hogy „ne aggódjanak, ha furcsa dolgokat látnak az égen”, mivel drónokat tesztelnek a környéken. Ez Lee szerint csak tovább növeli a rejtélyt a bázis tevékenysége körül, amely napközben és éjszaka is folyamatos mozgásban van.

Egy másik érdekes helyi történet szerint az intézmény melletti mező alatt egy föld alatti építmény, egyfajta „rejtett város” húzódik meg. Lee úgy fogalmazott, hogy a helyiek ezt nem viccből említik, hanem meggyőződéssel állítják, hogy valóban létezik egy föld alatti létesítmény a környéken. Mindezek alapján úgy véli, hogy valami igazán különös dolog zajlik a bázison, amelynek pontos célja továbbra is rejtély marad.