Hátborzongató: halálos baleset helyszínén látták a híres kísértetet - Fotó!

Halálos kimenetelű baleset történt a közép-amerikai Hondurasban, a helyszínen készült fotón pedig valami igazán hátborzongatót sikerült kiszúrni. A félelmetes képen ugyanis egy kísértetszerű alak látható, amint a fák közül figyeli az eseményeket. A helyi médiajelentése szerint a vérfagyasztó felvétel a múlt hét során készült Gracias városában egy szörnyű baleset után, amelyben négy országos rendőr: Isaías Gutiérrez Funez, Yury Benítez Mejía, Leidy Mariela Licona Cáceres és José Henry Pérez Zaldívar vesztette életét, további négy pedig megsérült, miután az autójukat egy szemből jövő busz – amely áttért az ő sávjukba -, lesodorta az útról.

Hátborzongató: halálos baleset helyszínén bukkant fel a kísértet / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A baleset helyszínén egy szemtanú több fotót is készített, majd amikor később visszanézte a képeket, egy kísérteties jelenséget vett észre, amely leginkább egy fehér ruhás nőre hasonlított, aki a felborult járművet nézte.

A környék ismert kísértetét sikerült megörökíteni?

A meglehetősen nyugtalanító fotó, miután megosztásra került, futótűzként terjedt el a hondurasi közösségi médiában: sokan azt feltételezték, a riasztó alak egy szellem, vagy talán maga a halál angyala lehet.

Az egyébként is hátborzongató fotó az teszi még riasztóbbá, hogy a környékbeliek állítása szerint néhány évvel ezelőtt már történt egy hasonló, halálos kimenetelű autóbaleset, pontosan ugyanazon a helyen. Akkor az incidens áldozata egy nő volt, a kép láttán pedig sokan úgy vélik, hogy ez a paranormális jelenség az ő szelleméhez kapcsolódhat. Ezzel szemben, a szkeptikusabb szemlélők kijelentették, hogy az állítólagos szellem nem több, mint a fény és az árnyék játéka, és még véletlenül sem egy túlvilági látogató – írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz?