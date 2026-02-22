HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Gerzson névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A háziállatként tartott főemlősök olyanok, mint az időzített bomba.

Egyetlen délután alatt pokollá vált az élete: a nő, aki túlélte a csimpánz-támadást és új arcot kapott

arcrekonstrukció
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 22. 18:45
csimpánztámadástúlélő
Több mint tizenöt évvel a tragikus események után Charla Nash története még mindig az emberi élni akarás egyik legerősebb szimbóluma. Az amerikai nő élete egyetlen délután alatt változott meg örökre, amikor egy brutális csimpánz-támadás következtében elveszítette arcát és önállóságát. Ismerd meg hihetetlen történetét!
Etédi Alexa
A szerző cikkei

2009. februárjában a Connecticut állambeli Stamfordban egy 90 kilós háziállatként tartott majom, Travis, váratlanul rátámadt tulajdonosa barátnőjére, Charla Nash-re. A csimpánz-támadás során az asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyekbe a legtöbben belehalnak: az állat letépte az orrát, az ajkait, a szemhéjait és mindkét kezét, miközben visszafordíthatatlan látásvesztést okozott nála. A helyszínre érkező rendőrök kénytelenek voltak lelőni az állatot, hogy megmentsék az áldozat életét, akit válságos állapotban szállítottak kórházba.

A csimpánzok vadállatok, egy csimpánz-támadást nem mindenki él túl.
Bármennyire is kedves állatnak tűnnek, a a főemlősök vadállatok. Egy csimpánz-támadás pedig végzetes is lehet (A kép illusztráció)
Fotó: mlorenz /  Shutterstock 
  • A tragédia: 2009-ben egy Connecticutból való nőt, Charla Nasht brutálisan megcsonkított egy barátja 90 kilós házi csimpánza, Travis.
  • Orvosi mérföldkő: Nash 2011-ben kapta meg az Egyesült Államok egyik első teljes arcátültetését, amely visszaadta alapvető életfunkcióit.
  • A cél: a túlélő ma orvosi kutatásokban segít, és a vadállatok tartása elleni törvényi szigorításokért küzd.

Hogy lehet túlélni egy csimpánz-támadás következményeit? 

A csimpánz-támadást követő első időszak a puszta túlélésről szólt. Nash arcának csontszerkezete teljesen megsemmisült, és a lágyrészek hiánya miatt képtelen volt az önálló evésre vagy beszédre. Éveken át egy fátyol mögé bújva élt, kerülve a nyilvánosságot, miközben folyamatosan fertőzésekkel és a teljes elszigeteltséggel küzdött. A fizikai fájdalomnál csak a társadalmi kirekesztettség volt nehezebb: a hangja maradt az egyetlen eszköze a kapcsolattartásra.

2011-ben azonban fordulat következett. A bostoni Brigham and Women's Hospital orvoscsoportja vállalkozott az akkor még kísérleti fázisban lévő teljes arcátültetésre. A több mint 20 órás beavatkozás során egy elhunyt donor szöveteit, izmait és idegeit használták fel, hogy újraépítsék Nash arcát. Bár a kezek visszaültetése a szervezet kilökődési reakciója miatt akkor sikertelen maradt, az új arc lehetőséget adott számára, hogy újra érezze a szél érintését és képes legyen szilárd ételt fogyasztani.

Az orvostudomány mérföldköve és a jelen realitása

Charla Nash ma egy speciális gondozóotthonban éli mindennapjait. Bár a látását soha nem nyerheti vissza, az arcátültetés óta eltelt években megtanult újra beszélni és érzelmeket kifejezni az új arcizmok segítségével. Rendszeresen részt vesz orvosi kutatásokban, ahol azt vizsgálják, hogyan reagál a szervezet hosszú távon az immunszuppresszánsokra (olyan gyógyszerek, amelyek elnyomják vagy csökkentik az immunrendszer aktivitását, megelőzve a beültetett szövet kilökődését), ezzel segítve a jövőbeni transzplantáltak és a harctéri sérültek gyógyulását. 

A történet hitelességét az adja, hogy Nash nem hősnek, hanem túlélőnek tartja magát. Nem a düh vezérli, hanem az a célja, hogy felhívja a figyelmet a vadállatok házi kedvencként való tartásának veszélyeire. Számos kampányban vett részt, amelyek a főemlősök kereskedelmének szigorítását célozták meg az Egyesült Államokban.

Hangsúlyozza, a műtét nem csupán esztétikai korrekció volt, hanem az emberi méltóság visszaadása. Ma már képes segítség nélkül megmosni az arcát, és bár sötétségben él, az orvosi technológia révén visszakapta a külvilággal való fizikai kapcsolódás képességét. Nash esete ma is az egyik legfontosabb hivatkozási pont a rekonstrukciós sebészet történetében, bizonyítva, hogy a legmélyebb traumák után is van lehetőség az újrakezdésre.

Nézd meg ezt a videót is Charla Nash tragikus történetéről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu