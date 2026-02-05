Húsevő baktérium marcangolta szét egy nő arcát: sci-fibe illő arcátültetéssel mentették meg

Korábban csak a sci-fi filmekben lehetett olyanról hallani, ami most már valóság. Az arcátültetés lehetséges, és életeket menthet. A világon eddig már 54 arcátültetés volt, a legutóbbi nem is olyan rég az efféle operációk egyik úttörő hazájában, Spanyolországban zajlott le. Mutatjuk a top3 legismertebb ilyen történetet, és az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella is megszólal arról, hogy vajon hazánkban is lehetséges-e ez a futurisztikus életmentés.
Sokan felkapják elsőre a fejüket, és kérdezik most ezt maguktól azóta, hogy megismerték Carmiet és az új arcát. A spanyol nőről harsog most a világsajtó, hiszen kész csoda, ami vele történt. Arcplasztikai beavatkozással kapott új esélyt az életre! A nő egy rovarcsípés miatt életveszélybe került: húsevő baktérium támadta meg, amely miatt
is súlyos szövetelhalása lett.
- Egy rovarcsípéssel nagyon sok antibiotikus rezisztens kórokozó juthat a szervezetbe. Nagyon gyorsan terjedt a fertőzés az arcában, és ez is vezethetett a véralvadáshoz. Az arcszövetei elhaltak, rengeteg toxin jutott a szervezetébe – véleményezte az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella a Borsnak, kiemelve: a nőnek az élete forgott kockán, és óriási szerencse, hogy az operációval sikerült megmenteni.
Egy anonim, eutanázia előtt álló nő halála előtt felajánlotta a szerveit, köztük az arcát is. Carmiera esett a választás, akit egy több, mint 100 fős orvosi csapat műtött meg a baceloniai Vall d’Hebron kórházban.
Hatalmas volt a kockázata az arcátültetésnek, hiszen a világon először hajtottak végre ilyen részleges arcátültetést, ahol a donor csontjai, izmai, idegek, bőr és zsírszövetek is egy másik személyre kerültek át.
Ez egy iszonyatosan bonyolult beavatkozás, hiszen az átműtött idegvégződéseknek, zsírszöveteknek, az áthelyezett csontrésznek működniük, illeszkedniük kell, a szervezetnek be kell fogadnia.
– emelte ki a doktornő.
Szerencsére sikeres volt műtét! Carmie a nagy nyilvánosság előtt is megmutatta „új arcát”.
- Ez egy hatalmas orvostudományi, orvostechnikai bravúr, az egyik legnagyobb eredmény! Ugyanakkor nagyon szép adomány, hogy új esélyt kapott a hölgy az életre. Természetesen sajnos ezt azért nem könnyű átélni, hiszen új arc néz vissza a nőre a tükörben, ami ráadásul nem is az övé volt. Arcának karaktere sokat változhatott attól az arctól, amit megkapott – érvelt a magyar háziorvos, aki szerint hazánkban olyan jól képzett egészségügyi szakemberek vannak, hogy talán itthon is végrehajtható egy ilyen műtét.
Magyarországon a plasztikai sebészek profi szakemberek. A kérdés, hogy elég szakember van-e erre, hiszen hatalmas, összehangolt operációról beszélünk. Egy ilyen beavatkozáshoz technikailag szerintem biztosan rendelkezésre áll minden lehetőség
– húzta alá.
Az arcátültetés bár különösen hangzik, az orvostudományban nem ismeretlen. A világon eddig 54 hasonló beavatkozás történt. Mutatjuk a három legkülönlegesebbet!
Az első Isabelle Dinoire esete. A francia nőt 2005-ben műtötték meg, miután a kutyája felismerhetetlenségig összemarta az arcát. Az orr, az ajkak és az áll területét pótolták. 11 évig élt az új arccal, 2016-ban hunyt el daganatos betegségben.
A világ csak Oscarként ismerte a 31 éves, spanyol farmert, akit szintén a Vall d’Hebron szakemberei mentettek meg 2010-ben, miután vadászbalesetet szenvedett. Rajta végeztek el elsőként teljes arcátültetést.
Katie Stubblefield 18 évesen próbált meg öngyilkosságot elkövetni, eközben a teljes arca szétroncsolódott. Az amerikai lány 21 évesen esett át a 31 órás operáción. Ő volt a világ legfiatalabb amerikai páciense, akinek arcműtétje volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.