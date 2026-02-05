Húsevő baktérium marcangolta szét egy nő arcát: sci-fibe illő arcátültetéssel mentették meg

Korábban csak a sci-fi filmekben lehetett olyanról hallani, ami most már valóság. Az arcátültetés lehetséges, és életeket menthet. A világon eddig már 54 arcátültetés volt, a legutóbbi nem is olyan rég az efféle operációk egyik úttörő hazájában, Spanyolországban zajlott le. Mutatjuk a top3 legismertebb ilyen történetet, és az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella is megszólal arról, hogy vajon hazánkban is lehetséges-e ez a futurisztikus életmentés.

A spanyol nő életét csak az arcátültetés menthette meg / Fotó: EPA

Arcátültetéssel életet menteni?

Sokan felkapják elsőre a fejüket, és kérdezik most ezt maguktól azóta, hogy megismerték Carmiet és az új arcát. A spanyol nőről harsog most a világsajtó, hiszen kész csoda, ami vele történt. Arcplasztikai beavatkozással kapott új esélyt az életre! A nő egy rovarcsípés miatt életveszélybe került: húsevő baktérium támadta meg, amely miatt

előbb vérmérgezése, majd

az arcán,

a szájában

és a nyelvében

is súlyos szövetelhalása lett.

- Egy rovarcsípéssel nagyon sok antibiotikus rezisztens kórokozó juthat a szervezetbe. Nagyon gyorsan terjedt a fertőzés az arcában, és ez is vezethetett a véralvadáshoz. Az arcszövetei elhaltak, rengeteg toxin jutott a szervezetébe – véleményezte az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella a Borsnak, kiemelve: a nőnek az élete forgott kockán, és óriási szerencse, hogy az operációval sikerült megmenteni.

Egy anonim, eutanázia előtt álló nő halála előtt felajánlotta a szerveit, köztük az arcát is. Carmiera esett a választás, akit egy több, mint 100 fős orvosi csapat műtött meg a baceloniai Vall d’Hebron kórházban.

Hatalmas volt a kockázata az arcátültetésnek, hiszen a világon először hajtottak végre ilyen részleges arcátültetést, ahol a donor csontjai, izmai, idegek, bőr és zsírszövetek is egy másik személyre kerültek át.

Ez egy iszonyatosan bonyolult beavatkozás, hiszen az átműtött idegvégződéseknek, zsírszöveteknek, az áthelyezett csontrésznek működniük, illeszkedniük kell, a szervezetnek be kell fogadnia.

– emelte ki a doktornő.

A magyar háziorvos szerint az arcátültetés iszonyatosan bonyolult beavatkozás / Fotó: Beküldött fotó

Szerencsére sikeres volt műtét! Carmie a nagy nyilvánosság előtt is megmutatta „új arcát”.