Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Őrangyal vagy hallucináció? A túlélők ugyanarról a láthatatlan kísérőről számolnak be

pszichológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 20:15
jelenségőrangyalhegymászó
Az extrém körülmények között rekedt felfedezők, hegymászók és katonák beszámolóiban gyakran bukkan fel egy különös, megmagyarázható támogató alakja. Számos túlélő állítja, hogy a végső kimerültség határán megjelent mellettük egy láthatatlan, de egyértelműen érzékelhető jelenlét, amely átsegítette őket a holtponton. Ezt nevezik a harmadik ember faktor jelenségnek.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A rendkívüli pszichikai és fizikai megpróbáltatások idején az emberi elme képes egyfajta belső szövetségest mozgósítani a túlélés érdekében. Ezt a rejtélyes, támogató jelenlétet a szakirodalom ma már gyakran úgy említi, mint a harmadik ember faktor, amely segít elkerülni a teljes összeomlást a legkilátástalanabb pillanatokban.

A harmadik ember faktor jelenség legtöbbször az extrém körülmények között lévő hegymászók körében jelentkezik.
A hegymászók, hajótöröttek, repülőgép-szerencsétlenség elszenvedői körében tapasztalt harmadik ember faktor jelenségre a XX. század elején figyeltek fel.
Fotó: Jan Zahula / Shutterstock
  • Túlélési mechanizmus: a jelenség extrém fizikai és mentális kimerültség során fellépő, segítő szándékú hallucináció vagy kivetítés.
  • Történelmi háttér: Shackleton antarktiszi expedíciója tette ismertté, ahol a három fős csapat egy negyedik, láthatatlan kísérőt érzékelt.
  • Terápiás haszon: a modern pszichológia ma már tudatosan alkalmazza a támogató belső alak képét a traumák feldolgozása során.

Honnan ered a harmadik ember faktor jelenség?

Bár a jelenség a modern pszichológia peremén mozog, írásos emlékei több mint egy évszázadra nyúlnak vissza. A szélesebb közvélemény John Geiger 2009-ben megjelent munkája révén ismerte meg a fogalmat, ám a legmeghatározóbb beszámoló Sir Ernest Shackleton 1916-os antarktiszi Endurance-expedíciójához köthető.

Shackleton és két társa a Déli-Georgia-szigeten vágott át embertelen körülmények között, hogy segítséget hozzanak jégbe fagyott legénységüknek. A 36 órás, folyamatos menetelés során a felfedező azt tapasztalta, hogy eggyel többen vannak, mint valójában: egy „isteni társ” kísérte őket, aki néma jelenlétével erőt adott a folytatáshoz. Érdekesség, hogy bár az út alatt senki nem beszélt erről, később társai is megerősítették, hogy ugyanezt az extra jelenlétet érzékelték.

Sir Ernest Shackleton és egy társa az Antarktisz jégtáblái között.
Shackleton és egyik társa az 1916-os antarktiszi expedíción, ahol először számolt be a tapasztalt jelenségről. 
Fotó: Wikipedia/Frank Hurley

Nem Shackleton volt az egyetlen, aki ilyen tapasztalatokról vallott. A Brit Királyi Légierő neurológusa, MacDonald Critchley már 1943-ban végzett kutatásokat hajótöröttek és repülőgép-szerencsétlenségek túlélői körében. A közel háromszáz interjú során döbbent rá, hogy a „jelenlét eszméje” visszatérő motívum a traumatikus események során.

A harmadik ember faktor kifejezés eredete T. S. Eliot Átokföldje című 1922-es versére vezethető vissza, amelyben a költő Shackleton expedícióját megidézve egy titokzatos „harmadik” kísérőről ír. Bár a valóságban Shackletonék hárman voltak, így náluk egy negyedik alak jelent meg, az irodalmi megfogalmazás annyira rögzült a köztudatban, hogy John Geiger is ezt választotta kutatása címéül.

A magány és az izoláció szülte társ

A jelenség tipikusan olyan szituációkban jelentkezik, ahol az egyén vagy egy kis csoport teljes izolációban, fizikai és mentális teljesítőképessége határán van. Leggyakrabban hegymászók számolnak be róla, akik oxigénhiányos állapotban, a halál árnyékában próbálnak lejutni a csúcsról. A beszámolók szerint ez a jelenlét lehet egy elhunyt szerettünk alakja, egy távoli ismerős, vagy egy teljesen arctalan, mégis jóindulatú entitás.

A segítő funkciója kétféle lehet:

  • Gyakorlati útmutatás: konkrét utasításokat ad, merre induljanak, hogyan kerüljék el a szakadékokat, vagy miként tartsák fenn testhőmérsékletüket.
  • Érzelmi támasz: puszta jelenlétével nyugalmat áraszt, megakadályozva a pánik kialakulását, ami a túlélés záloga.

A spirituális megközelítés kedvelői őrangyalokról beszélnek, a tudomány képviselői azonban jóval racionálisabb magyarázatot keresnek. A kutatók szerint a jelenség az agy – amely számos különös képességgel van megáldva – önvédelmi mechanizmusa. Amikor az érzékszervi ingerek minimálisra csökkennek (szenzoros depriváció), és az agy extrém stressznek, alváshiánynak vagy éhezésnek van kitéve, egyfajta „kivetítést” hoz létre. Ez a belső narrátor segít az egyénnek abban, hogy ne érezze magát egyedül a küzdelemben, így mozgósítva a maradék energiatartalékokat.

Alkalmazás a modern terápiában

Noha a tudományos világ sokáig elhanyagolta a témát, a klinikai pszichológia mára felfedezte a jelenségben rejlő lehetőségeket. A trauma-terápiák során a szakemberek gyakran alkalmazzák a „segítő harmadik fél” koncepcióját. A pácienseket arra ösztönzik, hogy képzeljenek el egy támogató alakot, aki a nehéz pillanatokban tanácsot ad vagy érzelmi biztonságot nyújt. Ez a vizuális technika sokszor hatékonyabbnak bizonyul a puszta szóbeli terápiánál, mivel közvetlenül az érzelmi feldolgozásért felelős agyi területeket célozza meg.

A jelenség tehát több mint egy puszta hallucináció: a szellem diadala a test felett, amely megmutatja, hogy az emberi elme még a legkilátástalanabb helyzetben is képes létrehozni egy belső szövetségest a túlélés érdekében.

Nézd meg a különös jelenségről a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu