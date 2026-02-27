Őrangyal vagy hallucináció? A túlélők ugyanarról a láthatatlan kísérőről számolnak be

A rendkívüli pszichikai és fizikai megpróbáltatások idején az emberi elme képes egyfajta belső szövetségest mozgósítani a túlélés érdekében. Ezt a rejtélyes, támogató jelenlétet a szakirodalom ma már gyakran úgy említi, mint a harmadik ember faktor, amely segít elkerülni a teljes összeomlást a legkilátástalanabb pillanatokban.

A hegymászók, hajótöröttek, repülőgép-szerencsétlenség elszenvedői körében tapasztalt harmadik ember faktor jelenségre a XX. század elején figyeltek fel.

Fotó: Jan Zahula / Shutterstock

Túlélési mechanizmus: a jelenség extrém fizikai és mentális kimerültség során fellépő, segítő szándékú hallucináció vagy kivetítés.

a jelenség extrém fizikai és mentális kimerültség során fellépő, segítő szándékú hallucináció vagy kivetítés. Történelmi háttér: Shackleton antarktiszi expedíciója tette ismertté, ahol a három fős csapat egy negyedik, láthatatlan kísérőt érzékelt.

Shackleton antarktiszi expedíciója tette ismertté, ahol a három fős csapat egy negyedik, láthatatlan kísérőt érzékelt. Terápiás haszon: a modern pszichológia ma már tudatosan alkalmazza a támogató belső alak képét a traumák feldolgozása során.

Honnan ered a harmadik ember faktor jelenség?

Bár a jelenség a modern pszichológia peremén mozog, írásos emlékei több mint egy évszázadra nyúlnak vissza. A szélesebb közvélemény John Geiger 2009-ben megjelent munkája révén ismerte meg a fogalmat, ám a legmeghatározóbb beszámoló Sir Ernest Shackleton 1916-os antarktiszi Endurance-expedíciójához köthető.

Shackleton és két társa a Déli-Georgia-szigeten vágott át embertelen körülmények között, hogy segítséget hozzanak jégbe fagyott legénységüknek. A 36 órás, folyamatos menetelés során a felfedező azt tapasztalta, hogy eggyel többen vannak, mint valójában: egy „isteni társ” kísérte őket, aki néma jelenlétével erőt adott a folytatáshoz. Érdekesség, hogy bár az út alatt senki nem beszélt erről, később társai is megerősítették, hogy ugyanezt az extra jelenlétet érzékelték.

Shackleton és egyik társa az 1916-os antarktiszi expedíción, ahol először számolt be a tapasztalt jelenségről.

Fotó: Wikipedia/Frank Hurley

Nem Shackleton volt az egyetlen, aki ilyen tapasztalatokról vallott. A Brit Királyi Légierő neurológusa, MacDonald Critchley már 1943-ban végzett kutatásokat hajótöröttek és repülőgép-szerencsétlenségek túlélői körében. A közel háromszáz interjú során döbbent rá, hogy a „jelenlét eszméje” visszatérő motívum a traumatikus események során.

A harmadik ember faktor kifejezés eredete T. S. Eliot Átokföldje című 1922-es versére vezethető vissza, amelyben a költő Shackleton expedícióját megidézve egy titokzatos „harmadik” kísérőről ír. Bár a valóságban Shackletonék hárman voltak, így náluk egy negyedik alak jelent meg, az irodalmi megfogalmazás annyira rögzült a köztudatban, hogy John Geiger is ezt választotta kutatása címéül.

A magány és az izoláció szülte társ

A jelenség tipikusan olyan szituációkban jelentkezik, ahol az egyén vagy egy kis csoport teljes izolációban, fizikai és mentális teljesítőképessége határán van. Leggyakrabban hegymászók számolnak be róla, akik oxigénhiányos állapotban, a halál árnyékában próbálnak lejutni a csúcsról. A beszámolók szerint ez a jelenlét lehet egy elhunyt szerettünk alakja, egy távoli ismerős, vagy egy teljesen arctalan, mégis jóindulatú entitás.