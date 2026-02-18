Hátborzongató „Tűzgyűrű” jelent meg a nap előtt – 100 ember láthatta

Február 17-én ritka égi jelenség zajlott az égen: egy úgynevezett gyűrűs, vagy „Tűzgyűrű” napfogyatkozás. A Daily Mail beszámolója szerint a Hold 09:56 és 14:28 GMT között vonult a Nap elé, ami magyar idő szerint 10:56-15:28-nak felel meg, a maximális fázis 13:12-kor következett be.

Elképesztő látvány a Tűzgyűrű.

Fotó: MTI/EPA/EFE/Bienvenido Velasco

Tűzgyűrű az égen

A látványos, teljes gyűrűs fázist szinte senki nem láthatta: csak az Antarktisz legelzártabb részein volt megfigyelhető, és a jelenség útvonalában mindössze két bázis, a Concordia és a Mirny kutatóállomás található. A sávban csupán nagyjából 100, az antarktiszi nyarat ott töltő kutató tartózkodott.

Dr. Shyam Balaji, a King's College London kutatója elmagyarázta: gyűrűs napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold pontosan a Nap elé kerül, de elliptikus pályáján éppen távolabb van a Földtől. Ilyenkor a Hold látszólag kisebbnek tűnik, így a Nap közepét kitakarja, a szélén viszont egy fényes gyűrű marad. Még az Antarktiszon sem lehetett levenni a speciális szemüveget, mert a fényes perem ilyenkor is károsíthatja a szemet.

Részleges fogyatkozás jóval nagyobb területen látszott: Dél-Afrika, Argentína, Chile, Madagaszkár és Mauritius több pontján is. A TimeAndDate becslése szerint összesen kb. 176 millió embernek adódhatott esélye legalább részben észlelni a jelenséget, Mauritiuson pedig a Nap akár 32 százalékban is takarásba kerülhetett, míg a dél-afrikai Port Elizabeth környékén 14 százalék körüli fedésről írtak.

A jelenség hátteréhez a beszámoló azt is hozzáteszi: a Nap kb. 400-szor távolabb van, mint a Hold, de nagyjából 400-szor nagyobb is, ezért tűnhetnek hasonló méretűnek az égen. Ha pedig most valaki lemaradt március 2-án teljes holdfogyatkozás jön, a következő napfogyatkozás pedig augusztus 12-én lesz látható Grönlandon, Nyugat-Izlandon és Észak-Spanyolországban. A szakértők hangsúlyozták: gyűrűs fogyatkozásnál nincs „biztonságos pillanat”, a megfigyeléshez végig megfelelő napszűrő kell.