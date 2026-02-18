Hátborzongató „Tűzgyűrű” jelent meg a nap előtt – 100 ember láthatta

Február 17-én ritka égi jelenség zajlott az égen: egy úgynevezett gyűrűs, vagy „Tűzgyűrű” napfogyatkozás. A Daily Mail beszámolója szerint a Hold 09:56 és 14:28 GMT között vonult a Nap elé, ami magyar idő szerint 10:56-15:28-nak felel meg, a maximális fázis 13:12-kor következett be.
A látványos, teljes gyűrűs fázist szinte senki nem láthatta: csak az Antarktisz legelzártabb részein volt megfigyelhető, és a jelenség útvonalában mindössze két bázis, a Concordia és a Mirny kutatóállomás található. A sávban csupán nagyjából 100, az antarktiszi nyarat ott töltő kutató tartózkodott.
Dr. Shyam Balaji, a King's College London kutatója elmagyarázta: gyűrűs napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold pontosan a Nap elé kerül, de elliptikus pályáján éppen távolabb van a Földtől. Ilyenkor a Hold látszólag kisebbnek tűnik, így a Nap közepét kitakarja, a szélén viszont egy fényes gyűrű marad. Még az Antarktiszon sem lehetett levenni a speciális szemüveget, mert a fényes perem ilyenkor is károsíthatja a szemet.
Részleges fogyatkozás jóval nagyobb területen látszott: Dél-Afrika, Argentína, Chile, Madagaszkár és Mauritius több pontján is. A TimeAndDate becslése szerint összesen kb. 176 millió embernek adódhatott esélye legalább részben észlelni a jelenséget, Mauritiuson pedig a Nap akár 32 százalékban is takarásba kerülhetett, míg a dél-afrikai Port Elizabeth környékén 14 százalék körüli fedésről írtak.
A jelenség hátteréhez a beszámoló azt is hozzáteszi: a Nap kb. 400-szor távolabb van, mint a Hold, de nagyjából 400-szor nagyobb is, ezért tűnhetnek hasonló méretűnek az égen. Ha pedig most valaki lemaradt március 2-án teljes holdfogyatkozás jön, a következő napfogyatkozás pedig augusztus 12-én lesz látható Grönlandon, Nyugat-Izlandon és Észak-Spanyolországban. A szakértők hangsúlyozták: gyűrűs fogyatkozásnál nincs „biztonságos pillanat”, a megfigyeléshez végig megfelelő napszűrő kell.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.