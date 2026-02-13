Döbbenet: csillagászok egy „kóbor” bolygót fedeztek fel, amely dacol a az eddigi ismereteinkkel

Belső bolygóink – a Merkúrtól a Marsig – sziklásak, míg a külső bolygóink – a Jupitertől a Neptunuszig – gázneműek. Ugyanez a helyzet más, hasonló égitestek esetében is szerte a Tejútrendszerben.

Döbbenet: csillagászok egy „kóbor” bolygót fedeztek fel Fotó: illusztráció, pexels

Rejtélyes bolygót fedeztek fel

A tudósok azonban valami egészen figyelemre méltó dolgot fedeztek fel, amikor egy hűvös, halvány vörös törpecsillagot – az LHS 1903-at – tanulmányoztak, amely körül négy bolygó kering. Naprendszerünk példáját követve a negyedik és legtávolabbi bolygónak gázosnak kellene lennie, ehelyett valójában sziklás – ez arra utal, hogy a bolygó vagy elvesztette gáznemű légkörét, vagy soha nem is alakult ki.

„Ez a furcsa rendellenesség egyedülálló, kifelé irányuló rendszerré teszi. A sziklás bolygók általában nem alakulnak ki messze a csillaguktól, a gáznemű világok külső részén”

– magyarázta az első szerző, Dr. Thomas Wilson, a Warwicki Egyetem Fizikai Tanszékének adjunktusa.

Dr. Wilson és csapata nem teljesen biztosak benne, hogy miért. Kizárták az olyan elméleteket, mint például a sziklás és gáznemű bolygók helycseréje.

És azt sem hiszik, hogy a sziklás bolygó ütközés során vesztette el a légkörét. Ehelyett olyan nyomokra bukkantak, amelyek arra utaltak, hogy a négy bolygó nem egyszerre alakult ki, ahogy az várható volt, hanem egymás után, egy kifelé forduló bolygóképződésnek nevezett folyamat során.

Mire ez az utolsó külső bolygó kialakult, a rendszerben már kifogyhatott a gáz, amelyet létfontosságúnak tekintenek a bolygóképződéshez. Mégis itt van egy kicsi, sziklás világ, dacolva az elvárásokkal

– tette hozzá Dr. Wilson.

„Úgy tűnik, megtaláltuk az első bizonyítékot egy olyan bolygóra, amely gázszegény környezetben alakult ki.”

Ez a kicsiny, sziklás külső bolygó, azonban mégis furcsa kivétel lehet. Vagy ez lehet az első nyom egy új mintázatra a bolygórendszerek fejlődésében.

„Pontosan az ehhez hasonló nyomok megtalálása vezet a rejtvény megoldásához, ez az, amit a CHEOPS kitűzött célul.”

A kutatás a Science folyóiratban jelent meg.

„A bolygók kialakulásának és fejlődésének sok mindene még mindig rejtély” – mondta Maximilian Günther, az ESA Cheops-projekt tudósa- írja a The Sun.