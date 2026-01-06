Bármikor kitörhet a víz alatti, városnyi méretű vulkán: a következmények katasztrofálisak lesznek

Egy hatalmas, víz alatti vulkán, amely az egyik legaktívabb tenger alatti tűzhányó a Földön, nagy valószínűséggel kitör még ebben az évben. A szakértők korábban arra figyelmeztettek, hogy az Axial Seamount, amely az Egyesült Államokban, Oregon partjaitól körülbelül 480 kilométerre található, már 2025 végén kitörhet, azonban ez nem így történt.
Annak ellenére, hogy nem tört ki a vulkán, a helyzet korántsem megnyugtató, ugyanis a legújabb számítások szerint 2026 közepére-végére tehető a lehetséges kitörés. Az Axial Seamount a Juan de Fuca-hátság egy divergens lemezhatárán található, és már most is meglehetősen aktív, hiszen korábban, 1998-ban, 2011-ben és 2015-ben is kitört, bár lehetséges, hogy több nem feljegyzett kitörése is volt.
Most az Oregoni Állami Egyetem egyik kutatója megerősítette, hogy az Axial egy magas szeizmikus aktivitású és a tengerfenék alá emelkedő magma által okozott folyamatos talajinfláción ment keresztül, ami azt jelenti, hogy a kitörés már a küszöbön áll.
Bill Chadwick, aki egy blogot vezet a vulkánnal kapcsolatban, elárulta, hogy még idén számíthatunk egy kitörésre, és az emberek egyik legnagyobb aggodalma még mindig az, hogy ez pontosan milyen következményekkel jár majd.
Bár több lehetséges következménye is lehet egy kitörésnek, a legaggasztóbb, ha a tengerfenék összeomlik.
Amikor először kitör egy tűzhányó, a láva elkezd kifolyni a tengerfenékre, ahol az gyorsan lehűl a víz hőmérséklete miatt, így párnalávák képződnek. Viszont ez rossz hír a víz alatti élőlényeknek, amelyek valószínűleg a hő hatására meghalnak. Mindeközben a vulkán hője fokozza a hidrotermális kürtők aktivitását, ami nagy mennyiségű forró, ásványi anyagokban gazdag víz felszabadulásához vezethet, újabb kürtőket hozva létre.
A vulkán minden kitörésekor a magma felemelkedik a tengerfenék alatti sekély kamrában, ami a vulkán felfúvódását és a tengerfenék felfelé dudorodását okozza. Amikor sok magma ömlik ki, kiürül a tengerfenék alatti kamra, aminek következtében a kaldera lesüllyed.
Az Axial esetében 1998-ban a kaldera körülbelül három métert, 2011-ben 2,4 métert, legutóbb pedig 2,1 métert süllyedt. Ha azonban az egész vulkán leomlana, az katasztrofális összeomlást okozhat, amelyben a vulkán oldalai befelé omlanak.
Ha az Axial vulkán oldalai befelé omlanának, annak katasztrofális következményei cunami formájában jelentkezhetnének, bár szerencsére ez a forgatókönyv nagyon valószínűtlen. Így összességében kevés veszélyt jelent az emberekre nézve, hacsak össze nem omlik az egész, városnyi méretű tűzhányó - írta a LadBible.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.