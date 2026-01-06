Bármikor kitörhet a víz alatti, városnyi méretű vulkán: a következmények katasztrofálisak lesznek

Egy hatalmas, víz alatti vulkán, amely az egyik legaktívabb tenger alatti tűzhányó a Földön, nagy valószínűséggel kitör még ebben az évben. A szakértők korábban arra figyelmeztettek, hogy az Axial Seamount, amely az Egyesült Államokban, Oregon partjaitól körülbelül 480 kilométerre található, már 2025 végén kitörhet, azonban ez nem így történt.

Katasztrofális következményekkel járhat a víz alatti vulkán kitörése (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Annak ellenére, hogy nem tört ki a vulkán, a helyzet korántsem megnyugtató, ugyanis a legújabb számítások szerint 2026 közepére-végére tehető a lehetséges kitörés. Az Axial Seamount a Juan de Fuca-hátság egy divergens lemezhatárán található, és már most is meglehetősen aktív, hiszen korábban, 1998-ban, 2011-ben és 2015-ben is kitört, bár lehetséges, hogy több nem feljegyzett kitörése is volt.

Most az Oregoni Állami Egyetem egyik kutatója megerősítette, hogy az Axial egy magas szeizmikus aktivitású és a tengerfenék alá emelkedő magma által okozott folyamatos talajinfláción ment keresztül, ami azt jelenti, hogy a kitörés már a küszöbön áll.

Bill Chadwick, aki egy blogot vezet a vulkánnal kapcsolatban, elárulta, hogy még idén számíthatunk egy kitörésre, és az emberek egyik legnagyobb aggodalma még mindig az, hogy ez pontosan milyen következményekkel jár majd.

Mi történik pontosan, ha kitör a víz alatti vulkán?

Bár több lehetséges következménye is lehet egy kitörésnek, a legaggasztóbb, ha a tengerfenék összeomlik.

Amikor először kitör egy tűzhányó, a láva elkezd kifolyni a tengerfenékre, ahol az gyorsan lehűl a víz hőmérséklete miatt, így párnalávák képződnek. Viszont ez rossz hír a víz alatti élőlényeknek, amelyek valószínűleg a hő hatására meghalnak. Mindeközben a vulkán hője fokozza a hidrotermális kürtők aktivitását, ami nagy mennyiségű forró, ásványi anyagokban gazdag víz felszabadulásához vezethet, újabb kürtőket hozva létre.

A vulkán minden kitörésekor a magma felemelkedik a tengerfenék alatti sekély kamrában, ami a vulkán felfúvódását és a tengerfenék felfelé dudorodását okozza. Amikor sok magma ömlik ki, kiürül a tengerfenék alatti kamra, aminek következtében a kaldera lesüllyed.