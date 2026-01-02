Szakértők figyelmeztetnek: nem nyugszik az Etna, bármelyik percben kitörhet a vulkán

SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 02. 16:47
Európa legnagyobb aktív vulkánja ismét életjeleket mutat. Az Etna fokozódó aktivitása újabb zavart kelthet a térségben.
Továbbra sem csillapodik a több napja aktív szicíliai Etna tevékenysége, pénteken láva ömlött ki a tűzhányón mintegy 2100 méter tengerszint feletti magasságban.

Az Etna vulkán akármikor kitörhet
Az Etna vulkán akármikor kitörhet / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Közel van Etna a kitöréshez?

Helyszíni megfigyelések szerint a lávafolyam időközben elért nagyjából 1420 méteres magasságba. Mindemellett a vulkanikus tevékenység lakatlan területet érint. A lávamező kiterjedése az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) szerint nagyjából 2,8 kilométer.

A RAI olasz köztévé által közölt felvételeken füstfelhőket és éjszakai izzó lávakitöréseket lehetett látni. A vulkanikus tevékenység miatt a légiközlekedésre vonatkozóan továbbra is narancsszintű, vagyis a négyfokozatú skálán a harmadik legmagasabb riasztás van életben. Ugyanakkor egyelőre mindez nem volt még kihatással a cataniai nemzetközi repülőtér forgalmára.

A folyamatos megfigyelés alatt álló, több mint 3300 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente több alkalommal is kitör, ami számos turistát is vonz. A tűzhányó pontos mérete folyton változik a kitörések során - írja az MTI.

