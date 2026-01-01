Kiss Kató léleklátó: „Zámbó Jimmy az unokája testében született le újra”

Mindez csak a véletlen műve lenne és csupán fikció? Nehéz ezt eldönteni laikusként, de Kiss Kató tagadhatatlanul olyasvalaki, aki sokat pakolt már léleklátóként arra a bizonyos asztalra. Olyan sokszor közvetített már élő és holt között, és oly sokszor tette ezt nyilvánosan a nagyközönség előtt, sőt akár újságírók jelenlétében, hogy még a legföldhözragadtabb dacolónak is felszalad a szemöldöke, ha róla van szó. Így igen elgondolkodtató, ha ő állítja, hogy a király, vagyis Zámbó Jimmy újjászületése közeleg.

Zámbó Jimmy az unokája testében születhetett újjá a léleklátó szerint

„Ezért szeretne mielőbb leszületni”

A léleklátó 2024 márciusában arról beszélt, hogy a legendás énekes lelke hamarosan újra leszületik a földi létbe, de tett ennél meglepőbb kijelentést is.

– A halált követően a lélek negyvenkét napig bolyong még a földön. Ez az idő azzal telik, hogy lepereg előtte az élet, hogy aztán rendet tudjon rakni magában, mielőtt bejut a fénybe. Az ezt követő időszakban néha képes vissza-visszajárni, ha pedig bolygatva van, ezek az alkalmak sűrűbbé válhatnak. Részben ezért is nyughatatlan Jimmy lelke, hiszen a rajongóit több mint két évtized után is lázban tartják az őt övező rejtélyek és mítoszok. Még mindig rengetegen emlékeznek rá, nap mint nap szóba kerül, foglalkoznak vele, ezzel azonban csak a lelkét bolygatják” – fogalmazott akkor Kiss Kató, aki ezután merész és egyben megdöbbentő kijelentést tett.

– Jimmy lelke szeretne minél előbb újra leszületni. Ez pedig akkor fog megtörténni, ha Krisztián vagy Adrián gyermeket vállal, vagy ha Szebasztián másodszor is apa lesz. A Király a saját unokájaként fog újra leszületni – árulta el az ismert spiritiszta. Fontos dátum ez, hiszen 2024 decemberében, éppen karácsony előtt egy héttel született meg Zámbó Jimmy középső fiának második kisfia, aki a Yoel nevet kapta szüleitől, és aki így szinte napra pontosan kilenc hónappal azután jött a világra, hogy a léleklátó őt nevezte meg Zámbó Jimmy reinkarnációjaként. A boldog kispapa 2025 januárjában így mesélt a Borsnak arról a csodáról, amit a családjával átéltek: „December 17-én született meg a második kisfiam. Szerencsére minden rendben zajlott a szülőszobán. Zámbó Yoel lett a neve. A feleségemnek a kislánya Yoelin, az én nagyfiam pedig Noel, nagyon tetszik nekünk, hogy így összhangban vannak a keresztneveik. Mindenki nagyon örül a kis kópé érkezésének, a karácsonyt már otthon tölthettük. Persze csak csendesen ünnepeltünk: apu zenéit hallgattuk halkan, és kölyökpezsgővel koccintottunk.”