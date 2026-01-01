Kiss Kató léleklátó: „Zámbó Jimmy az unokája testében született le újra”

Mindez csak a véletlen műve lenne és csupán fikció? Nehéz ezt eldönteni laikusként, de Kiss Kató tagadhatatlanul olyasvalaki, aki sokat pakolt már léleklátóként arra a bizonyos asztalra. Olyan sokszor közvetített már élő és holt között, és oly sokszor tette ezt nyilvánosan a nagyközönség előtt, sőt akár újságírók jelenlétében, hogy még a legföldhözragadtabb dacolónak is felszalad a szemöldöke, ha róla van szó. Így igen elgondolkodtató, ha ő állítja, hogy a király, vagyis Zámbó Jimmy újjászületése közeleg.
A léleklátó 2024 márciusában arról beszélt, hogy a legendás énekes lelke hamarosan újra leszületik a földi létbe, de tett ennél meglepőbb kijelentést is.
– A halált követően a lélek negyvenkét napig bolyong még a földön. Ez az idő azzal telik, hogy lepereg előtte az élet, hogy aztán rendet tudjon rakni magában, mielőtt bejut a fénybe. Az ezt követő időszakban néha képes vissza-visszajárni, ha pedig bolygatva van, ezek az alkalmak sűrűbbé válhatnak. Részben ezért is nyughatatlan Jimmy lelke, hiszen a rajongóit több mint két évtized után is lázban tartják az őt övező rejtélyek és mítoszok. Még mindig rengetegen emlékeznek rá, nap mint nap szóba kerül, foglalkoznak vele, ezzel azonban csak a lelkét bolygatják” – fogalmazott akkor Kiss Kató, aki ezután merész és egyben megdöbbentő kijelentést tett.
– Jimmy lelke szeretne minél előbb újra leszületni. Ez pedig akkor fog megtörténni, ha Krisztián vagy Adrián gyermeket vállal, vagy ha Szebasztián másodszor is apa lesz. A Király a saját unokájaként fog újra leszületni – árulta el az ismert spiritiszta. Fontos dátum ez, hiszen 2024 decemberében, éppen karácsony előtt egy héttel született meg Zámbó Jimmy középső fiának második kisfia, aki a Yoel nevet kapta szüleitől, és aki így szinte napra pontosan kilenc hónappal azután jött a világra, hogy a léleklátó őt nevezte meg Zámbó Jimmy reinkarnációjaként. A boldog kispapa 2025 januárjában így mesélt a Borsnak arról a csodáról, amit a családjával átéltek: „December 17-én született meg a második kisfiam. Szerencsére minden rendben zajlott a szülőszobán. Zámbó Yoel lett a neve. A feleségemnek a kislánya Yoelin, az én nagyfiam pedig Noel, nagyon tetszik nekünk, hogy így összhangban vannak a keresztneveik. Mindenki nagyon örül a kis kópé érkezésének, a karácsonyt már otthon tölthettük. Persze csak csendesen ünnepeltünk: apu zenéit hallgattuk halkan, és kölyökpezsgővel koccintottunk.”
Kiss Katót ma már szinte teljesen biztos benne, hogy Zámbó Yoel aprócska kis testében a legendás nagyapja lelke munkálkodik. Ahogyan abban is, hogy a szülei a következő két évben több jelét is tapasztalhatják ennek a lélekvándorlásnak, ha figyelnek a jelekre és spirituálisan közelítenek a kérdéshez.
– Zámbó Jimmy lelkének leszületése nagyon közel esett a halálának 25. évfordulójához. Hiszen gyakorlatilag tavaly karácsony előtt egy héttel érkezett meg közénk a második unokája, akit végül kiválasztott arra, hogy rajta keresztül térjen vissza a földi létbe. Ez a tény is egy olyan ráutaló párhuzam, ami erősíti bennem az érzést, hogy az idén egy éves Yoel lett Jimmy számára a kiválasztott porhüvely – kezdi a léleklátó, aki lassan egy éve nem is érzékeli Zámbó Jimmy lelkét. – Számos alkalommal kapcsolódtam vele az éppen huszonöt évvel ezelőtti halála óta, de ez a kapcsolat úgy tűnt el egy évvel ezelőtt, mintha csak elvágták volna. Ez is arra utal, hogy a lélek új testet kapott – magyarázza a Fanny magazinnak a spiritiszta, aki szentül hiszi, hogy a kis Yoel sokra hivatott.
– A kisfiú egészen biztosan ki fog tűnni valamiben. Nem feltétlen a zene lesz az, amiben kiteljesedik, de az biztos, hogy mérhetetlen tehetséget mutat majd valamilyen művészeti ágban. Ott szunnyad benne a zsenialitás, pont úgy, ahogy Jimmyben is ott lappangott a zeneiség, már szinte az anyaméhben – jósolt ígéretes jövőt Zámbó Jimmy most egyéves unokájának.
Kató arra a kérdésre is választ adott, hogy a kisfiú szülei, milyen jeleket tapasztalhatnak a közeljövőben, melyek arra utalnak, hogy valóban Jimmy lelke született le újra szemük fényének testében.
– Már nagyon korán, akár hároméves kora előtt is tapasztalhatnak majd ilyesmit. Hiszen az apró emberkék életük kezdeti éveiben a legfogékonyabbak az előző életből feltörő emlékekre. Ugyanakkor az emlékező idő ma már kitolódik, hiszen egyre több és több a spirituális értelemben nyitott ember és az ilyesfajta kollektív energiák, képesek felerősíteni az előző életből, életekből táplálkozó érzéseket, vagy konkrét emlékeket. Ha pedig mindehhez megkapja a szülői támogatást és lelki nyitottságot, csodákat élhetnek majd meg együtt. Én úgy tudom, hogy Zámbó Szebasztián párja igencsak spirituális lélek, így biztosan venni fogja a jeleket, amik Jimmy leszületésére utalnak majd. Érdemes lesz figyelni, amikor Yoel először vesz majd ceruzát a kezébe és firkálgatni kezd. Előfordulhat, hogy teljesen véletlenül a papírra vet egy koronát, vagy akár egy J betűt – árulja el Kiss Kató, majd egy pillanatra elhallgat, minta csak egy üzenetet fogott volna valahonnan. Ám hiába kérdeztük, nem árulta el, milyen lélekkel kapcsolódott a beszélgetésünk során, de azt elmondta, mit üzentek neki odaátról.
– Most, hogy beszélünk róla, egyre erősödik bennem egy kép. Azt érzem, hogy lesz egy pillanat, amikor az egyik közeli családtag felfedez majd a kisfiú testén egy anyajegyet, vagy egy heget, ami pontosan ugyanolyan formájú lesz, mint amilyen a nagyapján is volt, ráadásul ugyanott is helyezkedik majd el – árulta el a spiritiszta, aki egy 17 év múlva beváltható jótanácsot is adott a most egyéves Zámbó Yoel-nek. – Később, ha már felnőtt lesz, lehetséges, hogy érdemes kipróbálnia a regressziós hipnózist, aminek segítségével visszatérhet az előző életébe. Ez a módszer ugyanis rengeteget segíthet majd neki abban, hogy kapcsolódhasson a nagyapja benne tovább élő lelkével. Válaszokat kaphat a benne felmerülő kérdésekre, és szembe is nézhet előző életének olyan eseményeivel, melyek kihatnak az akkori jelenére. Akár még az is megtörténhet, hogy vissza tud térni 2001 január másodikára, vagyis Jimmy halálának napjára, órájára, vagy akár a konkrét pillanathoz, amikor… – harapta el a mondat végét a léleklátó.
