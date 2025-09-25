Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Ezt nem fogod elhinni: Rémisztő tengeri szörnyet sodort partra víz – senki sem tudja mi lehet ez

medúza
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 05:30
tengerparttengeri szörny
Csápos szörnyet találtak a parton.

Hátborzongató jelenség tartja lázban Texas partvidékét: a Mexikói-öbölben hatalmas, rózsaszín medúzák, az úgynevezett „pink meanie”-k (tudományos nevükön Drymonema larsoni) jelentek meg, amelyek akár 21 méter hosszú csápokat is növeszthetnek, sokan „tengeri szörnyeknek” tartják őket. Ezek az óriási tengeri lények idén tömegesen bukkantak fel, különösen a nyár végén és az ősz elején.

Tengeri szörny
Tengeri szörnynek hitték a medúzát Fotó: Forrás: Wikipédia / Készítette: Francesco Crippa

A Corpus Christiben működő Harte Kutatóintézet szakértője, Jace Tunnell szerint a pink meanie elsősorban más medúzákkal, főként holdmedúzákkal táplálkozik. Ha elegendő táplálék áll rendelkezésükre, gyorsan elszaporodhatnak, ám ha a holdmedúzák eltűnnek, a rózsaszín óriások is rövid időn belül elpusztulnak. Ez magyarázza, hogy a faj jelenléte ritkán tapasztalható ekkora tömegben a texasi partoknál. 

A medúzák látványa víz alatt olyan, mintha egy hatalmas rózsaszín felhő úszna a mélyben. Parton kivetődve kocsonyás, mély rózsaszín testük azonnal szemet szúr. Egy-egy példány akár 22 kilót is nyomhat. A helyiek beszámolói szerint egy 10 mérföldes partszakaszon több mint tíz példányt fedeztek fel, míg mások arról írtak a közösségi médiában, hogy Galvestontól délre több tucat rózsaszín medúza úszkál - írja a Daily Mail.

Bár a pink meanie nem fogyasztható, és mérsékelt csípésekkel is rendelkezik, a szakértők óvatosságra intenek. Tunnell szerint a csípés erőssége két pont a tízes skálán, ám más szemtanúk sokkal fájdalmasabb élményről számoltak be. Egy nő például a hátán szenvedett súlyos csípést, míg mások arról írtak, hogy szabadon úszó példányokkal találkoztak, amelyek komoly fájdalmat okoztak. 

A National Geographic szerint, amikor a tudósok először azonosították a pink meanie-t, kiderült, hogy annyira különleges, hogy saját biológiai családot is létrehoztak számára, a Drymonematidae családot. Nevét a tengerbiológus Ron Larson után kapta, aki elsőként vizsgálta a fajt. Népszerű becenevét pedig élénk színének és agresszív természetének köszönheti.

Ha valakit mégis megcsíp egy ilyen medúza, a szakértők szerint azonnal ecetet kell önteni az érintett területre, ami segít a csápok eltávolításában és a fájdalom csillapításában.

 

