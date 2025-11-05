Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Amerika legbrutálisabb gyilkosa a pincéjében ásta el áldozatait: A John Wayne Gacy-szalagok a Netflixen

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 21:15
Közel 30 fiatal fiúval végzett Amerika egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosa, mégsem vallja magát bűnösnek. John Wayne Gacy története a Netflixen.

A Netflix kínálatában elérhető Beszélgetések egy sorozatgyilkossal: A John Wayne Gacy-szalagok című 3 részes dokumentumfilm Amerika egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosának történetét dolgozza fel. Gacy közel 30 fiatal fiút tett el láb alól, miközben a tökéletes politikus szerepében tetszelgett.

John Wayne Gacy a közösség lelke volt, senki sem sejtette, micsoda szörnyeteg valójában (Fotó: YouTube)
John Wayne Gacy brutális tettei  

A Netflix dokumentumfilmje 3 epizódban meséli el, hogyan kerítették kézre a Chicago melletti Des Plains-ben közel 30 fiatalt brutálisan meggyilkoló Gacy-t. A filmben megszólal Sam Amirante, aki Gacy védőügyvédje volt, valamint a nyomozást végző Michael Albrecht, és Rafael Tovar, akik a des plains-i rendőrkapitányságon dolgoztak akkoriban, illetve a tárgyalás ügyésze, Larry Finder. Az ügy szereplőinek részletes visszaemlékezései különösen megrázóvá teszik a filmet, azonban még ezt is tudják fokozni. Több olyan áldozatot is felkerestek, akik túlélték a Gacy-vel való találkozást, illetve az áldozatok hozzátartozói közül is megszólaltak páran. Mire az első alkalommal Gacy-re terelődött a gyanú, kiderült, hogy korábban már elítélték szexuális bűncselekményért, és a börtönt is megjárta. Egy helyi fiatal fiú eltűnésével hozták összefüggésbe, ekkor figyelt fel rá a rendőrség, azonban képtelenek voltak bármit is rábizonyítani. Nyílt megfigyelés alatt tartották a férfit hónapokon keresztül, és házkutatást is tartottak nála, de minden eredménytelennek bizonyult. Gacy egy este, mikor már szorult a torka körül a hurok, meglátogatta az ügyvédjét, Sam Amirante-t az irodájában és részletesen bevallott neki mindent, azonban az ügyvédet kötötte a titoktartás, így nem mondhatott semmit a nyomozóknak, csak azt, hogy próbálják meg minden áron feltartóztatni. Gacy az éjszakát az ügyvédi irodában töltötte, reggelre pedig azt állította, hogy nem emlékszik semmire a vallomásból, és “valami megszállta”, ezért mondta ezeket a szörnyűségeket. A filmet időnként megszakítják azok a hangfelvételek, melyeket a védelmét képviselő jogi csapat egy tagja készített a tárgyalásra váró Gacy-vel. Hátborzongató pökhendiséggel meséli el szinte sebészi pontossággal, mit művelt, bár többször is elmondja, hogy ártatlannak vallja magát és nem ölt meg senkit.  

Gacy már korábban is a hatóságok látókörébe került, de nagyon sokára tudták elkapni (Fotó: Des Plaines Police Dept / SWNS)
Miért úszta meg ilyen sokáig? 

Gacy főként fiatal, 16-17 éves fiúkat szemelt ki, akiken homoszexuális vágyait kiélhette pénzért, munkáért vagy drogokért cserébe, de képtelen volt megküzdeni a ténnyel, hogy a férfiakhoz vonzódik, így a szakértők szerint egyértelmű, hogy a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosságok saját belső frusztrációjából és gyűlöletéből táplálkoztak. A rendőrség a ‘70-es években nem igazán foglalkozott az eltűnt fiatal fiúk ügyeivel. Ha érkezett is bejelentés, általában elintézték annyival, hogy biztosan megszöktek, vagy majd előbb-utóbb hazatérnek. A meleg közösség tagjai sok esetben nem is jelentették, ha bármi gyanús történt, mert akkoriban a homoszexualitás még közel sem volt elfogadott dolog, a rendőrség még kevesebb jelentőséget tulajdonított a melegeket ért atrocitásoknak. Gacy így könnyen megtalálta azt a célcsoportot, akik nem hiányoztak senkinek. Amikor végre elfogták, lassan beszélni kezdett és egy lapra felrajzolta, hol rejtette el a holttesteket a házában. A legtöbbet a ház alatti kúszópincében ásta el, de szerte a lakásban találtak maradványokat a nyomozók. Az azonosítás rendkívül nehéz és hosszú procedúra volt. A DNS-mintavételt 1979-ben még nem használták a bűnüldözésben, így a fogazat alapján tudták csak megállapítani az áldozatok személyazonosságát. Miután nagy nehézségek árán az összes holttestet megtalálták, Gacy des plains-i házát földig rombolták.

  

 

