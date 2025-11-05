Amerika legbrutálisabb gyilkosa a pincéjében ásta el áldozatait: A John Wayne Gacy-szalagok a Netflixen

A Netflix kínálatában elérhető Beszélgetések egy sorozatgyilkossal: A John Wayne Gacy-szalagok című 3 részes dokumentumfilm Amerika egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosának történetét dolgozza fel. Gacy közel 30 fiatal fiút tett el láb alól, miközben a tökéletes politikus szerepében tetszelgett.

John Wayne Gacy a közösség lelke volt, senki sem sejtette, micsoda szörnyeteg valójában (Fotó: YouTube)

John Wayne Gacy brutális tettei

A Netflix dokumentumfilmje 3 epizódban meséli el, hogyan kerítették kézre a Chicago melletti Des Plains-ben közel 30 fiatalt brutálisan meggyilkoló Gacy-t. A filmben megszólal Sam Amirante, aki Gacy védőügyvédje volt, valamint a nyomozást végző Michael Albrecht, és Rafael Tovar, akik a des plains-i rendőrkapitányságon dolgoztak akkoriban, illetve a tárgyalás ügyésze, Larry Finder. Az ügy szereplőinek részletes visszaemlékezései különösen megrázóvá teszik a filmet, azonban még ezt is tudják fokozni. Több olyan áldozatot is felkerestek, akik túlélték a Gacy-vel való találkozást, illetve az áldozatok hozzátartozói közül is megszólaltak páran. Mire az első alkalommal Gacy-re terelődött a gyanú, kiderült, hogy korábban már elítélték szexuális bűncselekményért, és a börtönt is megjárta. Egy helyi fiatal fiú eltűnésével hozták összefüggésbe, ekkor figyelt fel rá a rendőrség, azonban képtelenek voltak bármit is rábizonyítani. Nyílt megfigyelés alatt tartották a férfit hónapokon keresztül, és házkutatást is tartottak nála, de minden eredménytelennek bizonyult. Gacy egy este, mikor már szorult a torka körül a hurok, meglátogatta az ügyvédjét, Sam Amirante-t az irodájában és részletesen bevallott neki mindent, azonban az ügyvédet kötötte a titoktartás, így nem mondhatott semmit a nyomozóknak, csak azt, hogy próbálják meg minden áron feltartóztatni. Gacy az éjszakát az ügyvédi irodában töltötte, reggelre pedig azt állította, hogy nem emlékszik semmire a vallomásból, és “valami megszállta”, ezért mondta ezeket a szörnyűségeket. A filmet időnként megszakítják azok a hangfelvételek, melyeket a védelmét képviselő jogi csapat egy tagja készített a tárgyalásra váró Gacy-vel. Hátborzongató pökhendiséggel meséli el szinte sebészi pontossággal, mit művelt, bár többször is elmondja, hogy ártatlannak vallja magát és nem ölt meg senkit.