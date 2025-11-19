Nem hiszed el, mi volt a halálraítélt sorozatgyilkosok utolsó vacsorája

A halálbüntetés árnyékában, a végzetes ítélet végrehajtása előtt egy különös hagyomány él tovább: a halálraítéltek utolsó vacsorája. Ez a furcsa szokás nem egy szigorú törvényi előírás eredménye, hanem sokkal inkább történelmi gyökerekből táplálkozó, mára szinte rituálévá vált gyakorlat. Azonban e hagyomány korántsem problémamentes, viták és etikai kérdések kísérik, nem is beszélve az adófizetők szempontjairól.

A halálraítélt sorozatgyilkosok néha meglepő dolgokat kérnek az utolsó vacsorájukra.

Fotó: Nagel Photography / Shutterstock

Halálraítéltek utolsó vacsorája: meghökkentő kérések a kivégzés előtt

A hagyomány eredete nem teljesen tisztázott, de feltételezések szerint vallási motívumok is szerepet játszhattak benne. A kutatók az utolsó étkezés hagyományát történelmi utolsó lakomákra vezetik vissza, a bibliai utolsó vacsorától az ókori Görögországig.

A XIX. század végére vált egyre elterjedtebbé, talán egyfajta kegyes gesztusként az elítéltek felé, jelezve, hogy a büntetés nem pusztán bosszú. A mögöttes pszichológiai tényezők sem elhanyagolhatóak: az utolsó étkezés egy utolsó, személyes választás lehet az elítélt számára, egy utolsó kis szelet az életből, mielőtt mindent elveszít.

Deborah Denno, a Fordham Egyetem jogászprofesszora szerint az utolsó vacsora biztosítása furcsa, de megnyugtató lehet, egy utolsó élvezet az elítélt számára, ami a kívülállóknak is jobb érzést nyújthat. Ugyanakkor a sértettek számára felháborító lehet, hogy az adófizetők pénzéből finanszírozzák ezt a gesztust.

A média figyelme pedig tovább erősítette ezt a szokást, a különleges kérések pedig gyakran a figyelem középpontjába kerültek, sokszor morbid kíváncsiságot ébresztve a nyilvánosságban.

A siralomház titka: szabályozott utolsó étkezések

Ami a szabályozást illeti, nincsenek egységes nemzetközi normák. Az Egyesült Államokban, ahol néhány államban még létezik halálbüntetés, az egyes államok eltérő szabályokat alkalmazhatnak a halálsoron lévők kéréseire vonatkozóan. Ezek korlátozhatják a költségeket, vagy tilthatják bizonyos ételek, italok – például alkohol – kérését.

Az USA 19 államából, ahol létezik halálbüntetés, 12-ben engedélyezik a különleges utolsó étkezést, bár sok helyen korlátozásokkal. Hat állam például csak a börtönkosztot kínálja. Kansas éppen felülvizsgálja a szabályzatát. Texas 2011-ben eltörölte a különleges kéréseket, miután Lawrence Brewer egy hatalmas lakomát rendelt, de nem fogyasztotta el. Más államok árplafont szabtak, mint Florida (40 dollár – nagyjából 14 000 Ft) és Oklahoma (25 dollár – nagyjából 9000 Ft).