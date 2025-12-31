Döbbenetes felfedezést tett a NASA: a tudósok sem értik, hogy lehetséges mindez

A NASA tisztaszobái a világ egyik legsterilebb helyének számítanak, a kutatók most mégis több tucat új baktériumfajt fedeztek fel bennük. Azt, hogy ez miként lehetséges, ők maguk sem igazán értik.
Az űrügynökség ezen létesítményei rendkívül fertőtlenített, szigorúan ellenőrzött terek, ahol űreszközöket és érzékeny műszereket építenek és tesztelnek. Úgy tervezték őket, hogy megakadályozzák bármilyen szennyeződés, és nem kívánt mikroba potyautasként való utazását az űrbe.
Ennek fényében nem kérdéses, mennyire ledöbbentek a szakértők, amikor 26 apró élőlényt, korábban ismeretlen baktériumfajt találtak a floridai Kennedy Űrközpont tisztaszobáiban. A szigorú intézkedések ellenére, mint a levegő szűrése, a hőmérséklet és a páratartalom szigorú szabályozása, valamint az erős vegyi tisztítószerek használata, ezek a mikrobák valahogyan képesek voltak életben maradni.
Ez egy igazi "álljunk meg és ellenőrizzünk mindent újra" pillanat volt
– mondta Alexandre Rosado, a King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) professzora.
A mikrobák közelmúltbeli elemzése rávilágított arra, hogyan képesek élni a Föld egyik legzordabb, ember alkotta környezetében. Kiderült, hogy olyan génekkel rendelkeznek, amelyek segítik őket a sugárzás hatásainak kivédésében, sőt még saját DNS-ük javításában is.
A tisztaszobák fő célja az, hogy megakadályozzák a földi élőlények más, esetleg életet hordozó bolygók szennyezését. Emellett kulcsszerepet játszanak a Föld védelmében is, megakadályozva, hogy visszahozott mintákkal esetleges idegen élőlények kerüljenek bolygónkra. Azonban ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs bennük élet.
Eredményeink azt mutatják, hogy ezek az új fajok általában ritkák, de kimutathatók
– mondta Rosado professzor.
Az új fajokat olyan tisztaszobákban azonosították, ahol a NASA 2007-ben összeszerelte a Phoenix Mars-leszállóegységet. A mintákat akkor gyűjtötték be és tartósították, az utóbbi időben pedig a DNS-technológia fejlődése tette lehetővé a részletes elemzésüket.
A következő lépés annak kiderítése, hogy ezek közül a parányi élőlények közül bármelyik képes lehetett-e elviselni egy utazást a Mars északi sarki jégsapkájához, ahol a Phoenix 2008-ban landolt.
Rosado professzor szerint több faj valóban hordoz olyan géneket, amelyek segíthetik őket az űrutazás okozta stresszhez való alkalmazkodásban. Túlélésük azonban attól függene, hogyan birkóznak meg az utazás és a vörös bolygó szélsőséges körülményeivel, beleértve a vákuumot, az extrém hideget és a magas UV-sugárzást. Ennek további vizsgálatára a csapat azt tervezi, hogy a mikrobákat egy bolygószimulációs kamrában teszteli, amely megmutathatja, képesek lennének-e túlélni az űrutazást.
A kutatók szerint az űrkutatáson túl ezek a mikrobák óriási lehetőségeket rejtenek a biotechnológia számára is, mivel sugárzással és vegyi stresszhatásokkal szembeni ellenállásuk újításokat indíthat el az orvostudományban, a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban egyaránt – írta a Daily Mail.
