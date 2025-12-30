Nem vagyunk egyedül? Ezt mondják a szakértők az idegenekről

Egy 521 asztrobiológus és 534 tudós, fizikus körében végzett felmérés szerint a válaszadók 87%-a biztos abban, hogy létezik földönkívüli élet. A Nature Astornomy tudományos folyóiratban közzétett tanulmány szerint körülbelül 67%-uk úgy véli, hogy az idegen élet nagyon összetett, és a földönkívüliek rendkívül intelligensek. A szakértők szerint az emberiség ma már sokkal jobb helyzetben van a felfedezésre, mint korábban, hála a legújabb tudományos eredményeknek.
A kutatók azzal indokolják véleményüket, hogy a világegyetem végtelen tágasságában nagy az esély más élőlények felfedezésére, továbbá máshol is megtalálták a Földi élethez szükséges kulcsfontosságú elemeket.
A Tejútrendszer akár 400 milliárd csillagot is tartalmazhat, és a Tejútrendszer az észlelhető Univerzum mindössze egymilliomod része. Ez alapján körülbelül 13,33 milliárd bolygó lehet az Univerzumban.
A kutatók egyetértenek abban, hogy elkerülhetetlen, hogy legalább az egyik bolygón intelligens idegen élet alakuljon ki.
A csillagászok sok olyan bolygót is azonosítottak, ahol víz, az élet kulcseleme jelen van. A KOI-5715.01, egy körülbelül 3 000 fényévre lévő exobolygó, az eddigi felfedezések alapján leginkább hasonlít a Földre. Ez a bolygó hasonló méretű, lakható hőmérsékleti tartományban helyezkedik el, és víz jeleit mutatja, így ideális célpont az idegen élet keresésében - számolt be róla a Daily Star.
Most már tudjuk, hogy a legtöbb csillagnak van bolygórendszere. Ez rengeteg helyet jelent, ahol élet kialakulhat. Ráadásul az egyszerű élet olyan gyorsan alakult ki a Földön, hogy számomra ez kulcsfontosságú jel arra, hogy máshol is létrejön. Öt évvel ezelőtt sokkal kevésbé álltunk készen a felfedezésre, mint most. Minden a megfelelő irányba halad az észlelés terén. A számítástechnika, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia fejlődése rendkívül gyors, így most gyorsan haladunk az idegen élet felfedezése felé
- nyilatkozta Mike Garrett, a manchesteri egyetem asztrofizikai tanszékének vezetője.
