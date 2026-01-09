„Majd ha piros hó esik” – ez okból valóban lehet színes a hó

A hóról egyből a vakító fehér szín jut az eszünkbe, mégis időről időre felbukkannak egészen meghökkentő színárnyalatok. Pirosas foltok hegyvidéken, sárgás hó városok közelében, szürkés-fekete latyak forgalmas utak mentén. Első ránézésre mindez furcsa vagy akár riasztó is lehet, de a háttérben legtöbbször jól magyarázható természeti vagy környezeti okok állnak.
A legismertebb színes hó a rózsaszínes-vöröses árnyalatú változat, amelyet sok helyen „görögdinnye hónak” neveznek. A jelenség oka egy hidegtűrő alga, a Chlamydomonas nivalis, amely főként magashegységekben, alpesi régiókban és a sarkvidékeken él meg. A hó fehéren hullik le, majd később színeződik el, amikor az algák elszaporodnak a felszínén. Ezek az élőlények klorofillt tartalmaznak, amely eredetileg zöld színt adna, ám egy vöröses pigment is jelen van bennük. Ez a festékanyag védi őket az erős UV-sugárzástól, és egyben elnyeli a napenergiát, amely segít enyhén megolvasztani a környező havat. Így az algák folyékony vízhez jutnak még fagyos környezetben is. Különösen érdekes, hogy a piros hó enyhén édeskés, dinnyére emlékeztető illatot is áraszthat.
Míg az algák miatt elszíneződő hó eredetileg fehéren hullik le, és csak később kap színt, addig porosabb, szennyezettebb levegőben már eleve vöröses, narancssárga vagy barnás árnyalatban érkezhet a csapadék. Ilyen jelenségre volt példa 2007-ben is, amikor Szibéria egyes részein narancssárga és sárgás hó borította be a tájat.
A szürke vagy fekete hó megjelenése többnyire légszennyezésre utal. Korom, olajszármazékok és más ipari eredetű anyagok rakódhatnak rá a hópelyhekre, amelyek így elszíneződve érkeznek a földre. Az ilyen hó gyakran olajos tapintású, kellemetlen szagú, és főként erősen szennyezett térségekben vagy üzemi balesetek, kiömlések környékén fordul elő.
A sárga hó mögött nem rejtőzik különösebb rejtély. Leggyakrabban állati vagy emberi vizelet színezi el ilyenkor a hótakarót, de előfordulhat, hogy növényi pigmentek oldódnak ki bele, például lehullott levelekből.
Habár elsőre meglepőnek tűnik, a hó valójában enyhén kékes árnyalatú. Normál körülmények között a sok apró jégkristály visszaveri a fényt, ezért látjuk fehérnek. Vastagabb hórétegben vagy árnyékos helyeken azonban előtűnik a jég természetes, halványkék színe, amit a nagy mennyiségű fagyott víz optikai tulajdonságai okoznak.
A színes hó ritkán jelent veszélyt, de mindig érdemes odafigyelni arra, milyen környezetben jelenik meg. A hegyekben és érintetlen területeken többnyire természetes folyamatok állnak a háttérben, városi környezetben viszont az elszíneződés gyakran a levegő minőségéről árulkodik.
