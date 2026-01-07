Eltűnt szemek, nyelvek, halálra fagyott testek – 66 év után végre megoldódott az évszázad rejtélye?

A Gyatlov-rejtély szörnyű tragédiája évek óta foglalkoztatja az embereket. 1959 januárjának végén a szovjet Szverdlovszki Műszaki Egyetem kilenc diákja – nyolc férfi és egy nő – indult el egy komoly téli túrára az északi Urál hegységében. A vezetőjük Igor Gyatlov volt, később róla kapta nevét a megoldatlan rejtély helyszíne is, ahol a tragédia játszódott.

A Gyatlov-rejtély 1959. február 1-jéről 2-ra virradó éjszaka történt, de máig érdekli a közvéleményt.

Fotó: Ovchinnikova Irina / Дмитрий Никишин/Wkipedia

66 év után új bizonyítékok világítottak rá a tragédia okaira.

Eltűnt szemek és nyelvek, halálra fagyott meztelen testek – a részletek ijesztőek.

Meglehet, hogy végre fény derült a Gyatlov-rejtélyre, ami hosszú évtizedekig megoldatlan maradt.

A Gyatlov-rejtély titka: egy fiatal túracsapat tragikus halála

Az induláskor még minden tökéletesen haladt. Vidám csoportképek, naplóbejegyzések, gondosan tervezett útvonal. A túrázók naplót vezettek, és fotókat is készítettek, így az út elejéről rengeteg információ maradt fenn. Február 1-jén azonban elérték az utolsó ismert táborhelyüket a Holatcsahl-hegy lábánál – a hegy neve az őslakos manysi nyelven azt jelenti: „a holtak hegye”.

A megtalált sátor – megoldatlan rejtély jelei

Amikor napokkal később sem érkeztek vissza, mentőcsapatokat küldtek utánuk. Amit találtak, szinte azonnal legendává vált. A sátor szélét belülről vágták szét késsel, mintha a bent lévők pánikszerűen menekültek volna ki – még mielőtt a bejáratot használhatták volna. A nyomok a hóban azt mutatták, hogy mezítláb vagy zokniban rohantak ki – mínusz 30 fokban.

Nem messze a sátortól két holttestet találtak egy kidőlt fa alatt, alsóneműben. További három test a sátor és az erdő között feküdt, mintha vissza akartak volna menni. Később, két hónap múlva találták meg a további négy túrázó holttestét – ők egy hóval borított hasadékban feküdtek. A sérüléseik sokkolóak voltak: törött bordák, betört koponya, egyiküknek hiányzott a nyelve és a szemei.

Egyikük sem viselt teljes téli öltözetet. Néhányan más túrázók ruháiban voltak – mintha sietve, a halott társaikról húzták volna le őket.

Mi történhetett a tragikus Gyatlov-rejtély éjszakáján?

A kérdés, ami miatt a Gyatlov-hágón történtek azóta is az egyik legismertebb megoldatlan rejtély helyét foglalják el a modern történelemben.