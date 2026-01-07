Eltűnt szemek, nyelvek, halálra fagyott testek – 66 év után végre megoldódott az évszázad rejtélye?

A Gyatlov-rejtély szörnyű tragédiája évek óta foglalkoztatja az embereket. 1959 januárjának végén a szovjet Szverdlovszki Műszaki Egyetem kilenc diákja – nyolc férfi és egy nő – indult el egy komoly téli túrára az északi Urál hegységében. A vezetőjük Igor Gyatlov volt, később róla kapta nevét a megoldatlan rejtély helyszíne is, ahol a tragédia játszódott.
Az induláskor még minden tökéletesen haladt. Vidám csoportképek, naplóbejegyzések, gondosan tervezett útvonal. A túrázók naplót vezettek, és fotókat is készítettek, így az út elejéről rengeteg információ maradt fenn. Február 1-jén azonban elérték az utolsó ismert táborhelyüket a Holatcsahl-hegy lábánál – a hegy neve az őslakos manysi nyelven azt jelenti: „a holtak hegye”.
Amikor napokkal később sem érkeztek vissza, mentőcsapatokat küldtek utánuk. Amit találtak, szinte azonnal legendává vált. A sátor szélét belülről vágták szét késsel, mintha a bent lévők pánikszerűen menekültek volna ki – még mielőtt a bejáratot használhatták volna. A nyomok a hóban azt mutatták, hogy mezítláb vagy zokniban rohantak ki – mínusz 30 fokban.
Nem messze a sátortól két holttestet találtak egy kidőlt fa alatt, alsóneműben. További három test a sátor és az erdő között feküdt, mintha vissza akartak volna menni. Később, két hónap múlva találták meg a további négy túrázó holttestét – ők egy hóval borított hasadékban feküdtek. A sérüléseik sokkolóak voltak: törött bordák, betört koponya, egyiküknek hiányzott a nyelve és a szemei.
Egyikük sem viselt teljes téli öltözetet. Néhányan más túrázók ruháiban voltak – mintha sietve, a halott társaikról húzták volna le őket.
Mi történhetett a tragikus Gyatlov-rejtély éjszakáján?
A kérdés, ami miatt a Gyatlov-hágón történtek azóta is az egyik legismertebb megoldatlan rejtély helyét foglalják el a modern történelemben.
Azóta több lehetséges magyarázattal álltak elő, amelyek a megtalált bizonyítékokat veszik alapul. Némelyik közülük túl elrugaszkodott, mások közelebb járhatnak a megoldáshoz, de egyik sem ad kielégítő választ a Gyatlov-rejtély megmagyarázhatatlan kérdéseire.
1. Lavina vagy földcsuszamlás?
A legvalószínűbb természetes magyarázat szerint egy lavina sodorhatta el a sátrat, pánikot keltve. De a sátor alig volt betemetve, a helyszíni sérülések pedig túl súlyosak ehhez a magyarázathoz. Ráadásul semmilyen egyértelmű, lavinára utaló nyomot nem találtak a nyomozás során.
2. Titkos katonai kísérlet?
1959-ben a Szovjetunió egyik legzártabb része volt ez a terület. Egyes elméletek szerint a fiatalok egy katonai kísérlet szemtanúi lehettek – talán rakétateszt, hang- vagy más titkos fegyver próbája zajlott ott. Ezt támasztja alá, hogy bizonyos források szerint a testek egy részének bőre furcsa, narancssárgás árnyalatot vett fel.
3. Paranormális elméletek: idegenek, szellemek, ősi erők
Akad rengeteg természetfeletti teória is a Gyatlov-rejtély kapcsán. Többen az idegenek beavatkozásáról beszélnek, különösen a fényekről, amiket ugyanazon az éjjelen láttak a környékbeli lakosok. Mások szerint a Holatcsahl hegyéhez kötődő ősi manysi szellemek torolták meg a „szentségtelen” belépést.
Mi elől menekült 9 fiatal éjjel a sátorból a hóba, szinte meztelenül? Mitől törtek bordák külső sérülések nélkül? Miért hiányoznak a holttestek szemei és nyelve? A természet játszott velük kegyetlen játékot, vagy valami sokkal sötétebb bújik meg a Gyatlov-hágó hófödte csöndjében? Ez a megoldatlan rejtély azóta sem hagyja nyugodni a világot, ezért is üti fel a fejét időről időre egy újabb lehetséges magyarázat.
A Gyatlov-hágó azóta szimbóluma lett az emberi kiszolgáltatottságnak, a természet erejének, és azoknak a dolgoknak, amiket egyszerűen nem értünk, nem tudunk megmagyarázni.
További érdekességekért nézd meg az alábbi videót is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.