Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Eltűnt szemek, nyelvek, halálra fagyott testek – 66 év után végre megoldódott az évszázad rejtélye?

félelmetes
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 19:45
rejtélytragédia
Valami nagyon rosszul sült el azon az éjszakán. A Gyatlov-rejtély nyomában kilenc fiatal halálának részletei kerültek elő, amik még a tapasztalt nyomozókat is megrémítették.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A Gyatlov-rejtély szörnyű tragédiája évek óta foglalkoztatja az embereket. 1959 januárjának végén a szovjet Szverdlovszki Műszaki Egyetem kilenc diákja – nyolc férfi és egy nő – indult el egy komoly téli túrára az északi Urál hegységében. A vezetőjük Igor Gyatlov volt, később róla kapta nevét a megoldatlan rejtély helyszíne is, ahol a tragédia játszódott.

A Gyatlov-rejtély a Szovjetunióban: egy régi kép a kutatókról a hóban.
A Gyatlov-rejtély 1959. február 1-jéről 2-ra virradó éjszaka történt, de máig érdekli a közvéleményt.
Fotó: Ovchinnikova Irina / Дмитрий Никишин/Wkipedia
  • 66 év után új bizonyítékok világítottak rá a tragédia okaira.
  • Eltűnt szemek és nyelvek, halálra fagyott meztelen testek – a részletek ijesztőek.
  • Meglehet, hogy végre fény derült a Gyatlov-rejtélyre, ami hosszú évtizedekig megoldatlan maradt.

A Gyatlov-rejtély titka: egy fiatal túracsapat tragikus halála

Az induláskor még minden tökéletesen haladt. Vidám csoportképek, naplóbejegyzések, gondosan tervezett útvonal. A túrázók naplót vezettek, és fotókat is készítettek, így az út elejéről rengeteg információ maradt fenn. Február 1-jén azonban elérték az utolsó ismert táborhelyüket a Holatcsahl-hegy lábánál – a hegy neve az őslakos manysi nyelven azt jelenti: „a holtak hegye”.

A megtalált sátor – megoldatlan rejtély jelei

Amikor napokkal később sem érkeztek vissza, mentőcsapatokat küldtek utánuk. Amit találtak, szinte azonnal legendává vált. A sátor szélét belülről vágták szét késsel, mintha a bent lévők pánikszerűen menekültek volna ki – még mielőtt a bejáratot használhatták volna. A nyomok a hóban azt mutatták, hogy mezítláb vagy zokniban rohantak ki – mínusz 30 fokban.

Nem messze a sátortól két holttestet találtak egy kidőlt fa alatt, alsóneműben. További három test a sátor és az erdő között feküdt, mintha vissza akartak volna menni. Később, két hónap múlva találták meg a további négy túrázó holttestét – ők egy hóval borított hasadékban feküdtek. A sérüléseik sokkolóak voltak: törött bordák, betört koponya, egyiküknek hiányzott a nyelve és a szemei.

Egyikük sem viselt teljes téli öltözetet. Néhányan más túrázók ruháiban voltak – mintha sietve, a halott társaikról húzták volna le őket.

Mi történhetett a tragikus Gyatlov-rejtély éjszakáján?
A kérdés, ami miatt a Gyatlov-hágón történtek azóta is az egyik legismertebb megoldatlan rejtély helyét foglalják el a modern történelemben.

Azóta több lehetséges magyarázattal álltak elő, amelyek a megtalált bizonyítékokat veszik alapul. Némelyik közülük túl elrugaszkodott, mások közelebb járhatnak a megoldáshoz, de egyik sem ad kielégítő választ a Gyatlov-rejtély megmagyarázhatatlan kérdéseire.

1. Lavina vagy földcsuszamlás?

A legvalószínűbb természetes magyarázat szerint egy lavina sodorhatta el a sátrat, pánikot keltve. De a sátor alig volt betemetve, a helyszíni sérülések pedig túl súlyosak ehhez a magyarázathoz. Ráadásul semmilyen egyértelmű, lavinára utaló nyomot nem találtak a nyomozás során.

2. Titkos katonai kísérlet?

1959-ben a Szovjetunió egyik legzártabb része volt ez a terület. Egyes elméletek szerint a fiatalok egy katonai kísérlet szemtanúi lehettek – talán rakétateszt, hang- vagy más titkos fegyver próbája zajlott ott. Ezt támasztja alá, hogy bizonyos források szerint a testek egy részének bőre furcsa, narancssárgás árnyalatot vett fel.

3. Paranormális elméletek: idegenek, szellemek, ősi erők

Akad rengeteg természetfeletti teória is a Gyatlov-rejtély kapcsán. Többen az idegenek beavatkozásáról beszélnek, különösen a fényekről, amiket ugyanazon az éjjelen láttak a környékbeli lakosok. Mások szerint a Holatcsahl hegyéhez kötődő ősi manysi szellemek torolták meg a „szentségtelen” belépést.

A Gyatlov-rejtély: túl sok a kérdés, kevés a válasz

Mi elől menekült 9 fiatal éjjel a sátorból a hóba, szinte meztelenül? Mitől törtek bordák külső sérülések nélkül? Miért hiányoznak a holttestek szemei és nyelve? A természet játszott velük kegyetlen játékot, vagy valami sokkal sötétebb bújik meg a Gyatlov-hágó hófödte csöndjében? Ez a megoldatlan rejtély azóta sem hagyja nyugodni a világot, ezért is üti fel a fejét időről időre egy újabb lehetséges magyarázat.

A Gyatlov-hágó azóta szimbóluma lett az emberi kiszolgáltatottságnak, a természet erejének, és azoknak a dolgoknak, amiket egyszerűen nem értünk, nem tudunk megmagyarázni.

További érdekességekért nézd meg az alábbi videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu