Ezekre a tünetekre figyelj, a demencia jelei lehetnek

Egy új tanulmány szerint közvetlen összefüggés van a demencia és a depresszió között. Egy új tanulmány hat olyan depressziós tünetet azonosított középkorúaknál, melyek két évtizeddel is előre jelezhetik a demenciát.

A demencia és a depresszió között összefüggés lehet / Illusztráció: Unsplash.com

Összefügg a demencia és a depresszió

Az elkövetkező években várhatóan meg fog nőni a demencia diagnózisos betegek száma, és ha nem lesz jelentős beavatkozás a betegség ellen, akkor 2060-ra várhatóan az új esetek száma eléri az évi egymilliót.

Az University Collage London kutatói 5811 középkorú férfi adatait elemezték. Kérdőív segítségével dokumentálták a depresszió tüneteit a 45 és 69 év közötti korosztálynál, még a demencia megjelenése előtt. 25 évig figyelték őket és a követési időszak alatt 10 százalékuknál kialakult demencia. További elemzések kimutatták, hogy azoknál, akiket középkorúan depressziósnak minősítettek, 27 százalékkal nagyobb volt a demencia kialakulásának esélye.

A következő hat tünet volt fellelhető náluk: Bizalomvesztés

Nem néztek szembe a problémákkal

Szeretet és melegség érzésének hiánya mások iránt

Erős idegesség

Elégedetlenség a feladatelvégzés közben

Koncentrációs nehézségek

Az önbizalomhiány és a problémákkal való megküzdési nehézségek 50 százalékkal növelték a demencia esélyét. Más depressziós tünetekről a kutatók azt találták, hogy nem mutattak ki érdemi összefüggést a demenciával. Ilyenek voltak az öngyilkossági gondolatok vagy az alvási problémák.

„Eredményeink azt mutatják, hogy a demencia kockázata inkább néhány depressziós tünettel áll összefüggésben, mint a depresszióval összességében. Ez a tüneti szintű megközelítés sokkal világosabb képet ad arról, hogy kik lehetnek sebezhetőbbek évtizedekkel a demencia kialakulása előtt” - idézi a Post Philipp Frank-ot, az erről szóló tanulmány vezető szerzőjét.

Szerintük, ha erre a hat fő tünetre összpontosítunk, akkor csökkenhet a demencia kialakulásának kockázata. Ez új lehetőség lehet a betegség korai megelőzésében.

A demencia hatása túlmutat a kognitív hanyatláson, mivel számos egészségügyi probléma kockázatát növeli, köztük a fertőzéseket, súlyos sérüléseket, szív- és érrendszeri problémákat vagy a depressziót.

Vannak korlátozott bizonyítékok arra, hogy a középkorú depresszió kezelése csökkentheti a későbbi demencia kockázatát, de további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy jobban megértsük, hogyan lehet a legjobban csökkenteni a demencia kockázatát

- mondja Philipp.