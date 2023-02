Hátborzongató elmélet: nyakunkon a világvége, napjaink lehetnek hátra

Régóta léteznek világvége-elméletek. Azonban mivel ezekből sok már megdőlt, egyesek nehezen tudják már komolyan venni azokat. A maja naptár szerint például 2012-ben jött volna el az apokalipszis, egy finn elmélet szerint pedig 2014. február 22-én végzett volna a világgal a Ragnarök. A klímakutatók 2039-re jósolnak világvégét, állításuk szerint ekkorra fog elolvadni a sarkköri jégpáncél, özönvizet okozva a Földön. Egy másik elmélet magától Isaac Newtontól származik, aki szerint az apokalipszis 2060-ban érkezik majd el.

Az azték világvége-elmélet nem kifejezetten dátumhoz köti ezt, inkább öt világkorszakot állapít meg, amelyek vége mindent elsöprő pusztítással zárul és az új korszakban a Föld mindig újra benépesül - írja a Ripost.

Az aztékok elmélete alapján a Föld jelenleg négy világkorszakán, azaz négy végen és újrabenépesülésen van túl, és most éli ötödik világkorszakát.

A világvégéről szóló jóslatok eltérőek. Fotó: Pixabay

Az első korszak végén az elmélet szerint az embereket jaguárok falták fel, a másodikban az emberek majmokká változtak, a harmadikban tűzeső, a negyedik világkorszakban pedig özönvíz pusztította el az emberiséget. Az azték apokalipsziselmélet szerint a mostani, ötödik világkorszak végén földrengések söprik majd el az emberiséget a Föld színéről.

A világvégét jelzi a sok földrengés?

Az egész világot megrázta a török-szíriai földrengés. A halálos áldozatok száma meghaladta az ötvenezret. Megmozdult a föld Romániában is, majd jött Horvátország. Igaz ezek a rengések már kisebbek voltak. Február 20-án, hétfőn Olaszországban, Szicília partjainál, kedden Iránban is földrengésről jelentettek, majd csütörtökön erős, 6,8-as magnitúdójú földrengés rázta meg hajnalban Tádzsikisztán gyéren lakott, Kína Hszincsiang tartományához közeli részét. Péntek hajnalban egy kisebb földrengést észleltek Szerbiában is, a Vajdaság területén, Smederevóban (Szendrőn), majd elérték az Egyesült Királyságot is, ahol február 25-én 3,8-as erősségű földrengés rázta meg az Dél-Walest. Szombaton nem csak Walesben, de Japánban is megmozdult a föld. A Richter-skála szerint 6,1-es erősségű földrengést mértek a Hokkaidó prefektúrában.