Kész, vége: Felrobbant az 3I/ATLAS üstökös, lencsevégre kapták pusztulását

Úgy tűnik, elérkezett a vég: felrobbant az ATLAS néven ismert üstökös, amelyet sok szakértő közelről követett.

Felrobbant a régóta követett üstökös

Fotó: Hans Lucas via AFP

A C/2025 K1 jelű üstökös a Nap közvetlen közelében semmisült meg. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezt az üstököst nem szabad összekeverni a híres 3I/ATLAS nevű objektummal, amely az utóbbi években többször is vita tárgyát képezte. A két égitestet ugyanazzal a távcsővel fedezték fel, ezért kapták azonos elnevezést.

Az ATLAS üstököst májusban fedezték fel, és akkor még úgy vélték, gond nélkül elhalad majd a Nap mellett. A hőség és a gravitációs hatások azonban végül szétszakították az üstököst, így mára már csak törmelék figyelhető meg belőle.

Az égitest nem csillagközi eredetű, hanem a Naprendszerből származik. Mintegy 50 millió kilométerre a Földtől érte el napközeli pontját, és bár sikeresen áthaladt a kritikus szakaszon, végül mégis megsemmisült a túlzott hő miatt.

Megörökítették az üstökös utolsó pillanatait

A drámai pillanatokat Gianluca Masi, az olasz Campo Catino Csillagvizsgáló kutatója örökítette meg.

A felrobbant üstökös maradványai jelenleg az Oroszlán csillagkép környékén figyelhetők meg, és november 25-én közelítik majd meg a Földet, ekkor mintegy 60 ezer kilométeres távolságban haladnak el mellettünk.

Ez nagyjából a Föld–Hold távolságának fele, ezért a szakértők szerint nem várható becsapódás - írja az Origo.