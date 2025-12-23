Itt az igazság: a 3I/ATLAS valójában nem az, aminek eddig hittük

A Harvard asztrofizikusa és űrkutatója, Avi Loeb professzor most már elismerte, hogy az objektum nagy valószínűséggel természetes eredetű. Továbbá a szakértők abban is egyetértettek, hogy az üstökös nem bizonyíték idegenek létezésére.

Az űrkutató elismerte valójában természetes eredetű az 3I/ATLAS csillagközi objektum / Fotó: AFP

Az űrkutató elismerte téves meglátásait

Az elmúlt hetekben világszerte nagy figyelmet és izgalmat kiváltó csillagközi objektum, a 3I/ATLAS, még sem rendelkezik izgalmas háttérrel, mint azt kezdetben gondolták. Az űrkutató, Avi Loeb végül elismerte, hogy korábbi állításai tévesek voltak, ugyanakkor egyes szakértők rámutattak az objektum szokatlan korára és összetételére, így mára széles körű konszenzus alakult ki arról, hogy nem földönkívüli technológia bizonyítékáról van szó.

A korábbi számítások alapján december 19-én (péntek) érte el a Földünk közelebbi pontját és száguldott el bolygónk mellett a 3I/ATLAS, ami végül nem bizonyosodott másnak, mint egy üstökösnek.

Ezen a ponton, az összes rendelkezésünkre álló adat alapján, egyetértek azzal, hogy nagy valószínűséggel természetes eredetű, de még mindig sok olyan dolog van vele kapcsolatban, amit nem értünk

- vallotta Avi Loeb.

A tudós emellett a „fekete hattyú gondolkodásmódra” is utalt, amely azt jelenti, hogy nyitottnak kell lenni a ritka, váratlan események lehetőségére, amelyek jelentős következményekkel járhatnak, még akkor is, ha valószínűtlennek tűnnek - írja a Daily Star.