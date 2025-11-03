Napokon belül kiderül, hogy a 3I/ATLAS valóban idegen űrhajó-e vagy sem

A NASA napokon belül nyilvánosságra hozza, hogy az objektum, amiről azt állítják, olyan nagy, mint Manhattan városrész, tényleg idegen űrhajó-e, ahogy egyesek hiszik, vagy valami egészen más. Végre kiderülhet a 3I/ATLAS titka!

Napok kérdése, és kiderül a 3I/ATLAS titka Fotó: Forrás: Freepik.com

Idegen űrhajó a 3I/ATLAS? Netán közönséges üstökös? Hamarosan megtudjuk az igazságot

A titokzatos objektumról készült felvételeket a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája készítette, amikor október 1. és 7. között elhaladt a Vörös Bolygó mellett, de a kormányzati leállás miatt nem tették közzé őket. A leállás azonban szerdán késő este véget ért, így hamarosan láthatjuk a saját szemünkkel is a Naprendszerünkön áthúzó titokzatos 3I/ATLAS-t.

A forrás szerint a felvételek – amelyek várhatóan a 3I/ATLAS-ról készült eddigi legmagasabb felbontású képek lesznek – már a jövő héten megjelenhetnek. A Harvard asztrofizikusa, Avi Loeb, aki azt mondogatta, hogy a titokzatos objektum idegen űrhajó is lehet, a halogatott megjelenést a kormányzati hatékonyság hiányának tüneteként jellemezte.

A tudományt kellett volna előtérbe helyezni a bürokráciával szemben

- jelentette ki a Post szerint.

A HiRISE képei lesznek az eddigi legtisztábbak, felülmúlva a Hubble űrteleszkóp július 21-én készített felvételeit, amelyet eddig a legélesebb 3I/ATLAS felvételként tartottak nyilván. Avi Loeb kijelentette, hogy a HiRISE felvételek kiváló lehetőséget nyújtanak a hatalmas objektum magjának megismerésére, ami felfedi annak valódi természetét.

Korábban az asztrofizikus-professzor már beszélt az objektum anti-farok csóvájáról, amely egy egyedülálló, a Nap irányába mutató kiterjedés, amely a normális üstösöknél nem figyelhető meg.

A HiRISE-kép oldalnézetet és háromszor jobb térbeli felbontást adna nekünk, mint a Hubble Űrtávcső.

Korábban egyébként keringtek hírek a 3I/ATLAS széteséséről és teljes pusztulásáról, nem sokkal később teljesen sértetlenül tűnt elő a Nap mögül az objektum, mely jelenleg a Jupiter felé száguld, ahol a NASA Juno űrszondája és az Európai Űrügynökség JUICE űrhajója fogja figyelni, amíg márciusban el nem hagyja a Naprendszerünket.