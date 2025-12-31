Újévi szokások a világ körül: 5+1 meglepő hagyomány, amitől le fog esni az állad

Az év vége mindig érzékeny időszak. Egyszerre van benne várakozás, egy kis szorongás, némi számvetés, és az a jól ismert érzés, hogy „most tényleg minden más lesz”. Talán ezért is alakult ki annyi újévi szokás: kapaszkodók ezek, apró rituálék, amelyek segítenek hinni abban, hogy a következő év jobb, könnyebb vagy legalább szerencsésebb lesz. Nézzük a világ különböző pontjainak legérdekesebb újévi szokásait!
Latin-Amerika több országában egészen különös hagyomány él: sokan szilveszterkor az asztal alatt várják az újévet abban a reményben, hogy rátalálnak életük szerelmére. Az utóbbi években ez a szokás új lendületet kapott, főleg a közösségi médiában, ahol gyakran összekapcsolják 12 szőlőszem elfogyasztásával. A logika egyszerű és szerethető: ha már újrakezdés, miért ne a szerelemmel?
A szőlőevés szintén népszerű újévi szokás, főleg Spanyolországban és Latin-Amerikában. Éjfélkor, a harangütések ritmusára kell megenni 12 szőlőszemet, mindegyiket egy-egy kívánság kíséretében. Nem mindig könnyű tartani az ütemet – a fulladásveszélyt most hagyjuk –, de a rituálé pont ettől emberi: kicsit ügyetlen, kicsit kapkodós, mégis tele van reménnyel.
A Fülöp-szigeteken az újévi szokások egyik leglátványosabb eleme a pöttyös ruházat. Minél több a pötty, annál jobb – azok ugyanis érméket jelképeznek, így aki pöttyös ruhát visel, az a bőséget és az anyagi szerencsét hívja meg az új évre. Van, aki nem áll meg a ruhánál: pöttyös terítők, táskák, sőt ételek is előkerülnek.
Brazíliában az újévi szokások szorosan kapcsolódnak a természethez. Sokan fehér ruhában mennek a tengerpartra, és éjfél után hét hullámot ugranak át, mindegyiknél egy kívánságra gondolva.
Dániában az év vége sokkal hangosabb, mint máshol. Szilveszterkor sokan régi tányérokat törnek szét a barátaik, családtagjaik ajtaja előtt. Minél több a cserép, az annál több szerencsét jelent. A rendrakás másnapra marad, az üzenet viszont egyértelmű: a jó kapcsolatok a jó élet titka.
Számos latin-amerikai országban elterjedt újévi szokás az üres bőrönddel való séta. Aki utazással teli évre vágyik, szilveszterkor fogja a bőröndjét és körbesétál vele a háztömb körül. Kissé szürreális látvány, de a vágy mögötte nagyon is ismerős: mozdulni, világot látni, kicsit kiszakadni a megszokottból.
