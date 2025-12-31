Újévi szokások a világ körül: 5+1 meglepő hagyomány, amitől le fog esni az állad

Az év vége mindig érzékeny időszak. Egyszerre van benne várakozás, egy kis szorongás, némi számvetés, és az a jól ismert érzés, hogy „most tényleg minden más lesz”. Talán ezért is alakult ki annyi újévi szokás: kapaszkodók ezek, apró rituálék, amelyek segítenek hinni abban, hogy a következő év jobb, könnyebb vagy legalább szerencsésebb lesz. Nézzük a világ különböző pontjainak legérdekesebb újévi szokásait!

Egészen meglepő újévi szokásokat űznek a világ különböző tájain

Fotó: Goodwin Mallorca / Shutterstock

Spanyolországban és Latin-Amerikában a szőlőre esküsznek.

A Fülöp-szigeteken pöttyökkel köszöntik az újévet.

Dániában tányértöréssel búcsúztatják az óévet.

Meglepő újévi szokások a nagyvilágban – ismerd meg a furábbnál furább szzilveszteri hagyományokat

Szerelem az asztal alatt

Latin-Amerika több országában egészen különös hagyomány él: sokan szilveszterkor az asztal alatt várják az újévet abban a reményben, hogy rátalálnak életük szerelmére. Az utóbbi években ez a szokás új lendületet kapott, főleg a közösségi médiában, ahol gyakran összekapcsolják 12 szőlőszem elfogyasztásával. A logika egyszerű és szerethető: ha már újrakezdés, miért ne a szerelemmel?

12 szőlőszem, 12 kívánság

A szőlőevés szintén népszerű újévi szokás, főleg Spanyolországban és Latin-Amerikában. Éjfélkor, a harangütések ritmusára kell megenni 12 szőlőszemet, mindegyiket egy-egy kívánság kíséretében. Nem mindig könnyű tartani az ütemet – a fulladásveszélyt most hagyjuk –, de a rituálé pont ettől emberi: kicsit ügyetlen, kicsit kapkodós, mégis tele van reménnyel.

Pöttyök, amerre csak a szem ellát

A Fülöp-szigeteken az újévi szokások egyik leglátványosabb eleme a pöttyös ruházat. Minél több a pötty, annál jobb – azok ugyanis érméket jelképeznek, így aki pöttyös ruhát visel, az a bőséget és az anyagi szerencsét hívja meg az új évre. Van, aki nem áll meg a ruhánál: pöttyös terítők, táskák, sőt ételek is előkerülnek.

Tudtad, hogy Brazíliában a habokban ugrálnak éjfélkor?

Fotó: AFP / AFP

Hét hullám, hét kívánság

Brazíliában az újévi szokások szorosan kapcsolódnak a természethez. Sokan fehér ruhában mennek a tengerpartra, és éjfél után hét hullámot ugranak át, mindegyiknél egy kívánságra gondolva.