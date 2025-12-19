„Köztünk vannak az idegenek” - Volt tisztviselők törték meg a csendet az UFO-titkokról

UFO-kal és idegen eredetű járművekkel kapcsolatos információkkal rendelkezhet az amerikai kormány. Legalábbis ezt állítja egy dokumentumfilmkészítő, aki egy podcastban mesélt arról, hogy milyen titkokat rejtegetnek a beavatottak az emberiség elől.
Egy új dokumentumfilm és egy podcast beszélgetésben tárták fel azokat az információkat, miszerint az amerikai kormány fontos információkat titkol el a nyilvánosság elől. Ilyenek például, hogy nem emberi származású technológiát tanulmányoztak, illetve hogy megmagyarázhatatlan eredetű járműveket találtak. És sok esetben ezekről még maguk az elnökök sem tudtak.
Az említett dokumentumfilm, amely a The Age of Disclosure (szabadfordításban A felfedés kora) címet viseli, és Dan Farrah készítette. A beszélgetés pedig a The Chris Cuomo Project nevű podcastban hangzott el. Cuomo elmondta, hogy a dokumentumfilmben közel három tucat fontos szereplő szerepel, akik közül sokan jelenleg szövetségi tisztséget töltenek be. Az említett személyek a dokumentumfilmben arról beszélnek, mi az amit megoszthatnak a nyilvánossággal jogilag, és milyen valós információkkal rendelkeznek.
A projektet nem tudományos fantasztikumként, hanem átláthatósági kérdésként fogalmazta meg, mondván, hogy a kormányok évtizedek óta pénzt és erőforrásokat költöttek, miközben nem árulták el a teljes igazságot a nyilvánosságnak.
Farah elmagyarázta, hogy sokan félelmükben évekig hallgattak. Szerinte a beszéd kockáztatta karrierjüket, hírnevüket, sőt személyes biztonságukat is. Azzal, hogy összehozta őket, szerinte biztonságot nyújtott számukra.
Az egyik legmegdöbbentőbb elem az az állítás, hogy az Egyesült Államok nem emberi eredetű technológiát talált. Farah a podcastban elmondta, hogy magas rangú tisztviselők nyilatkoztak arról, hogy a megtalált járművek nem emberek által készültek, és hogy néhány balesetben nem emberi testek is érintettek voltak.
Farah szerint „nem emberi eredetű technológia létezik”, amelyet már Roswell óta, sőt még korábban, a második világháború idején is titkos programok keretében tanulmányoztak. Elmondta, hogy a programok több országban is működtek, beleértve a szövetségeseket és az ellenségeket is, ami egy rejtett globális versenyt eredményezett a fejlett technológia visszafejtése érdekében.
Olyan tárgyakat írt le, amelyek rendkívüli sebességre képesek, megcáfolják a gravitációt, és zökkenőmentesen utaznak az űrből a levegőbe, majd az óceánba.
Nincs olyan repülőgépünk, amely képes lenne erre
– mondta.
Cuomo és Farah egyaránt visszatérő aggodalmát fejezte ki a nukleáris fegyverek és katonai létesítmények közelében megjelenő, megmagyarázhatatlan járművek miatt. Farah elmondta, hogy magas rangú tisztviselők, köztük a jelenlegi amerikai külügyminiszter és nemzetbiztonsági tanácsadó is kamerák előtt állítva kijelentették, hogy ismeretlen tárgyak hatoltak be a nukleáris létesítmények feletti tiltott légtérbe.
Farah veszélyesnek és logikátlannak nevezte a kérdéssel kapcsolatos vicceket.
Viccelődni ezzel a forgatókönyvvel ugyanolyan ostoba dolog, mint viccelődni a kereskedelmi légitársaságokat fenyegető terrorista veszélyekkel
– mondta.
A dokumentumfilm arra utal, hogy a nukleáris létesítmények megfigyelése összefüggésben állhat az emberiség technológiai fejlődésével és annak folyamatos hajlandóságával, hogy nukleáris konfliktussal fenyegessen.
Farah elmondta, hogy egyik fő célja az UFO-kkal kapcsolatos vitákat övező megbélyegzés felszámolása. Véleménye szerint a titkolózás azért virágzott, mert a témát oly sokáig nevetségessé tették. Cuomo is osztotta ezt a véleményt, hangsúlyozva, hogy a kérdés túlmutat az idegeneken.
Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy kis zöld emberkékről van szó. Hanem a kormány átláthatóságáról, amelynek a nép által és a népért kell működnie.
– mondta.
Mindenki úgy gondolja, hogy ez a film nagyon nagy lépést fog tenni a nyilvánosságra hozatal irányába
– mondta, hozzátéve, hogy az elnök hamarosan kénytelen lesz nyilvánosan reagálni. - olvasható az International Business Times cikkében.
