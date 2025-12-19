„Köztünk vannak az idegenek” - Volt tisztviselők törték meg a csendet az UFO-titkokról

UFO-kal és idegen eredetű járművekkel kapcsolatos információkkal rendelkezhet az amerikai kormány. Legalábbis ezt állítja egy dokumentumfilmkészítő, aki egy podcastban mesélt arról, hogy milyen titkokat rejtegetnek a beavatottak az emberiség elől.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

UFO-kal kapcsolatos információkat rejtegethet az amerikai kormány?

Egy új dokumentumfilm és egy podcast beszélgetésben tárták fel azokat az információkat, miszerint az amerikai kormány fontos információkat titkol el a nyilvánosság elől. Ilyenek például, hogy nem emberi származású technológiát tanulmányoztak, illetve hogy megmagyarázhatatlan eredetű járműveket találtak. És sok esetben ezekről még maguk az elnökök sem tudtak.

Az említett dokumentumfilm, amely a The Age of Disclosure (szabadfordításban A felfedés kora) címet viseli, és Dan Farrah készítette. A beszélgetés pedig a The Chris Cuomo Project nevű podcastban hangzott el. Cuomo elmondta, hogy a dokumentumfilmben közel három tucat fontos szereplő szerepel, akik közül sokan jelenleg szövetségi tisztséget töltenek be. Az említett személyek a dokumentumfilmben arról beszélnek, mi az amit megoszthatnak a nyilvánossággal jogilag, és milyen valós információkkal rendelkeznek.

A projektet nem tudományos fantasztikumként, hanem átláthatósági kérdésként fogalmazta meg, mondván, hogy a kormányok évtizedek óta pénzt és erőforrásokat költöttek, miközben nem árulták el a teljes igazságot a nyilvánosságnak.

Farah elmagyarázta, hogy sokan félelmükben évekig hallgattak. Szerinte a beszéd kockáztatta karrierjüket, hírnevüket, sőt személyes biztonságukat is. Azzal, hogy összehozta őket, szerinte biztonságot nyújtott számukra.

A dokumentumfilm állítása szerint találtak valamit

Az egyik legmegdöbbentőbb elem az az állítás, hogy az Egyesült Államok nem emberi eredetű technológiát talált. Farah a podcastban elmondta, hogy magas rangú tisztviselők nyilatkoztak arról, hogy a megtalált járművek nem emberek által készültek, és hogy néhány balesetben nem emberi testek is érintettek voltak.

Farah szerint „nem emberi eredetű technológia létezik”, amelyet már Roswell óta, sőt még korábban, a második világháború idején is titkos programok keretében tanulmányoztak. Elmondta, hogy a programok több országban is működtek, beleértve a szövetségeseket és az ellenségeket is, ami egy rejtett globális versenyt eredményezett a fejlett technológia visszafejtése érdekében.