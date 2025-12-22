Baljós karácsony: egyre több UFO jelenik meg az égen

Jó hír érkezett az UFO-hívőknek. Kiderült ugyanis, hogy karácsony környékén nagyobb az esély arra, hogy valaki földönkívülit lásson. Decemberben az UFO Reporting Centre jelentős megugrást tapasztal az észlelések számában, a legnagyobb kiugrás pedig mindig karácsony napján volt figyelhető meg. Christian Stepien, az amerikai központ technikai igazgatója szerint a bejelentések számának növekedése az ünnepi tűzijátékoknak és fényjátékoknak is betudható.

Karácsonykor több UFO látható az égen.

Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Karácsonykor több UFO látható az égen

Évente kétszer tapasztalunk enyhe növekedést: nyáron és az ünnepek környékén. Ennek több oka is lehet. Az emberek gyakran szabadságon vannak, családi programokat csinálnak, olyan dolgokat, amiket máskor nem, így több lehetőség adódik arra, hogy valami szokatlannal találkozzanak. Többen néznek fel az égre, így teljesen érthető, ha több észlelés történik

- közölték a szakemberek. Megjegyezték, 2021-ben például elképesztő módon 75 UFO-észlelést jelentettek csak december 25-én.

Az ünnepi időszakban megugró űrlény-beszámolók egészen 1965 karácsonyáig nyúlnak vissza. Akkor Wally Schirra Jr. űrhajós a Gemini–6 fedélzetén tartózkodott, amikor egy szokatlan objektumot vett észre.

Úgy néz ki, mint egy műhold, amely északról dél felé halad. Úgy tűnik, hamarosan visszatérhet a légkörbe

- idézi őt a DailyMail.