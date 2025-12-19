Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A hatóságok sem hagyhatták szó nélkül: egy éve repdesnek rejtélyes ufók egy erőmű felett

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 21:25
Már 13 hónapja kísértik a lakosokat rejtélyes ufók, azonban pontos magyarázatot még most sem kaptak. A helyi seriff saját szemével látta a jelenséget, de állítása szerint ő sem tud mit tenni az ügy érdekében.

Még a helyi seriff is megszólalt, miután gyanús UFO-jelenségeket észleltek egy erőmű felett az Amerikai Egyesült Államokban.

Már több mint egy éve köröznek az UFO-k az erőmű felett.
Már több mint egy éve köröznek az ufók az erőmű felett Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Szinte már normálissá vált a helyiek számára, ha feltűnik az égen egy UFO

A beszámolók szerint furcsa, repülő csészealj alakú, földönkívülinek tűnő objektumokat észleltek a wyomingi Vörös-sivatag térsége és a Jim Bridger Erőmű feletti égbolton. A helyiek azt állítják, hogy a jelenség már 13 hónapja tart, és kivilágított, UFO-szerű tárgyak jelennek meg összehangolt formációkban a terület felett.

Most a hatóságok is megszólaltak az ügyben, mivel John Grossnickle seriff állítása szerint a tárgyakat saját szemével is látta szombat este. Sajtószóvivője, Jason Mower elmondta, hogy a tárgyak túl magasan vannak ahhoz, hogy a földről lelőjék őket.

Mindenkivel együtt dolgoztunk... Mindent megtettünk, hogy kiderítsük, mik ezek, de senki sem akar válaszokat adni nekünk

- magyarázta.

Hozzátette, hogy a seriff még Wyoming képviselőjét, Harriet Hagemant is elvitte terepbejárásra, hogy megmutassa a rejtélyes tárgyakat, és állítása szerint a politikus is látta azokat. Az észlelések olyannyira mindennapossá váltak, hogy az emberek már abbahagyták a jelentéstételt a seriff hivatala felé. A hatóságok részben drónoknak, másrészt azonosítatlan repülő tárgyaknak nevezték őket, tisztázva, hogy bár kilométerekre vannak a földtől, mozgásuk hasonló a drónokéhoz, de továbbra is rejtély, pontosan mik lehetnek.

Ez lett az új normális. Olyan ez a jelenség, ami folyamatosan megtörténik, de nem okoz olyan problémákat, amikkel foglalkoznunk kellene, leszámítva a jelenlétüket.

A szóvivő kiemelte: ha az objektumok valóban veszélyt jelentenének, a hatóságok minden tőlük telhetőt megtennének - írja a Unilad.

 

