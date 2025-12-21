A másnaposság kizárt! - Meglepő dologhoz ragaszkodik az ünnepekkor a Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője

Szőke Zsuzsi rengeteget dolgozik, folyamatos pörgésben van, és bár a táncos showműsor idén ősszel nem került műsorra, bőven akadt feladata így is: leforgatták a Farm VIP következő évadát, amelynek ő is szereplője lesz, készül a Hogyan tudnék élni nélküled folytatása, közben pedig táncórákat tart saját táncstúdiójában. A Dancing with the Stars csinos táncosnője a Borsnak elárulta, hogyan készül az ünnepekre és mi az, amire mindig odafigyel.
Az ünnepek előtti időszak mindig húzós, gyakorlatilag tényleg csak karácsony napjaira tud egy kicsit megpihenni.
– Az év vége mindig egy picit kaotikus, mert ez tényleg csúcsszezon, rengeteg fellépésem van ilyenkor. Eddig még nem is nagyon tudtam a karácsonyra készülni, bár Anyukámnak már megvan az ajándéka, ami idén különlegesre sikerült, úgyhogy nagyon várom, hogy odaadhassam neki – meséli Zsuzsi, majd hozzáteszi, hogy ők mindig december 23-án díszítik fel a karácsonyfát, ekkor kezdődik igazán az ünnep, de a másnapi menü tekintetében is van kedvence.
Anyukám kacsasültjéhez nagyon ragaszkodom, bár szokott próbálkozni újításokkal, de én mindig ugyanazt kérem tőle. Jómagam nem igazán szoktam főzni, bár 24-én reggel mindig én csinálom a bundáskenyeret és egy kis Proseccot is iszunk hozzá, ez szinte már hagyománnyá vált nálunk. Azért nem szoktam nagyon elengedni magam étkezés tekintetében, mert egész évben odafigyelek, érthető okokból nem szeretnék mindent tönkretenni néhány nap alatt.
Szőke Zsuzsanna elárulta: Szenteste mindig édesanyjával és nagymamájával ünnepel, de természetesen nem marad ki a körből Zsuzsi kiskutyája sem.
A nagymamám sajnos már idősek otthonában van, ilyenkor hazahozzuk és négyesben töltjük az estét. Apukámat nyolc évvel ezelőtt veszítettem el, az első két karácsony nélküle nagyon nehéz volt, egyszerűen nem volt az igazi, nem tudtam átérezni a karácsony szépségét. Aztán el is költöztünk onnan, azt hiszem mostanra, az elmúlt 2-3 évben kezdtem újra úgy érezni, hogy visszaállt az egység és nagyon jó együtt ünnepelni. Van egy féltestvérem is Apukám révén, vele is nagyon jó viszonyban vagyunk, ők 27-én szoktak átjönni Anyukámhoz, így mi tulajdonképpen két körben karácsonyozunk.
A táncosnő bevallotta, hogy nem szeret karácsonykor nagy estélyikbe bújni, ahogy sokan mások teszik, és bár megadják a módját az ünnepnek, azért a komfortos kereteken belül maradnak: Ilyenkor nagyon szereti, hogy nem kell sehova rohanni és sokáig tud aludni. De ami igazán fontos neki, az az ajándékozás, saját bevallása szerint szeretetnyelve is.
„Anyukám mindig megkérdezi, hogy mire van szükségem, de én jobban szeretem a kreatív ajándékokat, az ember úgyis megveszi magának, ami nagyon kell.
Szeretem kitalálni, hogy mivel lehetne meglepni a szeretteimet, és ebbe nem tartozik bele a vásárlási utalvány, azt nagyon személytelennek tartom. Kevesebb több, és több örömet is okoz, ha szeretettel készítünk valamit, én ezt vallom.
Szőke Zsuzsanna a néhány napos kikapcsolódás után egyébként újra beleveti magát a munkába, két ünnep között és szilveszterkor is dolgozni fog, de mint mondja, ezt cseppet sem bánja, utána pedig saját táncstúdióját menedzseli tovább, ami szintén nem kevés munka.
Két fellépésem is lesz 30-án és 31-én, két ünnep között pedig ezekre próbálunk majd, úgyhogy nincs megállás. Többek között ezért sem szeretem a karácsonyi habzsi-dőzsit, inkább mértékkel kell mindent enni. Az év utolsó napján kifejezetten szeretek dolgozni, mert nem csak, hogy azt csinálom, amit szeretek, de a táncosokkal szoros barátságban is vagyunk, pénzt is keresünk és még a január 1-jei másnap is elkerülhető
– mondja nevetve. Az év eleje aztán egy picit lelassul, ilyenkor van a legkevesebb fellépésük, így Zsuzsi ilyenkorra szokta időzíteni a nyaralásokat is, amikor egy picit megszökik az itthoni hideg időjárás elől.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.