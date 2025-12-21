A másnaposság kizárt! - Meglepő dologhoz ragaszkodik az ünnepekkor a Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője

Szőke Zsuzsi rengeteget dolgozik, folyamatos pörgésben van, és bár a táncos showműsor idén ősszel nem került műsorra, bőven akadt feladata így is: leforgatták a Farm VIP következő évadát, amelynek ő is szereplője lesz, készül a Hogyan tudnék élni nélküled folytatása, közben pedig táncórákat tart saját táncstúdiójában. A Dancing with the Stars csinos táncosnője a Borsnak elárulta, hogyan készül az ünnepekre és mi az, amire mindig odafigyel.

Szőke Zsuzsi édesanyjával és nagymamájával tölti a karácsonyi napokat, nagyon szereti azekat a meghitt pillanatokat (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

Szőke Zsuzsi: „Mostanra visszaállt a családi egység”

Az ünnepek előtti időszak mindig húzós, gyakorlatilag tényleg csak karácsony napjaira tud egy kicsit megpihenni.

– Az év vége mindig egy picit kaotikus, mert ez tényleg csúcsszezon, rengeteg fellépésem van ilyenkor. Eddig még nem is nagyon tudtam a karácsonyra készülni, bár Anyukámnak már megvan az ajándéka, ami idén különlegesre sikerült, úgyhogy nagyon várom, hogy odaadhassam neki – meséli Zsuzsi, majd hozzáteszi, hogy ők mindig december 23-án díszítik fel a karácsonyfát, ekkor kezdődik igazán az ünnep, de a másnapi menü tekintetében is van kedvence.

Anyukám kacsasültjéhez nagyon ragaszkodom, bár szokott próbálkozni újításokkal, de én mindig ugyanazt kérem tőle. Jómagam nem igazán szoktam főzni, bár 24-én reggel mindig én csinálom a bundáskenyeret és egy kis Proseccot is iszunk hozzá, ez szinte már hagyománnyá vált nálunk. Azért nem szoktam nagyon elengedni magam étkezés tekintetében, mert egész évben odafigyelek, érthető okokból nem szeretnék mindent tönkretenni néhány nap alatt.

Zsuzsi nagyon szeret karácsonykor személyes meglepetéssel készülni családjának (Fotó: Szőke Zsuzsanna)

Szőke Zsuzsanna elárulta: Szenteste mindig édesanyjával és nagymamájával ünnepel, de természetesen nem marad ki a körből Zsuzsi kiskutyája sem.

A nagymamám sajnos már idősek otthonában van, ilyenkor hazahozzuk és négyesben töltjük az estét. Apukámat nyolc évvel ezelőtt veszítettem el, az első két karácsony nélküle nagyon nehéz volt, egyszerűen nem volt az igazi, nem tudtam átérezni a karácsony szépségét. Aztán el is költöztünk onnan, azt hiszem mostanra, az elmúlt 2-3 évben kezdtem újra úgy érezni, hogy visszaállt az egység és nagyon jó együtt ünnepelni. Van egy féltestvérem is Apukám révén, vele is nagyon jó viszonyban vagyunk, ők 27-én szoktak átjönni Anyukámhoz, így mi tulajdonképpen két körben karácsonyozunk.