Idegen élet nyomaira bukkantak a Szaturnusz egyik holdján - megdöbbentő, mit rejtenek a bolygó vulkánjai

Szaturnusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 19:00
földönkívüliűrkutatás
A kutatók máig keresik a legesélyesebb égitestet, ahol idegen élet rejtőzhet, és úgy tűnik az első befutó egyre biztosabb. A Szaturnusz jeges holdja a jelenlegi leletek szerint földönkívüli életnek adhat otthont.

Most már szinte biztos, hogy a Szaturnusz jeges holdja alkalmas lehet a földönkívüli élet felfedezésére. Az állítás azután jelent meg, hogy korábban alagutakat fedeztek fel a hold felszíne alatt, ami tökéletes életteret adhat az idegen életformáknak.

A Szaturnusz egyik holdja a legesélyesebb a földönkívüli élet megtalálására.
A Szaturnusz egyik holdja a legesélyesebb a földönkívüli élet megtalálására (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Földönkívüli életet rejthet a Szaturnusz jeges holdja

Az Európai Űrügynökség (ESA) a Naprendszeren belüli élet keresése során egy Enceladus nevű kis holdra összpontosít. Most egy friss tanulmány tovább erősíti annak lehetőségét, hogy ez az égitest képes lehet földönkívüli élet befogadására.

Az adatok a Cassini űrszondától származnak, amely 2004 és 2017 között keringett a Szaturnusz körül. A szondának hála már 2005-ben gejzírszerű vízgőz- és jégszemcse-kitöréseket fedeztek fel, amelyek folyamatosan törtek elő repedéseken keresztül az Enceladus jeges kérgéből.

A legújabb tanulmányban Nozair Khawaja és a Berlini Szabadegyetem kutatócsoportja a Cassini által gyűjtött, az Enceladus déli pólusáról származó anyagmintát elemezte. A minta egy gyors elrepülés során készült, hogy az eredményeket ne torzítsa a sugárzás hatása.

A korai Cassini-minták nátriumsókat tartalmaztak, ami arra utal, hogy a kitöréseket egy felszín alatti, folyékony vízből álló óceán táplálja, amely kapcsolatban áll egy sziklás aljzattal. Ez azt jelentheti, hogy az Enceladus felszín alatti óceánja, amely a jég és a kőzet között helyezkedik el, az egész hold alatt elterül. Ezt az óceánt nagy valószínűséggel az árapály-erők tartják fenn. A Szaturnusz eltérő gravitációs vonzása nyújtja és összenyomja az Enceladust, ami felmelegíti a hold belsejét, és megakadályozza az óceán befagyását.

Újabb lépés a földönkívüli élet felfedezésére

Az eredmények újabb lépést jelentenek annak megértésében, hogy az Enceladus rendelkezik-e az általunk ismert élethez szükséges alapvető feltételekkel.

2024-ben az ESA bejelentette, hogy a Szaturnuz jeges holdját jelölte ki célpontként földönkívüli életet kutató küldetéséhez.

Áttörő tudományos eredményeket célozva, figyelembe véve az egyes holdak jellemzőit, valamint a Jupiter és a Szaturnusz óceánvilágait érintő jövőbeli küldetéseket, a kutatók a Szaturnusz Enceladus nevű holdját azonosították a legígéretesebb célpontként, ezt követi a Szaturnusz Titan holdja, majd a Jupiter Europa nevű holdja

- írta akkoriban az űrügynökség.

A kutatók jelenlegi megállapításai szerint három feltétel szükséges egy lakható környezethez, amely potenciálisan képes támogatni az általunk ismert életet: folyékony víz jelenléte, energiaforrás, valamint egy meghatározott kémiai elemkészlet. Ezeknek a leletek szerint tökéletesen eleget tehet az Enceladus - írta a Daily Star.

 

 

