Ezért kerül lencse az újévi asztalra! De mit mond erről a jósnő?

Újév napján lencse vagy bab kerül az asztalra, a csirkehúst és a halételeket azonban mellőzük. Legalábbis azokban a családokban, melyekben komolyan veszik a generációk óta öröklődő szokásokat.
Morvay Kendra sorselemző-író a Borsnak azt mondta: nem különösebben hisz abban, hogy valaki ténylegesen azáltal lesz gazdag, hogy újévkor elfogyaszt egy hatalmas tál lencsét vagy babot, de a hagyományokhoz ragaszkodik.
Fontos hangsúlyozni, hogy mindenki a szorgalma által juthat előre, önmagában attól, hogy sok hüvelyest fogyaszt, legfeljebb a hasa fúvódik fel, ha arra hajlamos. A jelképek jelentőségét azonban nem szabad alábecsülni
– magyarázta Kendra.
Glanzer Lea jósnő azonban úgy véli, a babonák évszázados-évezredes megfigyeléseken alapszanak, tehát nem szabad zsigerből visszautasítani azokat.
A babonák kihatnak az emberre. A lencse sok apró szeme a bőséget ábrázolja, ez pedig mindenképpen plusz energiát ad az embernek. Már csak azáltal is, hogy egyáltalán megfőzte, és szívét-lelkét beletette. Ez pedig belső motivációt ad, így nem érdemes kinevetni azokat, akik lencsét esznek, hogy sok pénzük legyen
– mondta Lea, aki szerint ezek a hagyományok nem alaptalanok.
A hal- és a csirkehús tilalma azt szimbolizálja, hogy a szerencse kicsúszhat vagy kiszállhat a kezünk közül. A babonák nem rosszak, hiszen gazdagítják a kultúránkat
- tette hozzá.
Érdekes felvetés, hogy a világ különböző tájain különböző újévi hiedelmek élnek. Egyes kultúrákban a halfogyasztás miatt nem, hogy nem úszik el a szerencse, hanem a pénzérmékre emlékeztető pikkelyek miatt kifejezetten meggazdagodhatunk. A magyar szokások alapján azonban jobb, ha az új esztendő első napján hüvelyeseket főzünk marhával vagy sertéssel!
Vannak, akik úgy gondolják, hogy a libának és kacsának csak a húsa kerülendő, mások szerint a mája és a zsírja ugyanúgy negatív hatással jár.
