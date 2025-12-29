Ezek a jól bevált újévi babonák neked is meghozzák a szerencsét

Mutatjuk a legőrültebb újévi babonák sorát, ahol a pogácsa gazdagságot hoz, a mosás pedig balszerencsét. Íme 5 tipp, hogy pénzt és sikert vonzz az elkövetkezendő évben.
Nem hagyhatjuk ki a magyar szilveszteri babonák királynőjét: „Egyél lencsét, különben szegény leszel!"
Honnan ered a néphit? A lencseszemek az aprópénzre emlékeztetnek bennünket, tehát minél többet eszel, annál gazdagabb leszel - logikus. Vagy legalábbis szeretnénk, hogy így legyen.
Egy másik szilveszteri hagyomány, amely pénzt hozhat; a házi készítésű pogácsákba sütött érme. Úgy tartják, aki megtalálja azt a szemet, amelyben elrejtették, annak gazdag éve lesz. Bár január 2-án fogorvost találni már nehezebb, ha a fogunkkal előbb kapjuk el, mint a szemünkkel.
Alternatívaként megjelentek a papírra írt jóslatok és motivációs üzenetek is a pogácsákba rejtve, amik kevésbé fájdalmasok, de ugyanolyan izgalmasok.
Ha január 1-jén az első dolgod a szemetes kiürítése lenne – a nagy szilveszteri party után – vigyázz, mert a szeméttel a babona szerint kiöntöd a szerencsédet is. A takarítás és a mosás is tiltólistás tevékenység ezeken a napokon, mert „elmosod" a jövő évi boldogságot, örömöt az életedből. De legalább az új év első napján lesz egy betonbiztos kifogásod a házimunka ellen.
Ha eddig szárnyast terveztél vacsorára, most már ne tedd! A néphit szerint a baromfi „elkaparja" a szerencsét. A disznó viszont kitúrja. Szóval inkább malacot válassz az újévi menüre.
Úgy tartják a piros alsónemű szerelmet és szenvedélyt hoz az új évben.
De FIGYELEM: csak akkor, ha új és ajándékba kaptad!
Magyarországon is terjed ez a babona, de valószínűleg Spanyolországból vagy Olaszországból ered, sőt Dél-Amerikában gyakorlatilag „kötelező" szokás. Olyannyira, hogy az év végén az üzletek kirakatai tele vannak piros alsóneműkkel.
A „first footing" hagyomány szerint, aki először lép be az új évben az otthonodba, az meghatározza a szerencsédet. A legjobb: egy sötét hajú férfi, ajándékkal. A legrosszabb: egy panaszkodó szomszéd, felmosóvödörrel.
A szilveszteri szokások egyfajta varázslatos hangulatot csempésznek az év utolsó és az új év első napjaiba, és talán ez az, amit érdemes lenne az év többi napján is megtartanunk, hogy ne csak a jó szerencsénk, de motivációnk és a lelkesedésünk se vesszen el az idő múlásával.
Így készíts szilveszteri pogácsát:
