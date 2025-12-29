Ezek a jól bevált újévi babonák neked is meghozzák a szerencsét

Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 20:15
A szilveszteri ünneplés előtt sokan csak az esti partyszettet, a pezsgőt és a baráti társaságot tervezik meg, de vannak, akik már december 30-án felfalják az első adag lencsét – biztos, ami biztos. Őrültségek vagy megéri kipróbálni ezeket az újévi babonákat?
Ripszám Boglárka
Ripszám Boglárka

Mutatjuk a legőrültebb újévi babonák sorát, ahol a pogácsa gazdagságot hoz, a mosás pedig balszerencsét. Íme 5 tipp, hogy pénzt és sikert vonzz az elkövetkezendő évben.

Lencse szilveszterkor és más újévi babonák
Újévi babonák: legyen mázlid és kerüld el a balszerencsét!
Fotó: OlgaBombologna /  Shutterstock 
  • A lencse és a pogácsába rejtett érme újévi hagyománya a bőséghez kötődik.
  • Egy babona szerint, a jó szerencse érdekében tilos a takarítás az év első napján.
  • A baromfi és a disznóhús fogyasztásának újévi hagyománya a pénzügyi szerencséhez kapcsolódik.
  • A piros alsónemű viselése szenvedélyt vonz az új évben.
  • Egy régi hagyomány szerint, jelentőséggel bír az is, ki lépi át januárban elsőként a ház küszöbét.

1. Lencse reggelire és más pénzvonzó újévi babonák

Nem hagyhatjuk ki a magyar szilveszteri babonák királynőjét: „Egyél lencsét, különben szegény leszel!"

Honnan ered a néphit? A lencseszemek az aprópénzre emlékeztetnek bennünket, tehát minél többet eszel, annál gazdagabb leszel - logikus. Vagy legalábbis szeretnénk, hogy így legyen.

Egy másik szilveszteri hagyomány, amely pénzt hozhat; a házi készítésű pogácsákba sütött érme. Úgy tartják, aki megtalálja azt a szemet, amelyben elrejtették, annak gazdag éve lesz. Bár január 2-án fogorvost találni már nehezebb, ha a fogunkkal előbb kapjuk el, mint a szemünkkel.

Alternatívaként megjelentek a papírra írt jóslatok és motivációs üzenetek is a pogácsákba rejtve, amik kevésbé fájdalmasok, de ugyanolyan izgalmasok.

2. Ne vidd ki a szemetet, mert kidobod a szerencsédet!

Ha január 1-jén az első dolgod a szemetes kiürítése lenne – a nagy szilveszteri party után –  vigyázz, mert a szeméttel a babona szerint kiöntöd a szerencsédet is. A takarítás és a mosás is tiltólistás tevékenység ezeken a napokon, mert „elmosod" a jövő évi boldogságot, örömöt az életedből. De legalább az új év első napján lesz egy betonbiztos kifogásod a házimunka ellen.

3. Viszlát baromfihús, ha nem akarod, hogy elkaparja a pénzt!

Ha eddig szárnyast terveztél vacsorára, most már ne tedd! A néphit szerint a baromfi „elkaparja" a szerencsét. A disznó viszont kitúrja. Szóval inkább malacot válassz az újévi menüre.

4. Piros bugyi = szenvedélyekben gazdag év?

Úgy tartják a piros alsónemű szerelmet és szenvedélyt hoz az új évben.

De FIGYELEM: csak akkor, ha új és ajándékba kaptad!

Piros bugyi a külföldi újévi babonák egyike
A szerelmi sikerekért, a hagyomány szerint piros bugyit kell viselned szilveszter este.
Fotó: Kabardins photo /  Shutterstock 

Magyarországon is terjed ez a babona, de valószínűleg Spanyolországból vagy Olaszországból ered, sőt Dél-Amerikában gyakorlatilag „kötelező" szokás. Olyannyira, hogy az év végén az üzletek kirakatai tele vannak piros alsóneműkkel.

Mit tegyél, hogy működjön ez a szilveszteri babona?

  • Ajándékba kell kapnod a piros alsóneműt
  • Újnak kell lennie
  • Viselned kell éjfélkor
  • Senkinek sem szabad tudnia róla

5. Az első látogató legyen férfi és érkezzen jó hírrel!

A „first footing" hagyomány szerint, aki először lép be az új évben az otthonodba, az meghatározza a szerencsédet. A legjobb: egy sötét hajú férfi, ajándékkal. A legrosszabb: egy panaszkodó szomszéd, felmosóvödörrel.
A szilveszteri szokások egyfajta varázslatos hangulatot csempésznek az év utolsó és az új év első napjaiba, és talán ez az, amit érdemes lenne az év többi napján is megtartanunk, hogy ne csak a jó szerencsénk, de motivációnk és a lelkesedésünk se vesszen el az idő múlásával.

Így készíts szilveszteri pogácsát:

 

 

