Ezek a jól bevált újévi babonák neked is meghozzák a szerencsét

Mutatjuk a legőrültebb újévi babonák sorát, ahol a pogácsa gazdagságot hoz, a mosás pedig balszerencsét. Íme 5 tipp, hogy pénzt és sikert vonzz az elkövetkezendő évben.

Újévi babonák: legyen mázlid és kerüld el a balszerencsét!

Fotó: OlgaBombologna / Shutterstock

A lencse és a pogácsába rejtett érme újévi hagyománya a bőséghez kötődik.

Egy babona szerint, a jó szerencse érdekében tilos a takarítás az év első napján.

A baromfi és a disznóhús fogyasztásának újévi hagyománya a pénzügyi szerencséhez kapcsolódik.

A piros alsónemű viselése szenvedélyt vonz az új évben.

Egy régi hagyomány szerint, jelentőséggel bír az is, ki lépi át januárban elsőként a ház küszöbét.

1. Lencse reggelire és más pénzvonzó újévi babonák

Nem hagyhatjuk ki a magyar szilveszteri babonák királynőjét: „Egyél lencsét, különben szegény leszel!"

Honnan ered a néphit? A lencseszemek az aprópénzre emlékeztetnek bennünket, tehát minél többet eszel, annál gazdagabb leszel - logikus. Vagy legalábbis szeretnénk, hogy így legyen.

Egy másik szilveszteri hagyomány, amely pénzt hozhat; a házi készítésű pogácsákba sütött érme. Úgy tartják, aki megtalálja azt a szemet, amelyben elrejtették, annak gazdag éve lesz. Bár január 2-án fogorvost találni már nehezebb, ha a fogunkkal előbb kapjuk el, mint a szemünkkel.

Alternatívaként megjelentek a papírra írt jóslatok és motivációs üzenetek is a pogácsákba rejtve, amik kevésbé fájdalmasok, de ugyanolyan izgalmasok.

2. Ne vidd ki a szemetet, mert kidobod a szerencsédet!

Ha január 1-jén az első dolgod a szemetes kiürítése lenne – a nagy szilveszteri party után – vigyázz, mert a szeméttel a babona szerint kiöntöd a szerencsédet is. A takarítás és a mosás is tiltólistás tevékenység ezeken a napokon, mert „elmosod" a jövő évi boldogságot, örömöt az életedből. De legalább az új év első napján lesz egy betonbiztos kifogásod a házimunka ellen.

3. Viszlát baromfihús, ha nem akarod, hogy elkaparja a pénzt!

Ha eddig szárnyast terveztél vacsorára, most már ne tedd! A néphit szerint a baromfi „elkaparja" a szerencsét. A disznó viszont kitúrja. Szóval inkább malacot válassz az újévi menüre.