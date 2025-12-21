Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ez az 5 legijesztőbb karácsonyi legenda, ha szereted a rémtörténeteket és egy kis borzongásra vágysz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 19:15
Karácsonyi mesék a gyerekeknek? Nos, van 5 karácsonyi legenda, ami biztos nem nekik szól! Mert bizony az ünnepi időszak nem csak a cukormázas történetekről, csillogó díszekről és jóságos Télapóról szól – a világ számos pontján hátborzongató karácsonyi történetek élnek a néphagyományban, amelyek inkább rémületet, mint meghittséget keltenek.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ha azt hitted, hogy a Mikulás legrosszabb tulajdonsága, hogy néha késik, vagy megissza az összes a tejet a sütihez, akkor kapaszkodj meg. Ez az 5 hátborzongató karácsonyi legenda olyan figurákat sorakoztat, akik inkább a horrorfilmek világába illenének, mint a karácsonyfa alá – garantáltan nem karácsonyi mesék gyerekeknek.

Sok karácsonyi legenda ijesztő karaktere a krampusz
Ez az 5 karácsonyi legenda nem gyerekeknek szól!
Fotó: Veronika Matejkova /  Shutterstock 
  • Krampusz egy ijesztő lény, aki a Mikulás gonosz ellentétét testesíti meg.
  • Grýla, Izland híres alakja borzalmas dolgot művel a gyerekekkel.
  • Bár Belsnickel félelmetes, rejlik benne némi jóság.
  • Père Fouettard legendája az egyik legijesztőbb a karácsonyi történetek közül.
  • La Befana, az egyik legkülöncebb lény, akiről az olaszok még ma is szívesen mesélnek.

Ez az 5 karácsonyi legenda nem gyerekeknek szól!

Krampusz – a Mikulás sötét árnyéka

Kezdjük a legismertebbel – Krampusz a pokoli lény, aki a rossz gyerekeket bünteti meg karácsonykor. Az alpesi országok néphagyományában (pl. Ausztria, Bajorország, Szlovénia) a Krampusz nem holmi kitalált rémtörténet, hanem egy évről évre visszatérő karácsonyi szereplő. A legenda szerint Szent Miklós a jó gyermekeket ajándékkal jutalmazza, míg a Krampusz láncokkal, virgáccsal és szarvakkal érkezik – hogy elrabolja a csintalanokat, vagy zsákba gyömöszölve elvigye őket. Igen, jól olvasod: zsákba! Egyes városokban ma is megrendezik a „Krampuslauf”-ot, ahol ördögi maszkos alakok riogatják az utcán az embereket. Ünnepi hangulat? Inkább hidegrázás.

Grýla – a trollanya karácsonyi legendája, aki gyerekeket főz karácsonyra

Izland legendás alakja, Grýla, egy hatalmas, ronda, gonosz nősténytroll, aki karácsony táján lejön a hegyekből, és rosszalkodó gyerekeket gyűjt be – hogy megfőzze őket pörköltnek. Őszintén, kinek jut eszébe ilyet mesélni egy havas, gyertyafényes estén? Grýla 13 szeszélyes fiának – az ún. „karácsonyi srácoknak” (Yule Lads) – is jut szerep: egyikük ajtókat csapkod, a másik ételt lop, a harmadik kandallókat kormoz be. A legijesztőbb karácsonyi legendák között Grýla története különösen sötét, de az izlandiak szerint tanító ereje van: aki rossz, az ne lepődjön meg, ha valaki kicsit… megfőzi.

Belsnickel – a zsémbes, bundás Mikulás-alternatíva

A német és pennsylvaniai néphagyományban feltűnik Belsnickel, aki szintén a karácsonyi történetek elit gyerekriogató klubjának tagja. Belsnickel egy magányos, kormos arcú, állatbőrbe öltözött alak, aki nem hoz ajándékot – vagy legalábbis nem csak azt. Először kikérdezi a gyerekeket, hogy jók voltak-e. Ha igen, némi édességet kaphatnak. Ha nem… jöhet a virgács. Belsnickel félelmetes, de legalább visz némi színt a túlcukrozott ünnepi figurák közé.

A krampusz a karácsonyi legendák egyik kulcsfigurája
Ez az 5 karácsonyi legenda hátborzongató történetet rejt.
Fotó: Nicola Simeoni /  Shutterstock 

Père Fouettard – „verő bácsi” a franciaországi karácsonyi legendákból

A név maga is beszédes: Père Fouettard, azaz „a náspángoló apó”. Franciaország egyes részein ő jár együtt Szent Miklóssal, csak épp a szeretet helyett szíjjal dolgozik. A legenda szerint egykor mészáros volt, aki az eltévelyedett gyerekeket megölte, majd megbánta, és büntetésből Szent Miklós szolgájává vált – azóta ő viszi el a rosszaknak „az igazságot”. Bár az elmúlt évtizedekben a szerepe tompult, és egyre kevésbé része az ünnepi kultúrának, a legijesztőbb karácsonyi történetek gyűjteményében még mindig erős a jelenléte.

La Befana – a karácsonyi rémtörténetek boszorkánya Olaszországból

Végül jöjjön egy figura, aki ugyan nem annyira félelmetes, de mégis furcsa: La Befana, az olasz karácsonyi boszorkány. A történet szerint seprűn repül, és január 6-án jár házról házra – az ajándékokat kandallóba, cipőbe rejti. A jó gyerekek édességet kapnak, a rosszak szénnel kell, hogy beérjék. La Befana különlegessége abban rejlik, hogy bár boszorkány, nem gonosz, inkább szomorú és jóindulatú, mégis megidézi a karácsony „másik arcát”: a veszteséget, a megbánást és a magányt. Az olaszok még ma is szívesen mesélnek róla, bár talán nem éppen elalvás előtt…

Miért mesélünk ilyen hátborzongató karácsonyi rémtörténeteket?

Az ijesztő karácsonyi legendák nem (csak) a gyerekek rémisztgetésére születtek. Sokan úgy vélik, ezek a karácsonyi mesék ősi, pogány hagyományokból táplálkoznak, ahol a tél, a halál, a sötétség, az ismeretlen időszaka volt. A keresztény karácsony ünnepe ezeket a régi félelmeket próbálta „megszelídíteni”, de a történetek itt-ott kiszivárogtak – és ma már új formában élnek tovább.

Bónusz tipp: ha idén valami újat mesélnél el karácsony este, ne a szokásos rénszarvasokat válaszd. Egy kis borzongás a forralt bor mellé kifejezetten üdítő tud lenni – csak ne a gyerekek előtt.

Az alábbi videóban 23 lénnyel ismerkedhetsz meg, akik a karácsonyhoz és a téli ünnepekhez kapcsolódnak:

