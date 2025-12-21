Ez az 5 legijesztőbb karácsonyi legenda, ha szereted a rémtörténeteket és egy kis borzongásra vágysz

Ha azt hitted, hogy a Mikulás legrosszabb tulajdonsága, hogy néha késik, vagy megissza az összes a tejet a sütihez, akkor kapaszkodj meg. Ez az 5 hátborzongató karácsonyi legenda olyan figurákat sorakoztat, akik inkább a horrorfilmek világába illenének, mint a karácsonyfa alá – garantáltan nem karácsonyi mesék gyerekeknek.

Ez az 5 karácsonyi legenda nem gyerekeknek szól!

Fotó: Veronika Matejkova / Shutterstock

Krampusz egy ijesztő lény, aki a Mikulás gonosz ellentétét testesíti meg.

Grýla, Izland híres alakja borzalmas dolgot művel a gyerekekkel.

Bár Belsnickel félelmetes, rejlik benne némi jóság.

Père Fouettard legendája az egyik legijesztőbb a karácsonyi történetek közül.

La Befana, az egyik legkülöncebb lény, akiről az olaszok még ma is szívesen mesélnek.

Krampusz – a Mikulás sötét árnyéka

Kezdjük a legismertebbel – Krampusz a pokoli lény, aki a rossz gyerekeket bünteti meg karácsonykor. Az alpesi országok néphagyományában (pl. Ausztria, Bajorország, Szlovénia) a Krampusz nem holmi kitalált rémtörténet, hanem egy évről évre visszatérő karácsonyi szereplő. A legenda szerint Szent Miklós a jó gyermekeket ajándékkal jutalmazza, míg a Krampusz láncokkal, virgáccsal és szarvakkal érkezik – hogy elrabolja a csintalanokat, vagy zsákba gyömöszölve elvigye őket. Igen, jól olvasod: zsákba! Egyes városokban ma is megrendezik a „Krampuslauf”-ot, ahol ördögi maszkos alakok riogatják az utcán az embereket. Ünnepi hangulat? Inkább hidegrázás.

Grýla – a trollanya karácsonyi legendája, aki gyerekeket főz karácsonyra

Izland legendás alakja, Grýla, egy hatalmas, ronda, gonosz nősténytroll, aki karácsony táján lejön a hegyekből, és rosszalkodó gyerekeket gyűjt be – hogy megfőzze őket pörköltnek. Őszintén, kinek jut eszébe ilyet mesélni egy havas, gyertyafényes estén? Grýla 13 szeszélyes fiának – az ún. „karácsonyi srácoknak” (Yule Lads) – is jut szerep: egyikük ajtókat csapkod, a másik ételt lop, a harmadik kandallókat kormoz be. A legijesztőbb karácsonyi legendák között Grýla története különösen sötét, de az izlandiak szerint tanító ereje van: aki rossz, az ne lepődjön meg, ha valaki kicsit… megfőzi.