Ez az 5 legijesztőbb karácsonyi legenda, ha szereted a rémtörténeteket és egy kis borzongásra vágysz

Ha azt hitted, hogy a Mikulás legrosszabb tulajdonsága, hogy néha késik, vagy megissza az összes a tejet a sütihez, akkor kapaszkodj meg. Ez az 5 hátborzongató karácsonyi legenda olyan figurákat sorakoztat, akik inkább a horrorfilmek világába illenének, mint a karácsonyfa alá – garantáltan nem karácsonyi mesék gyerekeknek.
Kezdjük a legismertebbel – Krampusz a pokoli lény, aki a rossz gyerekeket bünteti meg karácsonykor. Az alpesi országok néphagyományában (pl. Ausztria, Bajorország, Szlovénia) a Krampusz nem holmi kitalált rémtörténet, hanem egy évről évre visszatérő karácsonyi szereplő. A legenda szerint Szent Miklós a jó gyermekeket ajándékkal jutalmazza, míg a Krampusz láncokkal, virgáccsal és szarvakkal érkezik – hogy elrabolja a csintalanokat, vagy zsákba gyömöszölve elvigye őket. Igen, jól olvasod: zsákba! Egyes városokban ma is megrendezik a „Krampuslauf”-ot, ahol ördögi maszkos alakok riogatják az utcán az embereket. Ünnepi hangulat? Inkább hidegrázás.
Izland legendás alakja, Grýla, egy hatalmas, ronda, gonosz nősténytroll, aki karácsony táján lejön a hegyekből, és rosszalkodó gyerekeket gyűjt be – hogy megfőzze őket pörköltnek. Őszintén, kinek jut eszébe ilyet mesélni egy havas, gyertyafényes estén? Grýla 13 szeszélyes fiának – az ún. „karácsonyi srácoknak” (Yule Lads) – is jut szerep: egyikük ajtókat csapkod, a másik ételt lop, a harmadik kandallókat kormoz be. A legijesztőbb karácsonyi legendák között Grýla története különösen sötét, de az izlandiak szerint tanító ereje van: aki rossz, az ne lepődjön meg, ha valaki kicsit… megfőzi.
A német és pennsylvaniai néphagyományban feltűnik Belsnickel, aki szintén a karácsonyi történetek elit gyerekriogató klubjának tagja. Belsnickel egy magányos, kormos arcú, állatbőrbe öltözött alak, aki nem hoz ajándékot – vagy legalábbis nem csak azt. Először kikérdezi a gyerekeket, hogy jók voltak-e. Ha igen, némi édességet kaphatnak. Ha nem… jöhet a virgács. Belsnickel félelmetes, de legalább visz némi színt a túlcukrozott ünnepi figurák közé.
A név maga is beszédes: Père Fouettard, azaz „a náspángoló apó”. Franciaország egyes részein ő jár együtt Szent Miklóssal, csak épp a szeretet helyett szíjjal dolgozik. A legenda szerint egykor mészáros volt, aki az eltévelyedett gyerekeket megölte, majd megbánta, és büntetésből Szent Miklós szolgájává vált – azóta ő viszi el a rosszaknak „az igazságot”. Bár az elmúlt évtizedekben a szerepe tompult, és egyre kevésbé része az ünnepi kultúrának, a legijesztőbb karácsonyi történetek gyűjteményében még mindig erős a jelenléte.
Végül jöjjön egy figura, aki ugyan nem annyira félelmetes, de mégis furcsa: La Befana, az olasz karácsonyi boszorkány. A történet szerint seprűn repül, és január 6-án jár házról házra – az ajándékokat kandallóba, cipőbe rejti. A jó gyerekek édességet kapnak, a rosszak szénnel kell, hogy beérjék. La Befana különlegessége abban rejlik, hogy bár boszorkány, nem gonosz, inkább szomorú és jóindulatú, mégis megidézi a karácsony „másik arcát”: a veszteséget, a megbánást és a magányt. Az olaszok még ma is szívesen mesélnek róla, bár talán nem éppen elalvás előtt…
Az ijesztő karácsonyi legendák nem (csak) a gyerekek rémisztgetésére születtek. Sokan úgy vélik, ezek a karácsonyi mesék ősi, pogány hagyományokból táplálkoznak, ahol a tél, a halál, a sötétség, az ismeretlen időszaka volt. A keresztény karácsony ünnepe ezeket a régi félelmeket próbálta „megszelídíteni”, de a történetek itt-ott kiszivárogtak – és ma már új formában élnek tovább.
Bónusz tipp: ha idén valami újat mesélnél el karácsony este, ne a szokásos rénszarvasokat válaszd. Egy kis borzongás a forralt bor mellé kifejezetten üdítő tud lenni – csak ne a gyerekek előtt.
Az alábbi videóban 23 lénnyel ismerkedhetsz meg, akik a karácsonyhoz és a téli ünnepekhez kapcsolódnak:
