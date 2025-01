A főboszorkány elárulja: így zárd le a telet, hogy szerencsés legyen az éved

A legtöbbünk számára a farsang csupán könnyed szórakozást, mókás összejöveteleket jelent, amikor jelmezbe bújhatunk. Ám sokkal mélyebb jelentősége is van, hiszen ilyenkor a telet búcsúztatjuk, és köszöntjük a tavaszt. Emellett a fény eljövetelét, a tüzet is jelképezi, nem véletlen, hogy ilyenkor szokás volt örömtüzeket gyújtani – kezdi a Fanny Magazinnak Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

A bujaság ideje

A farsangi maszkoknak és a különböző mulatságoknak mágikus szempontból is volt szerepük, ugyanis farsang idején minden szabad volt a szerelemben, így a szerelmi mágiákban is. Ez annak is köszönhető volt, hogy nem lehetett tudni, ki rejtőzik a maskarák alatt, így a bujaságnak sem volt következménye, ahogy könnyebb volt például megitatni a férfiakkal a szerelmi bájitalokat, amiket előszeretettel vetettek be a hölgyek akkoriban



Üdvözöljük a fényt!

A farsang mellett létezik egy másik ünnep, amikor szintén a telet búcsúztatjuk és köszöntjük a fény eljövetelét. Az Imbolc február elsejét megelőző nap sötétedéskor kezdődik és 2.-áig tart. Régen hagyomány volt ilyenkor örömtüzeket gyújtani, épp ahogy farsangkor is. Mivel ez úgymond a lezárás, és egy új kezdet időszaka, ezért érdemes ilyenkor különböző tisztító rituálékat végeznünk, de a jövendölési és termékenységi rítusok is ehhez az ünnephez tartoznak.

Kezdjünk neki a tisztításnak!

Mit tehetünk annak érdekében, hogy jobbá tegyük a mindennapi életünket, ha nem vagyunk annyira jártasak a mágia világában? Végezzünk el egy tisztító hatású rituálét, amit spirituális szakember segítsége nélkül is bárki biztonsággal meg tud tenni. Lehetőleg késő este kezdjünk neki.

Szükségünk lesz egy darab bármilyen színű gyertyára (ez jelképezi a tüzet és a fényt), és egy olyan személy segítségére, akiben megbízunk, például a párunkban, családtagunkban vagy egy jó barátunkban. Gyújtsuk meg a gyertyát, és kérjük az égiek segítségét, hogy hozzák el számunkra a fényt, és a tisztító energiát, ami által minden negatív energiától megtisztulunk. Az általunk választott személy az óramutató járásával megegyezően háromszor járjon körbe minket a gyertyával. Ezt mi is megtehetjük vele, és használhatjuk hozzá ugyanezt a gyertyát. Majd amikor ezzel megvagyunk, kérjük azt, amire a legjobban vágyunk. Ez lehet áldás egy bizonyos életterületre: gyermekáldás, párkapcsolat, vagy éppen munka. Mint minden kívánság esetén, itt is érvényes, hogy ne mindent akarjunk egyszerre, és mielőtt elkezdjük a rituálét, gondoljuk át alaposan a kérésünket, és pontosan fogalmazzuk meg pontosan, mire szeretnénk áldást kapni, ami számunkra a fényt, a gyarapodást és a tavasz eljövetelét jelenti. Végül oltsuk el a gyertyát, és a következő teliholdnál égessük el teljesen.